Washington— Samuel Johnson tiene a James Boswell. Lyndon Johnson tiene a Robert Caro. Donald Trump tiene a Glenn Kessler, de The Washington Post, pero Kessler es más némesis que copista.Kessler registra cada falsedad que Trump pronuncia. Al comienzo de este mes, el recuento total de declaraciones falsas o engañosas era de 4,229 desde que el presidente asumió el cargo, o más de 7.5 diarias. Esto será recordado. Los historiadores analizarán cómo una Presidencia estadounidense se distanció de los hechos y evaluarán sus costos.Kessler es un hombre sofisticado y amable que dice ser “bastante estable”, aunque Trump se infiltre en su cabeza a cada rato. Es hijo de inmigrantes holandeses y, cuando nos reunimos para comer, tenía la mano derecha vendada debido a un roce con una copa de vino mientras lavaba la loza. Cubrió “todos los edificios de D.C.” –en sus propias palabras– antes de que hace siete años los editores lo convencieran de escribir la columna ‘The Fact Checker’, en la que otorga ‘Pinochos’ en una escala del uno (por matizar los hechos) al cuatro (para el que miente con todos los dientes). A lo largo de los años, el Pinocho ha pasado a formar parte del diccionario político de Washington como una unidad de deshonestidad. Ahora define el espíritu de la época.Kessler conoce bien a Trump. Como reportero en Newsday, Kessler cubrió los embustes de Trump en el negocio de los bienes raíces; desde ese entonces ya le parecía “jactancioso” y propenso a “hablar con laxitud de la verdad”. Los bancos solían no ‘trompetear’ las falsedades de Trump; sólo se negaban a otorgarle otros préstamos. Más que su comportamiento, lo que ha cambiado es su entorno.“He descubierto que la mayoría de los políticos pueden exagerar o hablar con desmesura, pero no quieren engañar a la gente en absolutamente todo”, me explica Kessler. “La diferencia con Trump es que en realidad no se retracta aunque uno revise los hechos correspondientes. Más bien redobla la apuesta y lo sigue diciendo”.Ahí tenemos el déficit comercial que, según Trump, sufrió una caída de 52 mil millones de dólares en el segundo trimestre. No fue así (cuatro Pinochos). Un cálculo correcto habría sido un declive, poco sostenible, de unos 20.000 millones de dólares. Sin embargo, el presidente ha repetido la afirmación falsa cuatro veces.Ha repetido más de 80 veces la falsedad de que su Gobierno aprobó el mayor recorte fiscal en la historia de Estados Unidos. “La forma estándar de medirlo es como una medida del PIB, y se ubica en el octavo sitio”, comenta Kessler.Las falsedades o las declaraciones engañosas de Trump aumentan de intensidad: en junio y julio fueron un promedio de 16. Los inmigrantes no autorizados alimentan los índices de criminalidad, insiste el presidente. No hay evidencias convincentes de ello. “Tenemos la racha de empleo positivo más larga en la historia”, afirma, pero 76 de los 94 meses seguidos ocurrieron durante la Presidencia de Barack Obama.“La colusión no es delito”, tuitea Trump, “¡pero eso no importa porque No Hubo Colusión (excepto de la deshonesta Hillary y los demócratas)!” La respuesta de The Fact Checker: “Durante mucho tiempo, Trump mantuvo que no hubo colusión, pero ahora sostiene que la colusión ni siquiera es un delito. Está jugando con las palabras. La conspiración para defraudar al gobierno ciertamente es un delito. No han salido a la luz pruebas de colusión entre los demócratas y Rusia”.El año pasado, Trump declaró: “No me gustan los Pinochos”, pero Kessler dice que sería “darse demasiadas palmadas en la espalda” creer que a Trump le preocupa lo que dice en su columna. Las mentiras del presidente (en su columna Kessler no usa la palabra “mentira” con base en una política que estableció Marty Baron, editor de The Post) están tan profundamente arraigadas (Kessler descubrió que cuando Trump estaba contendiendo a la presidencia, “casi un 65 por ciento de las cosas que decía y que investigábamos ameritaban cuatro Pinochos”) que Trump y la falsedad son sinónimos.Es fácil encogerse de hombros. Es fácil descontrolarse. Es fácil desdibujar los límites, para decir: “¡Ah, se acerca un poco a un hecho real!”, así que no es tan Pinocho. Es fácil experimentar la “insoportable levedad del ser”, citando las palabras de Milan Kundera, cuando el ancla de la verdad desaparece. ¿Qué fue la cumbre de Singapur de Trump con Kim Jong-un, el gobernante de Corea del Norte? ¿Teatro? ¿Farsa? ¿Deberíamos huir? ¿Debería importarnos?, ¿deberíamos gritar?, ¿quién nos escucharía?, ¿acaso el periodismo es remotamente adecuado para describir la decadencia moral y la alucinante corrupción material y espiritual del gobierno de Trump?Muchos estadounidenses se hacen estas preguntas, aun cuando muchos otros creen que Trump es el presidente más honesto que hemos tenido en Estados Unidos porque “dice las cosas como son”. Busqué a Kessler porque creo que está haciendo el trabajo crítico que podría salvar al país. Trump, dice, está “enteramente en otra realidad”.– “¿Vas a seguir haciendo esto?”, le pregunto.– “Sí”.– “¿Indefinidamente?”– “Sí, tengo el mejor trabajo del periodismo”.– “¿El mejor?”– “Escribo lo que quiero y hago enojar a la gente”.Czeslaw Milosz, el poeta ganador de un Premio Nobel, dirigiéndose a un tirano “que a un hombre simple [infligió] un ultraje”, escribió esto:No te sientas seguro. El poeta recuerda, puedes matarlo y otro habrá nacido. Palabras y actos, todo es ya sabido.Kessler está haciendo el trabajo del poeta. Honrémoslo. La base de datos que compila con sus colegas Salvador Rizzo y Meg Kelly, en la que enumera todas las falsedades de Trump, se convertirá en una referencia, un talismán.Los washingtonianos lo saben. Cuando Kessler acudió al hospital el domingo para que le suturaran la mano después del desencuentro con la copa de vino, el médico asistente reconoció al columnista de The Fact Checker y dijo: “¡Ah, tenemos que asegurarnos de que pueda escribir!”