Todos los otros Manaforts

Washington— Cuando Paul Manafort, ex director de campaña del presidente Donald Trump y actual convicto, no quiso cooperar con los fiscales federales en su primer juicio por fraude, Trump lo llamó valiente por rehusarse a “ceder”. Eso despertó una duda: ¿cuál era la preocupación del presidente en relación a lo que Manafort pudiera revelar? El viernes pasado hubo razón para que el resto de nosotros sintiera la necesidad de conocer la respuesta a dicha pregunta.Los fiscales de la oficina del consejero especial, Robert Mueller III, revelaron que Manafort acordó cooperar con ellos a cambio de indulgencia en su segunda ronda de cargos. La Casa Blanca rápidamente desestimó la declaración de culpabilidad de Manafort diciendo que no había relación alguna con la campaña presidencial del 2016. Bueno, quizás sí, y quizás no.Los cargos se originan de los años de sórdido trabajo por parte de Manafort con fuerzas antidemocráticas en Ucrania y el lavado de vastas cantidades de ingresos sucios. Tales felonías no implican a Trump. Pero aún no está claro lo que Manafort ofreció a la oficina del consejero especial para evitar otro juicio; dada la orden de Mueller, parece probable que tenga que ver con la interferencia de Rusia en las elecciones del 2016. El acuerdo de cooperación de Manafort le exige que se someta a los interrogatorios, proporcione documentos y que rinda testimonio “en torno a todos estos asuntos”.Lo que sea que Manafort revele, sus declaraciones de culpabilidad lo convierten en la más reciente personalidad de una serie de auxiliares de alto rango de Trump que admiten haber quebrantado la ley —una lista que también incluye al ex abogado personal del presidente, su ex asesor de seguridad nacional, su ex subdirector de campaña y su ex asesor de política exterior. El hecho de que Trump se haya rodeado a sí mismo de delincuentes muestra su incompetencia para juzgar el carácter moral de las personas o valora la lealtad sobre la decencia. ¿Acaso a esto se refería cuando prometió contratar únicamente a los mejores?En el pasado, los críticos acusaron al consejero especial por ir tras Manafort sólo por tener una conexión con Trump. Con la revelación del viernes de muchos más detalles sobre los delitos de Manafort, queda claro que no se trata de un procesamiento injusto. El consejero especial encontró que Manafort contrabandeó millones de dinero extranjero, adquirido de manera ilegal, hacia Estados Unidos, y conspiró para influir la política estadounidense en relación con Ucrania sin revelar que en ese entonces era un agente pagado por el Gobierno ucraniano. El asunto más serio es porque Manafort no fue acusado mucho antes de convertirse en el director de campaña de Trump.La columnista del Post, Catherine Rampell, ofreció una posible respuesta el mes pasado, señalando que el delito de corrupción está siendo ignorado.“Los procesamientos federales de delitos de corrupción —una categoría que incluye, el fraude fiscal, corporativo, fraude en el sistema de salud, entre otros— este año alcanzarán el nivel más bajo que se haya registrado”, un récord de data desde 1986, según señaló Rampell. “Aun así tenemos muy pocas razones para creer que los niveles actuales de dichos delitos se han visto reducidos”. Parte del problema es un distraído Departamento de Justicia, y otro es el sub-financiamiento crónico por parte del Partido Republicano en el Congreso del Servicio de Ingresos Internos, el cual envía cada vez menos referencias a los fiscales de Justicia.Si el equipo de Trump quiere demostrar que desaprueba los delitos de Manafort, podría comenzar por inyectar una nueva energía en reforzar la ley. ¿Cuántos Paul Manaforts más están defraudando al pueblo estadounidense justo bajo las narices del gobierno?