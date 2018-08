Si la madre naturaleza votara en 2020

Washington— ¿Y si esta vez todo es distinto?Existe la suposición de que la elección presidencial de 2020 será como siempre: Donald Trump basará su campaña en la economía, los temas sociales y la inmigración, y el candidato demócrata usará la desigualdad de ingresos, el socialismo democrático y la reputación de Trump, la versión 2020 de la política de derecha y de izquierda de Estados Unidos.No obstante, creo que hay una crisis silenciosa por ahí que podría hacerse presente en las elecciones. ¿Qué pasa si la madre naturaleza está en la boleta electoral?¿Qué pasa si todo el clima extremo de este año —vinculado con el cambio climático— empeora y tiene un costo más alto? ¿Qué pasa si el gran problema del 2020 no se resume a derecha o izquierda, sino a calor o frío, o a lluvia o sequía? ¿Qué pasa si el gran tema del 2020 no es “¿quién perdió a Rusia?” ni “¿quién perdió a Corea del Norte?”, sino “¿quién perdió al planeta?"?Estamos hablando del mundo natural, así que hay que ser cautelosos. Sin embargo, si observamos estos climas extremos y destructivos que han sacudido al mundo tan solo este verano, es como si la madre naturaleza nos estuviera diciendo: “Ah, ¿no se habían dado cuenta de que había estado tratando de llamar su atención estos últimos años? Bueno. Pues, ¿qué te parece un pequeño incendio, espantapájaros? Qué tal esto”:“Qué dicen si horneo a Europa, comienzo el incendio incontrolado más grande que haya visto California y los incendios incontrolados más activos, 460 en un día, que haya visto la Columbia Británica y también comienzo los peores incendios forestales en décadas en Suecia, que incluso alcanzan el Círculo Polar Ártico donde este mes la temperatura llegó a los 30 grados Celsius. Mientras tanto, someteré a Japón a las lluvias más fuertes que se hayan registrado y un par de semanas después a las temperaturas históricas más elevadas, de 41 grados Celsius en Kumagaya, al noroeste de Tokio. Además, solo para tener puntos extra, voy a romper el récord de calor en el Valle de la Muerte, para llegar a los 52 grados Celsius, y haré que suceda la peor sequía de la que se tenga memoria en la región oriental de Australia, donde la semana pasada, la BBC citó a un granjero que decía que 'hemos llegado al extremo en el que es más fácil dispararles a las vacas que alimentarlas'”.Los demócratas han estado buscando esa gran idea que los catapulte en 2020. Mi consejo gratis: si el socialismo democrático o el trotskismo democrático o abolir el ICE —el servicio de Inmigración y Control de Aduanas— es lo que los hará candidatos demócratas en su distrito en el 2018, adelante. Los demócratas deben recuperar la Cámara de Representantes. No obstante, Trump se dará un festín con esos temas en las elecciones nacionales.Sin embargo, si en el 2020 estamos en medio de sequías y tormentas todavía más dañinas que las de ahora, los demócratas tal vez puedan contender contra la estrategia ambiental de “contaminemos a Estados Unidos de nuevo” de Trump y su negativa a reconocer la amenaza del cambio climático, o a aprovechar la increíble oportunidad que se le ofrece al país de ser más rico, saludable, seguro y respetado al convertirse en líder mundial en tecnologías de energía limpia.Trump es el presidente que tira a la basura nuestro paraguas justo antes de la tormenta.Claro, Trump desdeñará todo lo “ecológico” diciendo que es de niñas, poco económico, patriótico y vagamente francés. No obstante, los demócratas pueden contrarrestarlo fácilmente diciendo que lo ecológico es mundialmente estratégico, localmente rentable y para la clase trabajadora: lo ecológico es el nuevo rojo, blanco y azul. Ese mensaje puede funcionar hoy en los estados disputados del cinturón industrial de Estados Unidos, como Michigan y Ohio. Un estudio reciente sobre energía limpia descubrió que 714.257 personas en doce estados del medio oeste de Estados Unidos trabajan en la generación de energía renovable, transmisión limpia, eficiencia energética, combustibles limpios y transportación avanzada. En Ohio, hay 108.000 personas que trabajan en esas industrias, en comparación con 38.000 en las del carbono, el petróleo y el gas.La estrategia demócrata debería enfocarse en crear y compilar normas de desempeño, investigación y precios del carbono para lograr lo que Hal Harvey, director ejecutivo de Energy Innovation, denomina “los cuatro ceros”. Estos son, nos explica: 1. “Una red de cero carbono. En este momento, estados republicanos como Texas y Wyoming dominan la industria eólica estadounidense y gozan de la mayoría de los empleos y los beneficios ambientales. Eso debería ser nacional. 2. Vehículos de cero emisiones. Cuando combinas la red de cero carbono con los vehículos eléctricos, ¡lotería!, tienes transporte de cero carbono. 3. Edificios de energía neta cero. ¿Qué pasaría si pudiéramos construir una casa perfectamente aislada, poner paneles solares baratos en el techo y, en el curso de un año, producir toda la energía que necesitamos? ¿Fantasía? No. Ahora es ley en Santa Mónica, y es posible, y rentable, lograrlo casi en su totalidad, en todo el país. 4. Fabricación con cero residuos. Las nuevas técnicas de fabricación, como la impresión 3D o la química avanzada, pueden reducir de tajo los residuos, que además son un impuesto tanto para el presupuesto como para la Tierra”.Ahora, esa es una plataforma con la que vale la pena contender, y es una que puede hacer lo que más necesitan los demócratas: hacer que sean el partido que fortalezca a la clase trabajadora y la seguridad estadounidense.La energía limpia, los autos limpios, la manufactura limpia y los edificios eficientes facilitan todo aquello que queremos lograr en nuestra sociedad. Pueden reducir los costos en la atención médica, disminuir lo que pagan por calefacción los pobres, impulsar la innovación del siglo XXI, promover empleos decentes, mitigar el cambio climático, crear industrias de exportación más competitivas, debilitar a los petrodictadores y mejorar la seguridad y el liderazgo moral de Estados Unidos.Dejemos que Trump luche contra esa idea. Si la madre naturaleza sigue en su camino de destrucción hasta el 2020, bueno, el mantra favorito de Trump sobre las mujeres fuertes: “enciérrenlas”, se verá terriblemente tonto.

