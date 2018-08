San Diego — Ya no se diga de los indocumentados. Donald Trump tiene una relación terriblemente complicada con los inmigrantes legales.No hablo del hecho de que continúa casándose con ellas, o que sus suegros —los inmigrantes legales Viktor y Amalija Knavs— recibieron la ciudadanía estadounidense gracias al patrocinio de su hija, la primera dama Melania Trump.Y pensar que Trump quiere eliminar este tipo de “migración en cadena” y reemplazarla con un sistema de mérito que valora la educación y otras habilidades. Quizás tenga algo de razón.Lo complicado de esto es que, tomando prestada una frase, Trump estaba a favor de la inmigración legal antes de que estuviera en contra de la misma. Y vaya que ahora está realmente en contra. De hecho, parece determinado en castigar a todo aquel que se atreva a venir a Estados Unidos —incluso si lo hacen de manera legal—.Ustedes ya han visto la manera tan horrenda que la administración Trump trata a los refugiados de Centroamérica que buscan asilo político, quienes a la vez se apegan a las reglas al aproximarse a la frontera entre Estados Unidos y México y entregándose a las autoridades estadounidenses. A algunos sus hijos les han sido arrebatados antes de ser deportados de vuelta a sus países de origen, y algunos de estos menores permanecen en centros de detención de Estados Unidos.¿Recuerdan cuando los republicanos eran el partido de los valores familiares?Ahora la administración de Trump va tras los inmigrantes legales, quienes ya viven en Estados Unidos, de los cuales la vasta mayoría trabaja y paga impuestos. De acuerdo con NBC News, la administración está ideando una propuesta que hará que sea más difícil para estas personas convertirse en ciudadanos estadounidenses o conseguir visas de residencia si en cierto punto llegan a depender de algún tipo de programa de beneficencia pública.Este plan llegará a representar el más grande cambio, en varias décadas, en cómo Estados Unidos maneja la inmigración legal, y parece ser parte de un plan maestro ideado por el asesor de alto rango de la Casa Blanca, Stephen Miller, para reducir la inmigración legal.Qué idea tan desquiciada. Este país tiene muchos problemas, pero la inmigración legal no está en la lista. ¿Le decimos entonces a la gente que se apegue a las reglas, luego cambiamos las reglas?Una reciente encuesta Gallup preguntó a los respondientes: “¿Acaso usted piensa que la inmigración legal es algo bueno o algo malo para este país hoy?”Ochenta y cuatro por ciento dijeron que era buena; sólo un 13 por ciento dijo que era mala.Presuntamente, ese 13 por ciento incluye a Laura Ingraham. La presentadora de Fox News recientemente sugirió que el país estaba siendo arruinado por los “masivos cambios demográficos” impulsados por la inmigración —tanto ilegal como legal—. Luego, tras fuertes críticas, ella ofreció una poco convincente explicación de que lo que a ella le importa es la seguridad en la frontera, preservar el estado de derecho y asegurar que el futuro de la inmigración se base en el mérito.Patrañas. Ninguno de esos puntos del Partido Republicano tiene que ver con “masivos cambios demográficos”. ¿Entonces por qué uso esas palabras en clave? Yo creo que es porque ella realmente cree que el país estaría mejor sin unos cuantos inmigrantes, sin que importe el estatus legal de estos.Los nativistas, como Ingraham, tienen un problema con los inmigrantes pobres, los que no tienen acceso a una educación, con pocas habilidades y que entran al país de manera ilegal desde México. Pero también tienen un problema con los inmigrantes de clase media, educados, y bien capacitados que entraron al país de manera legal desde la India, China, o Brasil. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para que la gente se dé cuenta que los nativistas son el problema?Mientras tanto, Trump no siempre tuvo un problema con los inmigrantes legales. Antes era más amable y gentil con ellos. Durante su campaña presidencial, Trump prometió la construcción de un “grande y hermoso muro”. Pero también dijo que quería poner una “grande, robusta y hermosa puerta abierta” en ese muro para que la gente pudiera entrar al país de manera legal.En mayo del 2017, The Economist entrevistó a Trump y le preguntó si él quería reducir el número de inmigrantes legales que vienen a Estados Unidos.“Oh legales, no, no, no. Quiero que la gente entre al país de manera legal”, dijo. “Pero quiero que la gente entre por mérito. Quiero implementar un sistema basado en el mérito”.El entrevistador luego señaló que, incluso bajo un sistema meritorio, el número en general de inmigrantes legales podría seguir igual de alto que ahora. Por lo que le preguntó a Trump una vez más si él quería reducir el número de inmigrantes legales.“Oh sí, no, no, no, no, queremos que la gente entre de manera legal. No, muy fuertemente”, dijo Trump.No se diga más. Imaginemos el efecto práctico de las políticas de Trump hacia los inmigrantes legales. La puerta sigue haciéndose más pequeña, débil, menos hermosa y menos abierta.Ignoremos semejante giro. Esto no se trata de seguridad fronteriza, ni del estado de derecho, ni del sistema meritorio. Al ir tras los inmigrantes legales, Trump no está protegiendo a Estados Unidos. Está perdiendo todo el sentido de lo que es Estados Unidos.