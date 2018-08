El diablo y Steve Bannon

Nueva York – Expulsado de la Casa Blanca, Steve Bannon no desaparecerá. Todavía no.Está en Francia, uniéndose a Marine Le Pen por una causa poco común. Está en Italia, vitoreando una variante deficiente y fraudulenta de populismo en aquel país. Está en Hungría, susurrándole frases tiernas a Viktor Orban.Además, está en una cabaña Quonset en Boston, hablando en detalle con Errol Morris, el documentalista ganador del Oscar.‘American Dharma’, el nuevo documental de Morris, básicamente es una entrevista larga y fascinante con Bannon, uno de los padrinos intelectuales del Trumpismo. La cabaña Quonset es un plató construido en homenaje a “Twelve O’Clock High”, una de las películas favoritas de Bannon, acerca de la Segunda Guerra Mundial.‘American Dharma’ se estrenará dentro de algunas semanas en el Festival de Cine de Venecia y después estará disponible en otros lugares este mismo año. Morris me permitió echarle un vistazo para después charlar al respecto. Estos son los fragmentos editados de nuestra conversación telefónica la mañana siguiente a la condena de Paul Manafort y la admisión de culpabilidad de Michael Cohen.P: Frank Bruni: ¿Cuántas horas pasaste con Bannon?R: Errol Morris: La entrevista en sí tomó aproximadamente dieciséis horas.P: ¿Siempre estuvo dispuesto y feliz de cooperar?R: Sí.P: Después de verlo en el documental, me dio la impresión de que es un personaje muy vanidoso y tú le estabas ofreciendo un micrófono. ¿Mi impresión es correcta?R: Más que correcta.P: ¿Steve Bannon es un ideólogo serio o un oportunista cínico y presuntuoso?R: Esa es la gran pregunta. Todos quieren una gráfica circular, incluso yo. Quieren saber en qué porcentaje es ideólogo y en qué porcentaje es charlatán. No estoy seguro de poder responder esa pregunta. Todos sabemos que ser un vendedor eficaz depende de creer en lo que estás vendiendo. Lo veo y pienso: no es posible que creas todo esto. Sin embargo, en todo sentido práctico, él lo cree.P: ¿Cuál de sus creencias te pareció la más difícil de creer?R: Que piense que Donald Trump es un hombre honesto me pareció la más difícil de creer. Me resulta difícil creer que considere que Donald Trump está fomentando programas populistas. ¿Cómo le beneficia a la gente este recorte fiscal o el intento de dar marcha atrás a los impuestos sobre las ganancias de capital? ¿El populismo es permitir todo tipo de contaminación industrial? Podría seguir dando ejemplos.“Construyan el muro”. ¿De verdad, en serio, crees que esa es la panacea para todos nuestros males?P: Te pregunto esto sinceramente porque el verbo tiene muchos significados. ¿Disfrutaste el tiempo que pasaste con Bannon?R: Sí. Bannon me consterna, pero me cae bien.P: Explícanos esa paradoja.R: Me dio la oportunidad de leer muchas cosas y ver muchas otras, así como de pensar en muchos temas. Los decoradores de platós siempre tienen muchos objetos que conservan para después colocarlos en todo el set y hacer que sea vea más realista. Por ejemplo, libros viejos. Uno de esos era una copia de “Paradise Lost” de Milton. Comencé a leerlo en el set entre tomas. Después le dije: “¿Sabes? He estado leyendo ‘Paradise Lost’ de nuevo, y me parece que el personaje de Lucifer es muy “Bannonesco””.Él comenzó a reírse con muchas ganas. Dice que Lucifer es el personaje más interesante en “Paradise Lost”. Después mencioné la frase “Es mejor reinar en el Infierno”, misma que él concluyó… “que servir en el Cielo”. ¿Cuántas de las personas que entrevisto aceptan una comparación de ellos mismos con Satanás?Ha leído mucho. Obviamente es inteligente. Pero cuando examinas su filosofía… es demasiado indulgente decir que es incoherente o incipiente. Tan solo es un desastre: un poco de las Cruzadas, un poco de Tucídides, alguna teología demente, católica y de derecha. Y una pizca de películas.P: ¿Ahora tienes una mejor idea que antes, digamos, hace un año y medio, acerca de qué les salió mal a los demócratas y a Hillary Clinton en 2016?R: Sí. No entendía el nivel de odio hacia Hillary Clinton, sobre todo por parte de la derecha, y lo mucho que estaban trabajando para socavar su campaña. De nuevo, es como una tormenta perfecta. Creo que Bannon tiene razón cuando dice que la campaña de Clinton ignoró a los trabajadores estadounidenses.—Creo que tiene razón.Además, hubo una extraña convergencia de sucesos que involucraron a Huma Abedin, James Comey y Anthony Weiner. Es como una mala obra de Shakespeare.Yo tengo mi propia visión de la historia, y discutí sobre esto con Bannon. Digamos que es mi visión perversa de la historia. No veo grandes engranes que giran ni ciclos infinitos. Mi versión de la historia es una de capricho, una historia de consecuencias no previstas, de resultados horrendos a partir de antecedentes menores o al parecer minúsculos. Mi versión de la elección de 2016: ¿quién habría pensado que el deseo incontenible de un hombre de fotografiar su pene y compartirlo con mujeres en internet podría destruir la civilización occidental?P: ¿Estás hablando de Weiner?R: Ni más ni menos.P: ¿Crees que dentro de un par de años Bannon será una muy curiosa nota al pie o crees que estaremos calculando lo que representa durante mucho tiempo?R: Espero que pronto todo esto sea un muy mal recuerdo: Trump, Bannon, el populismo nacional, etcétera. En un aspecto, sí estoy de acuerdo con Bannon. Y se lo dije. Crecí en los cincuenta. Mi madre era profesora de primaria. Mi padre murió cuando yo tenía 2 años, y mi madre nos crio a mi hermano y a mí. Nos cuidó a todos, prácticamente sin dinero, sin haber recibido compensación monetaria de un seguro por la muerte de mi padre.A menudo pienso: ¿habría podido hacerlo hoy? La respuesta es no. Hay una desigualdad más grande, desigualdad económica, en Estados Unidos. Creo que Bannon tiene razón… eso tendrá terribles consecuencias a la larga.¿Entonces qué se hace al respecto? No creo que sea lo que está haciendo el gobierno de Trump, porque no está abordando ninguno de esos problemas. Es un mal chiste.P: Después de pensar en Bannon mucho más que la mayoría de nosotros, ¿qué tan aterrador te parece?R: Me parece muy aterrador debido al aparente atractivo que la gente, y varios autócratas en todo el mundo, siente por él; su capacidad de obtener atención para sí mismo (y, lo admito, yo soy parte de ese fenómeno); la idea de que simplemente puede decir todas esas cosas y que lo tomen en serio, aunque sea medio en serio.Al hablar contigo acerca de la elección de 2016, pude ver cómo sucedió. Lo que no puedo entender del todo es qué pasó con Estados Unidos después de 2016 y la elección. No puedo entender el abandono total de los valores estadounidenses por parte de tantas, tantas y tantas personas. Eso me parece aterrador y deprimente.