Cohen: el miedo más grande de Trump se hace realidad

Washington – Puede decir esto para el presidente Donald Trump: cuando ocurrieron los allanamientos en la casa, el hotel y la oficina de su abogado Michael Cohen, sabía que era un problema, como lo demostraron sus tuits en ese momento. Aproximadamente cuatro meses después de que Cohen viera a los agentes del FBI sacar cajas de documentos, se rindió ante el FBI y llegó a un acuerdo en un tribunal federal por un total de ocho cargos, cinco por evasión de impuestos, uno por declaración falsa a un banco y dos relacionados a los cargos por financiamiento de campaña. Lo más importante es que la declaración establece que Cohen, al cometer las infracciones de financiamiento de campaña, actuó a instancias del "candidato". Solo hay un candidato. El presidente de los Estados Unidos ha sido implicado en un delito federal por su abogado de muchos años. Téngalo en cuenta. Los detalles de aquellas y las responsabilidades de Cohen, si las hay, serán reveladas como parte de la cooperación.Trump hizo bien al mostrarse presa del pánico en abril, y desde entonces todos hemos aprendido de hechos más dañinos que Cohen podría justificar. Cohen se encuentra en la intersección de al menos tres historias jurídicas posiblemente desastrosas.En primer lugar, Cohen supuestamente estuvo involucrado en el pago del dinero del silencio para callar a varias mujeres con quienes supuestamente Trump tenía relaciones extramatrimoniales. Las consecuencias políticas dependerán de cuántas mujeres fueron y las circunstancias de esos pagos. La responsabilidad penal aquí se refiere a la violación de las reglas de financiación de campaña como parte de un intento deliberado de ocultar grandes cantidades de dinero a los votantes. Culpar a Cohen exclusivamente será difícil para Trump, conociendo la grabación que ya hemos escuchado. Si existe otra evidencia que documente la participación de Trump, su problema legal empeora.En segundo lugar, Cohen ha sido el "solucionador" y el negociador de Trump durante años. Estaba en el centro del fallido proyecto de Trump Tower en Rusia y probablemente habría estado al tanto de otras transacciones relacionadas con Rusia, si es que había alguna, a lo largo de los años. Trump ha insistido en que el fiscal especial no se meta en sus finanzas personales. Las posibilidades de que el fiscal especial Robert Mueller III y su equipo ya lo estén haciendo eso y que continuarán cavando con Cohen como guía han aumentado dramáticamente.En tercer lugar, Cohen puede tener mucha otra información relacionada con los contactos de la campaña de Trump con Rusia y con los esfuerzos de Trump por ocultarlos y desactivar la investigación. Dios sabe qué grabaciones, documentos y recuerdos de primera mano puede tener. ¿Qué sabe, por ejemplo, sobre la reunión de Trump Tower en junio de 2016? ¿Qué sabe él de los contactos que los miembros del equipo de Trump tuvieron con Rusia durante la campaña y / o la transición? Dado que el abogado de la Casa Blanca, Donald McGahn, que no es el abogado personal de Trump, ha pasado 30 horas o más con el fiscal especial, parece que no sería Cohen fuera el único testigo de una posible actividad impropia. Cohen y McGahn pueden reforzar las historias contadas por los demás.Cohen es importante porque puede tener información crítica relacionada con las tres historias en evolución. Además, no se puede descartar como alguien relacionado periféricamente con Trump. Él no puede ser descartado como un mensajero que llevaba café o como alguien que entró y salió de la órbita de Trump en cuestión de semanas. En resumen, la declaración de culpablidad de Cohen es un golpe aplastante porque es el primer testigo colaborador que podría implicar a Trump directamente en los tres asuntos: las mujeres y el dinero de la campaña, las transacciones comerciales de Trump y las conexiones con Rusia de la campaña Trump.Amárrense el cinturón de seguridad. Trump ahora pasa de la sartén al fuego.

