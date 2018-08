Sin 'manera correcta' de ser inmigrante

Chicago— Hay una palabra que me hace enojar más que cualquier otra: 'ilegal'.Algunos lectores se han molestado porque no uso lo suficiente esa palabra, debido a que creo verdaderamente que la mayoría de los inmigrantes caen en esa categoría.Por supuesto que eso es erróneo. En el 2016 había más de 43.7 millones de inmigrantes que estaban viviendo en Estados Unidos, de acuerdo al Instituto de Políticas de Migración, y casi tres cuartas partes de ellos están viviendo ilegalmente en este país.Otros reculan ante las críticas sobre el trato que les está dando la administración Trump a los inmigrantes, y lo han expresado en mayúsculas: “!Nuestro presidente sólo se está enfocando en los ilegales!”Usualmente, ellos argumentan que el presidente Trump sólo desea castigar a aquellos que no llegaron a Estados Unidos “de la manera correcta”.Eso es intelectualmente deshonesto. Aunque si alguien sigue creyendo que Trump sólo se está enfocando en los “inmigrantes ilegales”, hay que analizarlo: Esta administración se está enfocando en todos los inmigrantes, independientemente de su estatus.Para los que no lo saben, es legal y adecuado que los migrantes que temen por su vida soliciten asilo en las fronteras de Estados Unidos.Sin embargo, según los reportes de los activistas que están a favor de los inmigrantes —incluyendo a ACLU y el Consejo Americano de Inmigración— alegan que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos están infringiendo tanto las leyes estadounidenses como las internacionales al negarles la entrada.Brian Hoffman, un coordinador que labora gratuitamente en el Instituto Internacional Akron, una organización de activistas que tiene su sede en Ohio, dijo recientemente durante una conferencia de prensa que él y otros voluntarios que estuvieron en la frontera observaron a los agentes haciendo esperar a los migrantes durante horas bajo el candente sol a una temperatura de más de 100 grados.Algunas familias de migrantes acamparon durante la noche para cuidar su lugar en la fila, pero fueron rechazados.A los inmigrantes que están legalmente en el país, la administración Trump desea limitar severamente la llamada “migración en cadena”, es decir, el proceso por el cual los ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes pueden solicitar que miembros de su familia vengan al país y eventualmente se conviertan en ciudadanos.Así es, es exactamente el proceso que les permitió a los padres de la primera dama Melania Trump convertirse en ciudadanos al final de la semana pasada.En el futuro próximo, Trump podría limitar el número de inmigrantes legales que pueden convertirse en ciudadanos naturalizados u otorgarles la residencia legal permanente, por ejemplo, una tarjeta verde, descalificando a cualquier solicitante que haya usado el Seguro de Salud Infantil, CHIP por siglas en inglés, el “Obamacare”, el Programa de Ayuda de Nutrición Suplementaria, SNAP por sus siglas en inglés, u otra serie de beneficios de seguridad social.Esto también podría aplicar a cualquier persona que viva en un hogar con alguien que ha recibido esos beneficios.Las versiones sobre las propuestas de la administración Trump de cambiar las reglas existentes para perseguir a los que tengan una residencia legal permanente han estado circulando desde el paso mes de marzo.Sin embargo, los activistas sobre inmigración señalan que las próximas elecciones de medio término le han dado un nuevo impulso a las propuestas.“Los reportes más recientes sobre una versión actualizada no parecen indicar que estén siguiendo adelante con la publicación de esos cambios de propuesta antes del Día del Trabajo”, comentó Marielena HIncapie, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, durante una reciente conferencia de prensa.“También hemos escuchado que esa es la máxima prioridad sobre inmigración de Stephen Miller, el asesor de Trump, debido a que considera que eso les va a ayudar a sus propósitos en la elección de medio término”.Hincapie y muchas otras personas ven estas medidas como parte de una estrategia mayor para infundir miedo a las comunidades de inmigrantes, independientemente de su estatus, y potencialmente privar a 20 millones de personas de los recursos a los que tienen derecho legalmente y necesitan desesperadamente.Durante la misma conferencia de prensa, Olivia Golden, directora ejecutiva del Centro Legal y de Política Social, que tiene su sede en Washington, D.C., dijo: “Esta es una política para disuadir a los inmigrantes de tener acceso a los servicios, y ya estamos viendo los efectos. Los padres de familia, trabajadores de la educación en la infancia temprana y otras personas están reportando que esas familias están sacando a sus hijos de SNAP, no los están llevando al médico y no están inscribiendo a sus hijos en las clases de infancia temprana. Ya estamos viendo en los niños --- que nacieron de manera abrumadora en Estados Unidos --- los embates del daño”.Sin embargo, al igual que todas las demás políticas de inmigración, el dañar a los inmigrantes afecta a todos los demás. Si los inmigrantes legales no acuden a la atención médica para dejar de ser no elegibles para obtener una tarjeta verde, podría provocar que aumentaran los índices en otros lados. Si los padres de familia sacan a sus hijos de los programas del Medicaid, las escuelas podrían verse impedidas para obtener el reembolso de los servicios especiales de educación.Enfrentémoslo, si 20 millones de inmigrantes legales dejan de utilizar cualquier número de servicios para no poner en peligro su posibilidad de obtener una tarjeta verde en el futuro, con toda seguridad provocará consecuencias no intencionales en los ciudadanos nacidos en Estados Unidos de una manera que no podemos ni siquiera imaginar.Dejemos de pretender que la hostilidad de Trump hacia los inmigrantes tiene algo que ver con el hecho de que sean legales o “ilegales”. Queda claro que la única “manera correcta” para que los inmigrantes estén en el Estados Unidos de Trump es si son ricos, son perseguidos o se van del país.