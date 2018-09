Cuando buscar a tu padre es un mapa del tesoro

San Diego— Mi querido lector, déjame decirte algo que probablemente ya sabes: la práctica no te hace perfecto. Muchos periodistas escriben para ganarse la vida, pero eso no significa que todos los periodistas sean buenos escritores.Algunos son buenos reporteros. Algunos son buenos observadores. Algunos tienen un buen manejo de las personas. Algunos son buenos pensadores.La periodista Jean Guerrero, con base en San Diego, es una de los mejores escritoras. Lo suficientemente buena, a los 30 años, para haber ganado una maestría en bellas artes en no ficción creativa, y haber escrito para The Wall Street Journal desde la Ciudad de México. Lo suficientemente buena para que su primer libro –"Crux: A Cross-Border Memoir", publicado por Penguin/Random House– sea aclamado por la crítica y ver cómo esta obra de amor ganó el Premio PEN/Fusion para Escritores Primerizos 2016.Y lo suficientemente buena como para haber comenzado el prólogo de su libro con este grito:"Lo siento, Papi. Perdóname. Sé lo mucho que odias que te persigan. Has pasado toda tu vida corriendo. Ahora los pasos que te persiguen son los míos".Me enganché. Lo que sigue son páginas y páginas de prosa fluida, introspección dolorosa, análisis inteligente y profunda autoconciencia, junto con una exhibición descarada de la ropa sucia de la familiar.Como periodista de la televisión pública, el trabajo de Guerrero la mantiene cubriendo la frontera entre Estados Unidos y México, y se ha convertido en una experta en temas puntuales pero espinosos como la separación de las familias y el tráfico de personas.Por lo que he visto, ella sabe cómo encontrar una historia. Pero lo que la hace destacar, y hace que el libro valga la pena leer, es su capacidad para contar esa historia.Mientras estaba leyendo, encontré una sorpresa. El libro no es sobre lo que pensé que sería. Esta memoria "transfronteriza" no se trata en absoluto de la frontera, sino de un hombre que encontró caminos cruzados con quienes lo amaban.La frontera entre Estados Unidos y México es simplemente el escenario de esta obra. La trama gira en torno a la familia. El drama entre Guerrero, sus padres y su hermana menor se extiende por todas partes, incluidos los dos lados de la frontera, como el contenido de un bolso derramado.Para Guerrero, la frontera no es más que una línea garabateada en la tierra. Aunque nació en San Diego, se ve a sí misma como "estadounidense" y "mexicana", ciudadana de ambos países. Sin embargo, hasta que se mudó a México a los 22 años, ella no hablaba español, como ella dice, "más allá de la capacidad de un niño".El papel principal en este drama le pertenece a Marco Antonio Guerrero, el padre de Jean nacido en México, un gran trabajador con grandes sueños que fueron golpeados por una lluvia de golpes: malas decisiones, adicción a las drogas, infidelidad conyugal, enfermedad mental. Todos conocemos a alguien como Marco, atrapado entre querer ser un buen esposo y padre, y darse cuenta de que esas cosas no están dentro de nuestras capacidades.Jean ha conocido a su padre toda su vida. Sin embargo, escribir este libro le permitió encontrarlo por primera vez."Mi padre siempre cruzaba las fronteras", me dijo Guerrero. "Entre el abuso de sustancias y la sobriedad, entre la locura y la cordura".La heroína de la historia es, sin duda, la madre y tocaya de Guerrero, la puertorriqueña Jeannette Del Valle, una doctora que también mantuvo un hogar y crió a dos niñas como madre soltera sin quejarse. Amaba a Marco mucho después de llegar al punto en el que no podía vivir con él, y temía por la seguridad de sus hijas lo suficiente como para pedirle que se fuera. Todos conocemos a alguien como Jeannette, jugando la mano podrida que le tendieron mientras ponía el bienestar de sus hijos primero.Guerrero admite que ella, durante la mayor parte de su vida, tuvo una "obsesión enfermiza" por descubrir que es lo que motivaba a su padre, a pesar de que no estaba en su vida. Diantres, probablemente era porque no estaba cerca.Sin embargo, irónicamente, es su madre quien tuvo la mayor influencia en su vida."La verdad es que mi relación con mi madre es aún más complicada que mi relación con mi padre, y no creo que pueda comenzar a explorarla a través de la página hasta que tenga mis propios hijos", dijo."Descubrí mi feminismo y la fuerza increíble de las mujeres de mi familia, y de mí misma, en mi viaje en pos de mi padre".¿Y qué otro tesoro encontró ella?"Descubrí que todo lo que mi padre deseaba siempre era ser escuchado", dijo. "Así que ahora, en mi trabajo, naturalmente gravito hacia las personas que quieren ser escuchadas".Sin duda, Guerrero encuentra mucho por lo que gravitar en la frontera de EU-México. Y los que tienen hambre de una audiencia son afortunados de tener el oído de una contadora de historias tan talentosa.