'Cacahuates', la perversa caricatura de Trump

El tufo antiinmigrante y, en gran medida, antimexicano, de Donald Trump no es cosa nueva. Fue uno de los pilares de su ideario xenofóbico durante la campaña presidencial del 2016 y sigue siendo una muletilla retórica recurrente para exacerbar los ánimos entre un núcleo de seguidores que ostenta públicamente con orgullo su vena racista y su déficit profundo de sofisticación intelectual.Hace apenas unos días, sin importarle el perjuicio que podría ocasionar en las negociaciones comerciales con México y en su relación con el próximo gobierno mexicano, Trump sostuvo ante sus fanáticos que aquellas palabras de su campaña, donde comparó a los inmigrantes mexicanos con violadores y narcotraficantes, eran sólo “cacahuates” comparado con la realidad. “Son cacahuates”, insistió.No importa si las palabras de Trump son parte de su elaborado paquete de mercadotecnia política donde emplea temas sociales divisivos–como la migración y el comercio- para mantener la cohesión entre una base conservadora que está siendo golpeada por sus políticas comerciales y de salud. Deben ser denunciadas por su contenido prejuicioso y discriminatorio.Tuve oportunidad de estar en mi natal México en los últimos días. Conversé con muchos de mis compatriotas, muchos de ellos inmigrantes que estuvieron en Estados Unidos. Entre los mexicanos de a pie, el nivel de curiosidad por el “fenómeno Trump” se ha diluido en comparación con el 2016 y 2017. No escuché a nadie estar ansioso por tratar de viajar o regresar a los Estados Unidos, al menos en la era TrumpTambién pude constatar lo que ya sabía: que la perversa caricatura que Trump dibuja de los mexicanos no puede estar más alejada de la realidad. Es verdad que México padece aún niveles inaceptables de criminalidad, pero los mexicanos somos abrumadoramente un pueblo trabajador que busca prosperidad y seguridad para sus familias. Las carencias están a la vista de todos, pero también el potencial de sus jóvenes y la esperanza de un horizonte mejor.Es posible que, hasta cierto punto, Trump y su funesta política migratoria –incluido su tristemente célebre plan de “tolerancia cero” y de separación de niños- hayan tenido éxito en convencer a algunos de que Estados Unidos no es un lugar hospitalario para los inmigrantes. También es verdad que muchos mexicanos han decidido permanecer en su país para aprovechar oportunidades laborales y educativas.Pero las cifras de migración desde los países del Triángulo del Norte muestran que los factores que empujan a los migrantes, como la inseguridad y la pobreza, son reales y deben atacarse de manera integral y regional. Lo que distingue a un líder de un merolico es la capacidad de identificar y resolver problemas mayores, no producir peligrosas cortinas de humo para gozo de la muchedumbre y beneficio político personal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.