San Diego— Ahora que John McCain fue enterrado, vale la pena rendir homenaje a su relación especial con los latinos: especialmente los mexicoamericanos en el estado del Gran Cañón.El senador de Arizona "se ganó" a los latinos, y los latinos "lo entendieron". En formas que los medios nacionales nunca entendieron durante sus campañas presidenciales, McCain y (BEG ITAL) la comunidad (END ITAL) fueron hermanos de sangre.Vi el vínculo de cerca a finales de la década de 1990, como periodista y columnista de la sección metropolitana en el Arizona Republic de Phoenix. Incluso en una ciudad que era aproximadamente un 25 por ciento latina, el número de firmas latinas en el periódico podía contarse con dos manos. Me dolieron los blancos que pensaban que yo era demasiado latino y los latinos que pensaban que yo era demasiado blanco. De hecho, mis colegas latinos y yo recibimos tantos abusos que el defensor del lector nos apodó juguetonamente "las piñatas".Creo que McCain descubrió rápidamente que mi trabajo no era una fiesta, por lo que extendió la mano con un cumplido o una palabra alentadora, algo que haría repetidamente a lo largo de los años.McCain y Latinos. Qué pareja hicieron estos dos bribones. Hablaban el mismo idioma: Dios, familia, país. Tenían los mismos valores: honor, sacrificio, trabajo duro. Ellos adoraron esta tierra y no dudaron en defenderla. Y tenían cicatrices y medallas para probarlo.Para McCain, apuesto a que lo que lo atrajo a los latinos tuvo algo que ver con lo que el ex presidente George W. Bush dijo en el elogio fúnebre que dio a su rival por la nominación republicana del 2000."Había algo profundo en él que lo hizo defender al pequeño, hablar en nombre de personas olvidadas", dijo Bush.Poco servidos por ambas partes, y perdidos en un paradigma en blanco y negro que no tiene lugar para ellos, los latinos son el tipo pequeño por excelencia, olvidado por los poderosos e influyentes.Sin embargo, McCain nunca los olvidó. Y nunca dejaron de apreciarlo, dándole rutinariamente más del 60 por ciento de sus votos en sus campañas al Senado.En dos ocasiones, McCain fue reconocido por su servicio a la comunidad latina por parte del Consejo Nacional de La Raza. En 2008, fue la presidenta de NCLR, Janet Murguia, quien notó este hecho al presentar a McCain en la conferencia anual del NCLR en San Diego. Estaba en la habitación. A tres metros de donde yo estaba sentado, mientras McCain subía al escenario, un pequeño grupo de veteranos latinos de cabello gris con gorras militares se mantuvo firme y saludó.En cuanto a lo que atrajo a los latinos a McCain, fue su servicio militar y su heroísmo como prisionero de guerra.Amas tanto a tu país que envías a tus hijos e hijas para defenderlo, y a veces lo único que recibes es una bandera doblada y un saludo de 21 disparos de armas de fuego, "en nombre de una nación agradecida". El tio que murió en Iwo Jima. El hijo que perdimos durante la ofensiva de Tet. El primo que expiró su último aliento fuera de Kabul. Los latinos conocen esta historia de memoria.Tómelo del padrino del hijo de McCain, Jimmy, empresario de Arizona Tommy Espinoza. Un padrino es la persona que seleccionas para criar a tus hijos si algo te sucediera.Esa persona para los McCain era Tommy Espinoza. Como amigo y McCainiac por 30 años, Espinoza también es un demócrata mexicoamericano que una vez encabezó un grupo de defensa de los latinos con sede en Phoenix llamado "Chicanos Por La Causa".Espinoza, uno de los cuatro hombres a los que McCain pidió hablar en su funeral en Phoenix, recordó que, para su amigo, la inmigración era una cuestión de principios. McCain no podía soportar la hipocresía."Él decía: '¿Saben qué? No puedo creer que estas familias que vienen de otro país, de México, de América Central a trabajar, cortan nuestro césped, nos alimentan, traen la fuerza de trabajo que necesitamos, y ahora nos volvemos contra ellos? '".Al salir del podio, Espinoza miró el ataúd cubierto por la bandera, que tenía delante, y se despidió de su "compadre", su mejor amigo."Mi querido amigo, vaya con Dios", dijo, mientras hacía la señal de la cruz.Mientras se postuló para presidente en 2008, McCain me habló de la campaña. Reflexionó sobre el apoyo que recibió de los votantes latinos. Me dijo que era un honor representar a "tantos estadounidenses patrióticos y maravillosos que son el corazón y el alma del país".No, senador Con usted tan a menudo de nuestro lado, el honor fue nuestro.