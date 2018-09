El presidente Trump muestra que es posible presidir un período de paz y prosaperidad, y aún así ser notablemente impopular.En los últimos meses Trump ha abierto aún más una brecha entre las condiciones materiales en gran medida benignas en el país y su propia posición política, que es precaria y parece estar retrocediendo. Esta no es la forma en que se supone que debe funcionar.Los políticos republicanos creían, razonablemente, que los recortes de impuestos del año pasado estimularían el crecimiento y crearían un telón de fondo de buenas noticias para los republicanos en los períodos intermedios. La parte sustantiva de esta teoría ha funcionado maravillosamente, con titulares justo durante la última semana sobre ingresos de clase media que aumentaron más de $61,000 por primera vez, empleos de cuello azul creciendo a su ritmo más rápido en 30 años y confianza de la pequeña empresa alcanzando un total -tiempo alto.El único defecto en su teoría es que el toque de tambor de las buenas noticias ha coincidido, últimamente, con una caída en los números de Trump. En gran parte de las encuestas recientes, ha retrocedido un 40 por ciento después de una racha constante de un mes en torno al 43 por ciento en el promedio de las encuestas de RealClearPolitics.Él no ha hecho esto con ningún paso en falso espectacular. Lo que Trump ha hecho, previsiblemente, semana tras semana, es estropear las cosas fáciles.No es difícil, con los dientes apretados e insincero, si es necesario, decir las cosas apropiadas sobre un héroe estadounidense tras su fallecimiento.No es difícil limitar sus tweets en la mañana del 11 de septiembre, por unas pocas horas, al tema del aniversario de los ataques y dejar comentarios en un programa grabado de televisión por cable para otro momento.No es difícil evitar atacar a su propio fiscal general en público, en repetidas ocasiones y de manera escalonada para infligir la mayor humillación posible.No es difícil evitar lanzar la palabra “TREASON” libremente o reflexionar sobre el cambio de las leyes de difamación para obtener una retribución legislativa exacta sobre sus críticos.Por supuesto, es más difícil construir un equipo cohesionado de la Casa Blanca, pero debería ser fácil excluir a las volátiles estrellas de la lista C de tu antiguo reality show y generar la suficiente coherencia como para evitar fugas sin parar y enérgicas (y mucho menos atacarte en artículos de opinión anónimos).Cualquier presidente lidia con el hecho de que no puede controlar los eventos; Trump lidia con el hecho de que no puede controlarse a sí mismo. Ha prescindido, parafraseando a Burke, de la cortina decente de la Presidencia estadounidense, las normas dedicadas a invertir al poseedor de la oficina, lo merezca o no, con cierta majestuosidad.Trump simplemente deja que todo pase. Esto es gratificante para sus seguidores centrales, incluso cuando crea un ciclo agotador de controversias incesantes.No es como si una cosa, el asunto Stormy Daniels, el acuerdo de Cohen y la condena de Manafort, la controversia sobre el control de seguridad, el libro de Omarosa, el artículo de opinión anónimo, el libro de Woodward, es tan importante como se muestra en cualquier dado el ciclo de noticias, pero una maldita cosa tras otra se suma.Trump tiene una habilidad increíble, a través de la fuerza de su personalidad y su instinto de las provocaciones mediagénicas, para tapar el sol. Él no sería presidente sin esta cualidad. Es sólo que, dado el estado positivo del país, se necesitan menos borrones y más sol.Algunas advertencias: la popularidad presidencial significa algo diferente en la era de Trump. Ganó las elecciones en 2016 con una calificación favorable por debajo del 40 por ciento en muchas encuestas, por lo que un regreso a ese nivel puede ser menos debilitante para él que para los presidentes anteriores.También es notable que se enfrenta a una oposición inflamada, a un cuerpo de prensa extremadamente hostil y a una amplia y agresiva investigación de abogados especiales.Si bien la economía es positiva, el paquete de reducción de impuestos está en el espejo retrovisor y no es un tema muy emotivo, por lo que tiene sentido que Trump inyecte otros temas –migración, protestas de himnos, etc.– en la campaña.Finalmente, aunque parece que los demócratas estarán muy motivados para votar en contra de cualquier republicano este año, aún es posible que los republicanos de variedades de jardín logren distinguirse de Trump.Dicho todo esto, podríamos estar en la cima del ciclo económico y, sin embargo, el presidente que preside los buenos tiempos y –presionó y firmó el paquete de impuestos que ha impulsado aún más la recuperación– no está disfrutando de su completo beneficio político.Un boom económico es algo terrible que perder.