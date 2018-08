¿Cometió Trump un delito? El Congreso debe averiguar

Washington— A menos de 24 horas después de que el ex abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, se declarara culpable de delitos financieros de campaña y que dijera que haber recibido instrucciones de Trump para perpetrar dichos delitos, el presidente y sus subordinados han planteado ya al menos tres defensas distintas. Y cada una de estas enfatiza por qué el Congreso debe exigir que se le proporcione información al respecto y lanzar su propia indagatoria.Trump tuiteó que el delito de violaciones financieras de campaña de Cohen “no son un delito”, a pesar de que Cohen enfrenta tiempo en prisión tras admitir haberlas cometido. El presidente ofreció mayores detalles de su curiosa aseveración durante una entrevista de Fox News, porciones de la cual fueron dadas a conocer el miércoles, diciendo que el dinero de soborno “no salió de la campaña”. Aun así, nadie asevera que así fuera. Fue la contribución de Cohen de dicho soborno lo que constituyó una conducta delictiva. Cohen admitió haberlo hecho para beneficiar a la campaña presidencial de Trump, silenciando a dos mujeres que se preparaban para divulgar sus aventuras con el entonces candidato.Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, respondió a preguntas sobre el fiasco de Cohen señalando que “no se han fincado cargos contra el presidente”. Claro que no: Va en contra de las normas del Departamento de Justicia acusar a un presidente en turno, debido a que no está claro si la Constitución lo permite. Es responsabilidad de Congreso hacer que un presidente rinda cuentas.Finalmente, Trump insinuó que Cohen inventó historias para conseguir un acuerdo con los fiscales. El actual abogado del presidente, Rudy Giuliani, dijo que las “acciones de Cohen reflejan un patrón de mentiras y deshonestidad que ha mantenido por un significativo periodo de tiempo”.Evidentemente Trump está calculando que puede ganar una disputa entre él y otro mentiroso serial. Aun así, en la corte el martes, los fiscales señalaron que tenían evidencia de que Cohen quebrantó la ley “en coordinación con la campaña o el candidato, con el propósito de influenciar las elecciones”, incluyendo archivos tales como documentos impresos, mensajes de texto, dispositivos electrónicos, cintas, registros de llamadas telefónicas, y correos electrónicos.No se sabe si estos archivos implican únicamente a Cohen, o a Trump y a otros involucrados, también. Tampoco se sabe, públicamente hablando, cuánta de esta información tiene el consejero especial, Robert Mueller, y qué tanto está dispuesto Cohen a cooperar con su investigación. Pero si hay evidencia de mala conducta por parte del presidente, ésta debe ser revelada al Congreso y al público en general. Aunque no es una práctica estándar del Departamento de Justicia revelar más información de la necesaria para asegurar una declaración de culpabilidad, los legisladores se convierten entonces en los jueces y en el jurado en cuanto al presidente se trata. Cualquiera que sea la evidencia que los fiscales —o quien sea— tengan en relación a una convincente acusación de una substancial falta a la ley por parte de Trump es relevante para las responsabilidades constitucionales del Congreso.El Congreso también tiene la obligación de obtener evidencia, por su cuenta. Si los republicanos en el Congreso no hacen a un lado sus lealtades partidistas y comienzan a indagar, entonces los votantes tendrán razón para reemplazarlos en noviembre.

