China y la represión de alta tecnología

Nueva York – El totalitarismo del siglo XXI está siendo iniciado en una vasta pero remota región del oeste de China inaccesible para la mayoría de los extranjeros y sujeta a un apagón mediático por parte de las autoridades comunistas de China.En la provincia de Xinjiang, dos veces el tamaño de Alemania, se estima que un millón de personas han sido confinadas por la fuerza a campos de reeducación política, donde se les exige que memoricen y reciten canciones políticas y consignas a cambio de comida. El resto de los 23 millones de personas de la región están sometidos a una extraordinaria red de vigilancia basada en parte en la recopilación de datos biométricos como ADN y muestras de voz, y el uso de inteligencia artificial para identificar, calificar y rastrear a cada persona. Aquellos calificados como sospechosos (la posesión de ciertas aplicaciones de teléfono es suficiente) se envían a los campamentos sin proceso, prueba o incluso un plazo fijo.Un nuevo informe de Human Rights Watch, que recopiló información sobre la represión basada en entrevistas con 58 ex residentes de Xinjiang, agrega nuevos detalles sobre lo que el grupo llama violaciones de derechos humanos "de un alcance y una escala que no se ven en China desde 1966-1976". Revolución cultural ". No solo el régimen de Xi Jinping persigue a millones de personas en función de su etnia y religión, sino que también está desarrollando herramientas de represión de alta tecnología que podrían ser utilizadas por las dictaduras de todo el mundo. Sin embargo, China, dice el informe, "no prevé un costo político significativo para su abusiva campaña de Xinjiang". Eso debe cambiar.El objetivo principal de la represión, que comenzó en 2014 pero se aceleró hace dos años, son los aproximadamente 11 millones de uigures étnicos en Xinjiang, que son predominantemente musulmanes, junto con varios otros grupos étnicos musulmanes más pequeños.Algunos individuos uigures han apoyado a grupos separatistas, y ha habido un puñado de ataques violentos contra objetivos chinos. Pero nada podría justificar la respuesta de Pekín, que Human Rights Watch concluyó con el objetivo de erradicar "cualquier sentimiento de identidad no chino".Dentro de los campamentos, de acuerdo con la investigación del grupo, los detenidos se ven obligados a aprender chino mandarín: deben memorizarse 1.000 caracteres o más, junto con canciones patrióticas y listas de reglas que se aplican a los uigures y a otros musulmanes. Estos incluyen no utilizar saludos islámicos, no hablar Uighur en público, y no comunicarse con los residentes de 26 países seleccionados, incluidos Rusia, Turquía y Malasia.Tan inquietante, en parte porque es tan innovador, es el sistema de control fuera de los campos. Lo que las autoridades llaman la "Plataforma integrada de operaciones conjuntas" agrega datos sobre las personas y "detecta desviaciones de lo que las autoridades consideran 'normal'", dice el informe. El programa genera listas de temas para que la policía pueda interrogarlos; muchos son enviados a los campos.Es probable que este modelo orwelliano de represión se convierta en la norma en China y se exporte a regímenes totalitarios de ideas afines en otros lugares, a menos que el régimen Xi encuentre una resistencia significativa. Hay medidas que los Estados Unidos y otros gobiernos democráticos pueden tomar: Human Rights Watch recomienda sancionar a los que están a cargo de la campaña de Xinjiang y restringir las exportaciones de equipos que podrían usarse en ella. Lo que está en juego no es solo el bienestar de los uigures, sino también si las tecnologías del siglo XXI se emplearán para sofocar la libertad humana.