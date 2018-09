Sueño Americano, accesible para todos

Chicago— Los hispanos en los Estados Unidos siempre han sido paradójicos: invierten mucho en mantener su herencia pero son orgullosamente todos estadounidenses; son más respetuoso de la ley en las primeras etapas de su vida como inmigrantes en EU, aunque es más probable que tengan problemas con la policía en las generaciones posteriores.Otra paradoja es que no importa cuán satanizados o discriminados, los latinos siguen siendo más propensos que el público en general a creer en la promesa del sueño americano.Para el 77 por ciento de los hispanos, en comparación con el 62 por ciento de la población total de EU, es un artículo de fe que el trabajo arduo dará sus frutos y una proporción similar cree que cada generación sucesiva será mejor que la anterior, según el Pew Research Center.Pero el optimismo está marcado por el realismo: el 74 por ciento de los latinos dijo que alcanzar el sueño americano es difícil para personas como ellos.Y si observamos el mejor camino generalmente asumido para la movilidad socioeconómica –es decir, una educación universitaria– se trata de un cálculo que da en el clavo.Según todas las versiones, los hispanos están poco representados en los campus universitarios. E incluso las estrellas académicas luchan: los latinos con altos puntajes en las pruebas SAT / ACT tienen tasas similares de inscripción universitaria a los blancos, pero solo el 63 por ciento completa un título u otra credencial en comparación con el 78 por ciento de los estudiantes blancos con puntajes similares, de acuerdo con el Centro de Educación y Fuerza Laboral de la Universidad de Georgetown (Georgetown CEW), un instituto de investigación y política independiente y sin fines de lucro.Es duro. Alrededor de un tercio de los estudiantes universitarios latinos son los primeros en su familia en ir a la universidad. Y tres años después de la primera inscripción, el 33 por ciento de los estudiantes latinos de primera generación abandonaron la escuela sin obtener una credencial, en comparación con el 26 por ciento de los estudiantes cuyos padres asistieron a alguna universidad y solo el 14 por ciento de los estudiantes cuyos padres obtuvieron una licenciatura, de acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas de Educación.El dinero es un problema, obviamente, ya que la falta de un título universitario por parte de los padres está altamente correlacionado con el bajo ingreso familiar. Pero tampoco hay un camino desgastado a seguir, dejando a muchos principiantes sin el beneficio de contar con miembros en la familia que les muestren las ventajas de la educación superior.Y se pone peor.Hay 14 millones de estudiantes que trabajan y estudian, y aproximadamente 6 millones (43 por ciento) son de bajos ingresos. De estos estudiantes de bajos ingresos, el 47 por ciento son estudiantes universitarios de primera generación, y el 25 por ciento son latinos, según el CEW de Georgetown.Es más probable que estos estudiantes se inscriban en programas de certificación y asistan a colegios comunitarios de dos años o universidades con fines de lucro, en contraste con los estudiantes con mayores ingresos que trabajan .Y todo esto lleva a que los estudiantes que trabajan con bajos ingresos tengan menos probabilidades de obtener un grado académico en general.Incluso los que de alguna manera logran completar sus estudios a veces encuentran que la luz al final de un túnel es la de un tren que se aproxima.No te sorprenderá saber que los adultos hispanos (y afroamericanos) que se gradúan de la universidad que adeudan préstamos estudiantiles tienen un patrimonio neto significativamente menor a los 30 años que los estudiantes que no pidieron préstamos para pagar la universidad.De acuerdo con un estudio de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, los préstamos estudiantiles obstaculizan la capacidad de los estudiantes graduados de bajos ingresos para convertir sus educados esfuerzos en riqueza durante más tiempo de lo que se pensaba. De hecho, tienen 11 mil 780 dólares menos en activos financieros y casi 39 mil 600 dólares menos en activos no financieros que sus pares a los 30 años, hallaron los investigadores.Aliviar este lastre que del bajo ingreso que afecta la movilidad social de los latinos de primera generación requerirá dos cosas.En primer lugar, debemos reconocer que es casi imposible "abrirse camino en la universidad", como lo hizo la gente de generaciones anteriores: el precio promedio de un título de licenciatura ha aumentado aproximadamente un 161 por ciento, de 39 mil 643 dólares en 1987 a 103 mil 616 en 2016.En segundo lugar, estos estudiantes de minorías que serán los primeros en su familia en asistir a la universidad necesitan más becas, becas, subsidios, préstamos con intereses más bajos y otros apoyos financieros, incluido el asesoramiento.No piensen que esto no les afecta.El CEW de Georgetown estima que los EU pierden cada año aproximadamente 400 billones de dólares en salarios perdidos, más los costos de pérdida de productividad, porque cada año aproximadamente 500 mil estudiantes que están en la mitad superior de sus estudios superiores simplemente no terminan la universidad.Una población bien educada y lista para ocupar puestos de alta tecnología y otras posiciones que requieren una educación superior ayuda a las empresas, las comunidades vecinas y casi todos los demás. En definitiva, todos nos beneficiamos cuando los jóvenes desfavorecidos pueden alcanzar su potencial: en realidad, es una pequeña parte del sueño americano para todos nosotros.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.