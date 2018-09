Formar equipos y transitar hacia el éxito

Los Ángeles – Somos seres sociales, y como tales evolucionamos a partir de la interacción con otros. Definitivamente, el hecho de conocer a nuevas personas, establecer relaciones estrechas, compartir metas y sueños, y abrirnos a nuevas experiencias, nos marcan de forma positiva e impactan nuestra capacidad para trabajar en equipo.Richard Branson, CEO del consorcio Virgin Group, que aglutina a más de 360 empresas, lo ha tenido bien claro. En sus inicios con la revista ‘Student’, no tenía mucho dinero para pagar a los empleados o mejorar las instalaciones. De hecho, trabajaban en un sótano. Pero la emoción y promesa del éxito potencial los unía y garantizaba que todos se concentraran en que la revista lograra sus metas.Durante dos años, Google organizó el Proyecto Aristóteles, un estudio con la participación de 180 compañías para conocer los cinco rasgos o patrones fundamentales que comparten los equipos de trabajo más exitosos. Así se propuso entender mejor a sus propios colaboradores.Entre los resultados encontraron que todo buen equipo suele guiarse más por las reglas "no establecidas". También que, por lo general, siempre hay al menos una figura líder, que permite a los miembros contribuir por igual en las discusiones, enfocarse en las metas y desarrollar sin temor sus capacidades individuales.Entre otros temas, la investigación determinó que los cinco rasgos que predominan en un equipo de trabajo exitoso son: seguridad psicológica, confianza, estructura y claridad, sentido de trabajo y el impacto que produce.Entre todos se destaca la seguridad psicológica, ya que las personas admiten que se sienten mucho más seguras al explotar su creatividad, si saben que no habrá prejuicios o si no van a ser castigadas si las cosas fallan.Estos temas siempre están presentes en nuestras conferencias empresariales, pero el encuentro por excelencia para abordarlos, en toda su integralidad, es ‘En Cuerpo y Alma’, que realizaremos a finales de noviembre en las hermosas playas de la Riviera Maya (México). Conferencistas como Guillermo Ferrara, Samar Yorde, Erika Ruiz y Jacques Giraud se centrarán, desde sus respectivas especialidades, en potenciar las capacidades para trabajar en equipo.Tener éxito, en este sentido, requiere diversas experiencias, entre ellas ejercicios de mindfulness, conferencias, visualización, meditaciones matutinas, clases de yoga y excursiones. Planificar 2019, para que sea el mejor año de nuestra vida, forma parte del proceso.

