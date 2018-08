Nueva York— La sequía más larga registrada en Texas duró de 1950 a 1957. Eso no cuenta el hechizo seco de los demócratas en el último cuarto de siglo.No han ganado una carrera por el Senado de Estados Unidos o para gobernador desde 1990. Han perdido todas las elecciones estatales desde 1994. Los republicanos tienen casi una mayoría de 2 a 1 en la legislatura estatal y ocupan 25 de los 36 escaños de la Cámara de Representantes.Pero hay razones para esperar que 2018 marque el comienzo de una reaparición gradual. Los republicanos seguirán dominando el gobierno estatal y la delegación del Congreso. Pero el político más comentado este año es un congresista demócrata, Beto O'Rourke, que está haciendo que el senador Ted Cruz batalle por su intento de reelección. Una victoria de O'Rourke sería una gran sorpresa, pero ya está dándole energía a los votantes.Un demócrata tiene una posibilidad realista de capturar el puesto políticamente delicado de procurador general, y el partido podría ganar dos o tres escaños adicionales en el Congreso y puestos clave locales como secretarías del condado.Los demócratas de Texas han estado actuando juntos, disputando la mayoría de las elecciones y encontrando candidatos inusualmente atractivos como Colin Allred, un abogado de derechos civiles y ex jugador de fútbol profesional que se postula para un escaño en el Congreso de Dallas.Pero sus perspectivas mejoradas también le deben mucho a un partido republicano que se ha alejado de la marca inclusiva personificada por los presidentes George H.W. y George W. Bush hacia un cuerpo mezquino y antiinmigrante dominado por el Tea Party. Los legisladores de Texas el año pasado estaban más decididos a una medida ridícula que regiría qué baños públicos serían accesibles para los ciudadanos transgénero que a mejorar el sistema educativo que opera con financiación insuficiente.Esta coalición de derecha se ha mantenido impresionantemente unida, pero está empezando a alejar a algunos aspirantes a republicanos, especialmente a los más jóvenes.“Mi partido ya no da la bienvenida a muchas mujeres, minorías o gays y lesbianas”, dijo Jenifer Sarver. Es una conservadora antiaborto y a favor de un gobierno pequeño que trabajó para George W. Bush y que corrió sin éxito como republicana para el Congreso, y dice que votó por Hillary Clinton para presidente en 2016.O'Rourke, desafiando a Cruz, sube a su auto todas las mañanas y visita las ciudades de Texas, afectando a los 254 condados. Los republicanos lo desdeñan, calificándolo como un espectáculo secundario de los medios. Cruz solo aceptó cinco debates: no es la señal que envía un titular seguro.Gane o pierda, la campaña de O'Rourke se ha unido a los moderados con los fanáticos izquierdistas de Bernie Sanders, que comparten un disgusto por Cruz, y generarán un descenso en sus botes.La carrera del gobernador está fuera del alcance de los demócratas, pero Justin Nelson, un abogado de Houston que se desempeñó como secretario de la ex juez de la Corte Suprema Sandra Day O'Connor, está en una carrera competitiva para fiscal general.Ha cometido algunos errores de novato, pero es inteligente y articulado. Su oponente, el Fiscal General Ken Paxton, está acusado de fraude de valores. "Es una desgracia que Texas tenga un Fiscal General que está acusado", dijo Paxton la semana pasada en una entrevista en el vestíbulo del histórico Driskill Hotel de Austin.Los demócratas están corriendo para ganar media docena de escaños republicanos en el Congreso; tres, en los distritos que fueron ganados por Clinton, son calificados como basura. El republicano más vulnerable debería ser Will Hurd, que representa un distrito hispano del sur de Texas que se extiende a lo largo de gran parte de la frontera con México, pero también es popular y moderado. Los otros dos titulares, Pete Sessions en el norte de Dallas y John Culberson en Houston, son políticos de carrera que han competido para las reelecciones en lo que se consideraban asientos seguros. Los tiempos en estos distritos de lujo están cambiando, especialmente cuando se trata de las preferencias de voto de las mujeres con educación universitaria.En el distrito de Houston, casi la mitad de los votantes tienen estudios universitarios y el 55 por ciento son mujeres. La candidata demócrata, Lizzie Pannill Fletcher, que venció a un izquierdista en las primarias, es una abogada que es una pesadilla para el ultraconservador Culberson.Fletcher, cuya campaña recaudó más de $ 1 millón en el último trimestre, enfatiza los problemas de la comunidad y etiqueta a su oponente como un lacayo de Trump.“Culberson vota con Trump más del 97 por ciento y ni siquiera habló en su contra después de Charlottesville, o cuando Trump dijo que había gente de Houston viendo el huracán Harvey desde sus barcos", dijo. (En una respuesta a una pregunta del periódico el verano pasado, Culberson dijo que se oponía a los neonazis y al Ku Klux Klan, pero no condenaría al presidente Donald Trump por igualar a los manifestantes de justicia racial con los nacionalistas blancos que provocaron violencia en la manifestación de 2017 en Charlottesville, Virginia).Lillie Schechter, la dinámica presidenta del Partido Demócrata del Condado de Harris en Houston, dijo que le gusta el estado de ánimo del electorado esta temporada.“Todas nuestras encuestas muestran que las personas están más motivadas que nunca", dijo. "Están motivados en ir a las casillas para votar en contra de Donald Trump”.

