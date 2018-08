El doble discurso de Gingrich con los latinos

Después de dos décadas de ver al ex presidente de la Cámara de Representantes luchando torpemente para alcanzar a los latinos, no puedo aceptar más cambios de postura.Parece que Newt Gingrich no puede decidir si los republicanos obtienen más beneficios si se acercan a la minoría más grande de Estados Unidos con la palma de su mano abierta o con un puño cerrado.A juzgar por una reciente aparición en “Tucker Carlson Tonight” de Fox News, que es un programa de televisión obligado para los nativistas, Gingrich está apostando al puño en estos días.Gingrich dijo que los demócratas están tratando de legalizar el voto de los no ciudadanos y que por eso son suaves con la inmigración ilegal.Es una buena teoría, excepto que los inmigrantes ilegales no parecen tan ansiosos de votar cuando las elecciones son entre "malas" y "peores", y los demócratas a menudo son más duros con la inmigración ilegal que los republicanos. Compara al demócrata Bill “El Martillo” Clinton con el republicano George W. “Fronteras Abiertas” Bush.Sin inmutarse por los hechos, Gingrich le dijo a Carlson que los demócratas no pueden ganar los votos de los "estadounidenses respetuosos de la ley".Por "estadounidenses respetuosos de la ley", podemos suponer que Gingrich no está hablando de ex asesores de campaña de Trump o de ex legisladores de Arizona que desafían a los jueces federales.Gingrich también criticó a sus correligionarios republicanos por no presionar por duras leyes de inmigración, incluida una ofensiva contra esas míticas "ciudades santuario" que en realidad no ofrecen mucho santuario. Los republicanos "pierden el valor", dijo, porque los medios liberales "los manchan" llamándolos “xenófobos” y “anti-extranjeros”.He escrito sobre Gingrich y los latinos desde el segundo mandato de la administración Clinton, cuando el ex profesor asistente del West Georgia College (ahora la Universidad de West Georgia) era el líder de la oposición.En 1998, Gingrich estaba tan preocupado con la inminente destitución del presidente Clinton que se perdió una revolución que se estaba gestando por debajo de sus narices. Lejos de Washington, los alcaldes y gobernadores del Partido Republicano estaban muy bien con los votantes latinos. Entre ellos, el alcalde de Los Ángeles Richard Riordan, el alcalde de Nueva York Rudy Giuliani, la gobernadora de Arizona Jane Hull y el gobernador de Texas George W. Bush. Todos obtuvieron más del 30 por ciento del voto latino, lo que desequilibró a sus oponentes demócratas porque habían perdido una gran parte de un electorado clave.Con respecto a estas impresionantes incursiones, Gingrich no estaba impresionado. Lo sé porque, durante la semana de las elecciones de mitad de período de 1998, Gingrich estuvo en Phoenix para recaudar fondos. En ese momento, yo era columnista de Arizona Republic y presentador invitado en una estación de radio conservadora local. Entonces, tenía que entrevistar a Gingrich dos veces en un día. Le pregunté en ambas ocasiones si el Partido Republicano nacional no podía aprender algo del éxito que los funcionarios locales y estatales tenían con los votantes latinos.Gingrich respondió que, si el Partido Republicano fuera un partido fuerte, los latinos y todos los votantes encontrarían la manera de apoyar a los candidatos republicanos.Pero en 2007, era el apogeo de Newt. Después de que se metió en el agua caliente por decir que el español era "el idioma de vivir en un gueto", Gingrich, que había estado tomando clases de español, se corrigió con una declaración en YouTube y en inglés y en español. Dijo que "nunca había creído que el español era un idioma de personas de bajos ingresos, ni un idioma sin belleza" y que "no era mi intención ofender a la comunidad latina".En 2009, Gingrich intentó montar la ola latina con el lanzamiento de un sitio web bilingüe con temática latina, apodado "The Americano": para promover puntos de vista conservadores y herencia latina. Casi al mismo tiempo, propuso una "zona entre la deportación y la amnistía" que permitiría a los inmigrantes ilegales trabajar legalmente en los Estados Unidos.¿Complacía entonces "Amnistía Newt" a los latinos en español? ¿Qué dirían esos intransigentes de inmigración que emiten fuego?En noviembre de 2011, mientras se postulaba para la nominación republicana a la presidencia de 2012, Gingrich sugirió que una forma de mantener unidas a las familias inmigrantes era emitir visas de "tarjeta roja" que permitieran a los indocumentados permanecer legalmente en Estados Unidos.Pero, más tarde ese mismo mes, giró hacia la derecha otra vez al prometer que el inglés sería el idioma oficial de los Estados Unidos y aplaudió a estados como Carolina del Sur por intentar hacer sus propias leyes de inmigración.Ahora Gingrich ha vuelto a hablar duro en las guerras culturales, incluso si aliena a los mismos votantes latinos que una vez trató de cortejar, en español, nada menos.¿No sean mareado todavía?Dicen que la familiaridad genera desprecio. Compraré ese dicho. Estoy tan familiarizado con la doble charla de Gingrich con los votantes latinos que sólo puedo hacer acopio de desprecio.