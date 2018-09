El Día del Trabajo fue creado para generar apoyo para la Primera Guerra Mundial

Miami – Uno no asocia la celebración del Día del Trabajo con el tiempo de guerra, y la historia temprana del primer lunes de septiembre, de alcance nacional por la legislación del Congreso en 1894, confirma esa tendencia.El primer enfrentamiento militar de los Estados Unidos después de 1894, la Guerra Hispanoamericana, fue breve y duró de abril a agosto de 1898.Incluso cuando la nación entró en la Primera Guerra Mundial en abril de 1917, la guerra realmente no tuvo un efecto en la psiquis de la patria hasta octubre, cuando las tropas estadounidenses llegaron a Europa en grandes cantidades.Aún así, la nación necesitaba el apoyo de los trabajadores para la Gran Guerra, especialmente en vista del hecho de que más de 400 huelgas estallaron poco después de la entrada de los Estados Unidos.De hecho, se puede presentar un buen caso de que el Congreso legisló un día laboral nacional para sacar el vapor de las huelgas radicales, a menudo violentas, que marcaron a la nación en la década de 1890.Y debido a que la mano de obra sindicalizada todavía no se aceptaba en muchas áreas, los gobiernos federal y estatal en una economía de guerra tenían que garantizar que la cooperación con los trabajadores organizados fuera esencial.La creación de la Junta Nacional de Trabajo de Guerra para mediar en las disputas ayudó en este esfuerzo, al igual que la retórica aspiraciones del presidente Woodrow Wilson al dirigirse a los trabajadores. "Esto es, por lo tanto", dijo Wilson, "la guerra de todas las guerras, que el trabajo debe apoyar y apoyar con todo su poder concentrado".Entonces el Día del Trabajo, 2 de septiembre de 1918, fue un hito sombrío. Para asegurarse, para entonces los estadounidenses se habían cansado de la guerra, sin ninguna expectativa de que se firmaría un armisticio solo un par de meses después.El título del Washington Herald lo decía todo: "Silencio de capital trabajado por la guerra en el Día del Trabajo: Lull se cuelga de la ciudad durante Gasless Sunday and Holiday".No hubo desfiles en la capital de la nación, y los trabajadores sindicales tuvieron que aventurarse a la fortaleza de los obreros de Baltimore para reunirse con los miembros, porque, como dijo el Herald, "el Sindicato Central de Trabajadores de Washington no celebró ninguna celebración debido a la falta de interés en todo excepto ganar la guerra".Así que los habitantes de Washington pasaron el día en parques y centros de recreación, con el área del centro de la ciudad descrita como una "aldea desierta".Con la gasolina racionada, el zoológico era una atracción popular, al igual que los campos de atletismo donde surgían actividades improvisadas a medida que llegaban los espectadores.Y, por supuesto, se estaba bañando en el río Potomac, donde se había construido una nueva playa, y los asistentes se sorprendieron con una breve visita del presidente Wilson, quien eligió no, para gran decepción de la multitud, darse un chapuzón.El aspecto más conmovedor ocurrió por la tarde cuando los aviones, en DC y en ciudades de todo el país, sobrevolaban áreas pobladas y dejaban hojas sueltas de material impreso, en un lado lucía un minero con un mono y un soldado en un casco de trinchera con una serie de citas: "Los niños estadounidenses en Francia te están llamando. Una voz cruza las aguas y dice: "Danos el trabajo duro de tu mano"."Den, porque son los parientes y amigos que conocieron cuando el mundo estaba en paz"."Su batalla es tu batalla. Todos somos hermanos de armas. Están luchando por la victoria"."La línea de batalla se extiende a todas las fábricas y talleres mecánicos de los Estados Unidos"."... Estamos en esta lucha hasta el final. Nunca dejaremos que esos chicos digan que no los apoyamos hasta el último gramo de nuestra fuerza".La Liga Mayor de Béisbol decidió, con un empuje de los federales, que la temporada terminaría el Día del Trabajo, no porque el interés en los fanáticos fuera débil, sino porque simplemente era la decisión correcta, dada la situación extrema del mundo en general y la probabilidad de que los jugadores debían ponerse uniformes militares. En lugar de 154 juegos, se jugaron 140 juegos. Y la Serie Mundial, entre los Medias Rojas de Boston y los Cachorros de Chicago, comenzó rápidamente después, el 5 de septiembre, cuando por primera vez se jugó en un evento deportivo "The Star-Spangled Banner", no el himno nacional hasta 1931.Las palabras del Herald sobre el último juego de Washington fueron fascinantes: "La última bola fue lanzada. El último hombre estaba fuera. Béisbol estaba hecho. Pero la multitud se demoró. El béisbol ya no estaba en Washington hasta que nosotros y nuestros aliados "estémos en Berlín".Aún más fascinante fue la presencia de 3 mil soldados estadounidenses en el último juego. Nuevamente, la conmovedora descripción del Herald: "Algunos de ellos solo se mantuvieron erguidos. No tenían brazos con los que saludar. Otros se pararon tan erguidos como pudieron, sostenidos por sus muletas. Algunos dejaron sus brazos, otros las piernas, en la tierra de nadie en Francia".