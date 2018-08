Trump y la política animal

Nueva York – Comienza a preocuparme que cuando muera lo más importante en mi obituario sea que Donald Trump una vez me llamó “perra”.Caray, fue hace mucho, pero aún se menciona, sobre todo ahora que estamos haciendo listas de todas las mujeres que nuestro presidente ha comparado con caninos. Cuando trabajaba para New York Newsday, me envió la copia de una columna que yo había escrito, llena de objeciones en tinta junto con el anuncio de que era “una perra mentirosa” y que “en mi foto parecía cerdo”. En ese entonces, Trump solo era un desarrollador inestable de bienes raíces que intentaba hacer negocios en la ciudad, pero su comportamiento parecía tan extraño que al principio me pregunté si era una broma o si algún enemigo de Trump estaba tratando de avergonzarlo. Pero no, en efecto era una misiva que él había escrito.Desde luego, esta semana Trump se refirió a su examiga Omarosa Manigault Newman en un tuit como “esa perra”. Voy a arriesgarme a decir que, cuando el presidente de Estados Unidos insulta a una mujer de esa manera en una declaración pública, se trata de un asunto serio.La repercusión fue enorme. Tan intensa que el presidente intentó cambiar el tema revocando el acceso a información secreta de John Brennan, exdirector de la CIA y crítico asiduo. Además, advirtió que estaba examinando si haría lo mismo con otros exfuncionarios.Uno de los peores aspectos sobre este momento de nuestras vidas nacionales es el temor de que, si Trump se mete en problemas por hacer algo tonto o necio, responderá haciendo algo enorme y quizá peligroso. ¿Ya supieron que Stormy Daniels estará en la versión británica de “Celebrity Big Brother”? ¿Qué pasaría si cuenta esa historia acerca de una sesión de nalgadas en un hotel dentro de una casa llena de europeos con risas burlonas? Trump podría declarar la guerra.Últimamente, todo parece comenzar con la telerrealidad. Recordarán que Omarosa apareció en la versión estadounidense de “Big Brother” y sacó a relucir la ropa sucia de su exjefe. “Escribe los tuits malos de 4 a 6 de la mañana”, le confió a un compañero concursante. “Allá arriba solo Melania lo acompaña”. Pero eso no fue nada en comparación con lo que podría revelar Stormy. (Además, oigan, ¿de verdad nos creemos eso de que Melania estaba con él?).Omarosa estaba guardando lo mejor para la gira de su libro, y después habló de momentos vergonzosos y revelaciones atroces, uno tras otro. En respuesta, Trump se ha mostrado histérico y totalmente desquiciado. Nos hemos metido de lleno en un debate acerca de si su furia contra una mujer negra es racista, sobre todo porque surgió al mismo tiempo en que se refirió a otros afroestadounidenses como “el más tonto” o “con bajo coeficiente intelectual”. De hecho, ya obtuvimos tanta evidencia sobre su racismo que los tuits apenas son una nota al pie. Solo hay que escuchar el silencio agonizante cuando le preguntan a una portavoz del gobierno cuántos afroestadounidenses están trabajando en la Casa Blanca ahora que ya no está Omarosa. (“Tenemos una gran cantidad de empleados diversos de distintos sustratos culturales”).Lo cierto es que los tuits nos dicen mucho sobre las miserables inseguridades del presidente. Ha estado lanzando insultos acerca del intelecto de la gente durante años, desde Robert De Niro hasta Arianna Huffington y Lindsey Graham, a quien no solo llamó “total debilucho” e “imbécil”, sino también dijo que “no era tan listo como Rick Perry”, el comentario más cruel de todos. Podríamos seguir mencionando ejemplos. Está muy claro que todo se origina en un miedo muy profundo de que los demás sean más inteligentes que él. “En serio, soy como que una persona inteligente”, le dijo patéticamente al país poco después de su toma de poder, cuando el país ya se estaba dando una buena idea de que no era así.Durante la campaña, Trump señaló constantemente que fue a la Facultad de Comercio de Wharton. (“Es como algo de supergenios”). Eso le dio la impresión a mucha gente de que había estudiado la prestigiosa maestría en administración de Wharton, pero en realidad solo fue un estudiante transferido al programa universitario. Los escépticos insinuaron que solo lo dejaron entrar gracias a conexiones familiares. Se graduó sin honores ni distinción, y después publicó unas memorias que fueron un éxito en ventas pero que alguien más escribió.No hay motivo para decir que es idiota. Quizá solo un poco lerdo según los estándares presidenciales.Y en cuanto a que le dice “perra” a la gente, eso es porque Trump odia a los animales. Sobre todo los amigables. (No es común que le diga “coyote” o “hiena” o “pitón” a un enemigo). Trump nunca ha tenido ni un pececito dorado, según se sabe. No ha tenido mascotas en absoluto, excepto un caniche llamado Chappy que era de su primera esposa y que trató de echar de su casa. (Ivana Trump dijo en una autobiografía reciente que a Chappy “tampoco le caía bien Donald”).Cuando llama a alguien “perro”, tan solo está reaccionando a un miedo patológico de no ser querido por nadie. Al igual que cuando le dice a alguien “tonto”, pues está tratando de ignorar el hecho de que él no es tan brillante.Siempre que cuento la anécdota de haber sido llamada “perra” disfruto señalar que Trump escribió mal la palabra “también”.