Nueva York— Tomando en cuenta los estándares escandalosos de la reciente política de inmigración, esto podría parecer una insignificancia. Por una parte, una Corte federal exigiendo que deben ser reunidos los padres y los niños pequeños que fueron separados, y por la otra, una administración Trump diciendo que no sabe en dónde están, ésas son instancias de una incompetencia ordinaria que no vale la pena mencionar.Aun así, los hallazgos de un nuevo reporte de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental sobre la construcción del muro fronterizo en el sur del país no deberían pasar inadvertidos.Un plan que fue una mala idea desde el principio está siendo llevado a cabo, de acuerdo al reporte, “sin tener una información clave sobre el costo, estándares de adquisición y las contribuciones de barreras anteriores y el despliegue de la tecnología”.De cualquier manera, el muro del presidente Donald Trump promete ser un monumento a la negligencia fiscal.La administración tiene que explicar cuál es la razón de colocar una barrera de 2 mil millas en un terreno que usualmente es inhóspito y sustancialmente se trata de propiedad privada y que hará muy poco por sí mismo para frenar la inmigración ilegal.Se comisionó el diseño sin asegurar el apoyo del Congreso, ni del público, tampoco de los políticos fronterizos cuyos Estados y economías podrían ser las más afectadas.En base a ese reporte, uno puede asegurar una cosa: ese proyecto mal concebido podría ser innecesariamente costoso, aun considerando los estándares de los proyectos mal concebidos.Les dijeron a los electores que México pagaría el muro, pero eso no ha sucedido. Así que, los ciudadanos estadounidenses tendrán que pagarlo, y el Congreso, que es el responsable de controlar el gasto gubernamental, necesita mantenerse firme.El presidente está amenazando con cerrar el Gobierno federal si no obtiene el dinero para su muro.El reporte de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental es una razón más, como si se necesitaran más, por la que el Congreso debería negarle los recursos.

