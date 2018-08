Nueva York— Siento decírselo a los padres que acaban de enviar a su progenie enfocada en su admisión a la universidad a la meseta del Tíbet a batir mantequilla de leche de yak, pero el verano más inteligente que he pasado en la vida fue cuando asistí a una escuela de secretariado.Esto sucedió cuando tenía 17 años, y no fue pasto para un ensayo sobre una comunión transformadora con gente fuera de mi círculo cercano. No me quitó ninguna venda de los ojos. Me la pasé tecleando, hora tras hora, día tras día, con los hombros hacia atrás, la espalda recta y las manos moviéndose cuidadosamente.Mi madre había decidido que ya no soportaba el torturante trastabilleo de mis dedos picoteando en desorden su máquina de escribir eléctrica y mis histriónicas súplicas para que ella, con su habilidad suprema, tomara lo que yo había escrito a mano y lo mecanografiara.“¿Te gusta escribir?”, me preguntó. “Entonces aprende a hacerlo”, agregó. Se refería a mecanografiar, y me dijo que estaba dispuesta a pagar un curso en forma si yo quería ir. Estaría en una sala sin sol, con desconocidos; no tendría ninguna experiencia exótica para presumir a mis amigos; no tendría historias grandiosas qué contar.Pero adquiriría una habilidad, dijo, que sería más útil de lo que pensaba, no sólo en la universidad sino más allá. Podría capturar todas esas oraciones y frases que revoloteaban en mi imaginación y las apresaría antes de que se alejaran flotando.Así que acepté su ofrecimiento o, más bien, su desafío. Más de 35 años después, mi memoria no es tan nítida, pero recuerdo que asistía a la escuela más o menos de las 8:30 de la mañana hasta el mediodía, así que tenía las tardes libres y mi bronceado veraniego no fue tanto una causa perdida. El curso duró cuatro semanas, creo. La otra decena de estudiantes eran mujeres mayores que yo, y me daba demasiada vergüenza hacer algo más que intercambiar un saludo con ellas. Me veían con evidente perplejidad y después dejaron de notar mi presencia por completo.Lo que recuerdo con claridad es lo que cultivé, que fue mucho más que una habilidad. Fue una forma de pensar. Fue una comprensión de que en ocasiones lo mecánico importa tanto como las cosas más sofisticadas y elevadas. Es una verdadera disciplina, en toda la extensión de la palabra.Luego me toparía con libros exitosos en ventas como “Zen and the Art of Motorcycle Maintenance”, que antecedió a mi verano secretarial, y “Shop Class as Soulcraft”, que fue posterior, y me di cuenta de que mecanografiar era mi mantenimiento de motocicletas, mi arte industrial, el ejercicio monótono que ejecutaba hasta alcanzar un estándar clásico y exacto, hasta el último detalle.Ese estándar ya pasó de moda. Hoy en día, se alienta a pocos chicos a asistir a clases de mecanografía, lo que se debe a la muy sensata razón de que pocos necesitan hacerlo. Usan computadoras en lugar de máquinas de escribir, y han crecido con teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles, por lo que han desarrollado una fluidez orgánica con los teclados.En un ensayo publicado en 2011 en la MIT Technology Review, Anne Trubek se lamentaba de cuán poco se favorecen las clases de mecanografía. Luego, unos cuantos años después, aplicó una prueba de mecanografía a sus alumnos de una clase de escritura en el Oberlin College. “Obtuvieron calificaciones increíblemente altas”, me dijo. Reconsideró su postura y actualmente no siente “ninguna especie de nostalgia” por la extinción de la mecanografía formal.Yo opino que debería sentir una poca, no por la mecanografía en sí sino por lo que representa, que es un acto de concentración feroz, en contrapunto con la naturaleza inconexa y pletórica de estímulos de la vida de muchos chicos hoy en día, en especial en línea.“Aprender una habilidad por repetición, aprender cómo estar aburrido… eso ya no pasa mucho”, dijo Jean Twenge, una profesora de Psicología que desató un tormentoso debate con su libro publicado en 2017, “iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy – and Completely Unprepared for Adulthood”. Cuestiona si la niñez aún incluye suficientes actividades que cultiven la atención y alimenten la concentración. Un atracón en Netflix de “13 Reasons Why” no cuenta. “Tener que sentarse durante más de media hora o una hora haciendo una sola cosa… eso se ha dejado de lado, lo que me preocupa como educadora y como madre”, me dijo.Las clases de mecanografía me aburrieron hasta la médula, y luego me liberaron. A la fecha no puedo nombrar ninguna revelación específica ni ningún conocimiento –nada de un libro, ni de una conferencia– que fuera un impulso más poderoso para mi carrera en particular que la “fila central”. Esta es aquella en la que se supone que descansan tus dedos cuando estás mecanografiando: tu meñique izquierdo en la “A” y el derecho en el punto y coma, en un teclado en inglés, los pulgares relajados en esa barda larga que es la barra espaciadora. Primero aprendes la fila central y luego el resto de las teclas, y lo haces mediante repeticiones que parecen no acabar nunca.“The quick brown fox jumps over the lazy dog” es una oración que mecanografías mucho si estás aprendiendo a hacerlo en inglés, porque es un pangrama, lo que significa que contiene todas las letras del alfabeto en esa lengua. Tecleas otros párrafos y oraciones alfabéticamente eclécticos, mientras tus dedos se separan de la fila central y regresan rápidamente, una y otra vez, con el objetivo de que estos movimientos se vuelvan automáticos. Y en algún momento lo hacen. Tus manos se mueven y bailan por el teclado ya no como una improvisación atrabancada, sino como un elegante ballet.Me llevé una pequeña máquina de escribir eléctrica a la universidad en 1982, y terminé confiablemente mis trabajos finales más rápido que mis compañeros, gracias en gran medida a la velocidad con la que tecleaba. Llegaron las computadoras y sólo aceleraron mi ritmo: ya no sufría por los errores, que se arreglaban fácilmente. Ojalá la vida tuviera una tecla para borrar.Pero fue en el periodismo donde mi mecanografía realmente rindió frutos. Estoy seguro de que los estudiantes de Trubek en Oberlin tecleaban ágilmente, pero dudo que fueran como yo en mi plenitud juvenil. Podía tomar notas casi tan rápido como la persona del otro lado de la línea telefónica podía hablar. Podía transcribir un debate televisado en tiempo real, o casi. Me hice de una reputación como un escritor veloz cuando en realidad era un mecanógrafo veloz. De alguna manera los talentos se entrecruzaron. La confianza en mi tecleado me otorgó confianza en todo lo demás.Mi mecanografía era muy buena porque era muy correcta. A menudo escucho, en estos tiempos pedagógicamente permisivos, que hay muchos caminos para resolver un problema o dominar una tarea, y es verdad. Sin embargo, a veces sí hay una forma correcta, y se aprende con sumisión completa y práctica incuestionable.Con frecuencia ahora el énfasis es diferente, dijo Twenge: “Hazlo a tu manera, todos somos únicos, no hay reglas”. Esto puede alimentar un individualismo desenfrenado.A mi madre, que se fue hace tiempo, le encantaban la aventura y la expresión personal, pero también estaba a favor del trabajo arduo y la humildad, y puedo jurar que confió en que la escuela de secretariado me acercaría a los dos caminos. Luego tuve mucho tiempo para volar a tierras lejanas. Primero tenía que quedarme sentado, quieto, y enseñar a mis dedos a volar.