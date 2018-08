San Diego— Permítanme decirles algo que ya saben: En este momento, los medios de comunicación son un desastre.Es momento de enviar a un grupo de búsqueda porque ya perdimos completamente el rumbo. Pasamos de cubrir el mundo a pensar que el mundo gira a nuestro alrededor. Acostumbrábamos a cazar las historias, actualmente, nos hemos convertido en la historia. Nuestro trabajo primordial es hacer que los poderosos se hagan responsables de lo que hacen mal, pero nunca antes había habido la necesidad de hacernos responsables de lo que hacemos mal.En la actualidad, hasta los reporteros –que se supone están entrenados para reservarse sus opiniones– están ansiosos por compartirlas con las masas a través de una entrevista, un extracto o un tweet.Luego, al igual que Supermán, volvemos a convertirnos en Clark Kent, como una nueva versión de sí mismos como reporteros pretendiendo ser objetivos.Seguramente escucharon acerca del movimiento #MeToo, bueno, pues ahora estamos sufriendo por el #LookAtMe de los medios de comunicación.El punto es que estamos hablando de un fenómeno relativamente nuevo. Empezó cuando Donald Trump atacó e insultó a los medios de comunicación, y la prensa mordió el anzuelo y se lo tomó de manera personal.Después de casi dos años de intentar derrocar la Presidencia de Trump –y varios meses antes de eso, durante la campaña se trató de que nunca fuera electo en el primer lugar al publicar una dudosa información y de tener cenas privadas con funcionarios de alto rango de la campaña de Hillary Clinton– los medios de comunicación crearon su propia versión de Trump: Jim Acosta.No es fácil encontrar a alguien que se quiera a sí mismo tanto como Trump se ama, pero creo que tenemos a un ganador.El jefe de corresponsales de CNN en la Casa Blanca claramente tiene una piel delgada, ya que es mejor atacando que recibiendo ataques. No se adhiere a las reglas de su profesión y se convierte en el tema central de cada conversación. Es un maestro como hombre espectáculo pero se siente más cómodo cuando es la estrella del show.Díganme si algo de esto les parece familiar.Lo que es más, Acosta parece tener memoria corta, y una furia selectiva. Es como un personaje de caricatura cuando se pone histérico sobre cosas que hace la administración Trump –por ejemplo, atacar a los inmigrantes ilegales– que no le molestaban tanto cuando la administración Obama cometía ofensas similares.Antes de que Trump empleara el término de “bad hombres”, Obama en repetidas ocasiones nos aseguró que iba a deportar sólo a los “pandilleros”.Bueno, si eso es verdad, entonces Obama se las ingenió para encontrar y deportar unos tres millones de pandilleros. Aparentemente, Estados Unidos sufrió una oleada criminal.El problema no es lo que Acosta dijo durante una aparición esta semana en el programa de la CBS “The Late Show with Stephen Colbert”.La mejor línea fue esta:“Si uno piensa… que puede arrebatarles sus hijos a los padres de familia en la frontera y ponerlos en jaulas, si usted cree que puede demonizar a los inmigrantes y llamarlos violadores y criminales, si usted cree que puede distorsionar la realidad que todos conocemos de manera cotidiana diciendo una mentira tras otra y una falsedad tras otra, y no responder a ninguna de las preguntas más difíciles, entonces usted no vive en el mismo Estados Unidos de América que yo vivo”.Eso no tiene nada de malo.El problema es que Acosta era un invitado en “The Late Show with Stephen Colbert” en primer lugar. Ha quedado ya en claro desde hace tiempo que Trump está –quizás de manera no intencionada– ayudando a la carrera de Acosta elevando su perfil y convirtiéndolo en un héroe de las multitudes anti-Trump. También queda en claro que el reportero de CNN está jugando el juego para su propio beneficio. Estos dos tipos se necesitan el uno al otro.Trump tiene ahora a alguien que lo complementa, y un hispano para variar, lo cual llegará a exacerbar de verdad a los partidarios de Trump. ¿Acaso usted ya los puede oír?“Ven, dejamos que esta gente se escabulla aquí desde México y de pronto han dejado fuera a un estadounidense blanco de mayor mérito para llegar a ser un reportero de la Casa Blanca, y luego atacan a nuestro presidente”.Sé que eso suena un tanto ignorante, pero estaba haciendo una imitación. Acosta es cubanoamericano.Mientras tanto, Acosta es invitado a programas de entrevistas, asegura un contrato para un libro y consigue dar algunos discursos bien pagados. Se convierte en una celebridad trascendiendo a los adictos a las noticias y se pasa a las filas de los medios populares.Todos ganan –excepto el país. También en el lado perdedor están los consumidores de lo que solíamos llamar las “noticias”, las cuales cada vez más se asemejan a un circo ambulante. Lo triste es que este espectáculo ya no entretiene, sino que nos deprime y nos frustra.