Trump y el estrés

Hemos anotado que por su manera de ser, Donald Trump ha estresado a muchas personas. ¿Cuál es la razón de esto? Pensamos que este estrés ha perjudicado a los mexicanos, musulmanes y afroamericanos, que han padecido, y siguen padeciendo estrés con múltiples efectos negativos: su seguridad económica, su salud (por la derogación del Obamacare) y hasta sus vidas porque han temido (aunque las posibilidades han disminuido) que Trump podría causar una guerra nuclear con Kim Jong Un, presidente de Korea del Norte.Actualmente, Trump sigue causando fuerte estrés, tanto en los EU como en otros países, especialmente en México y los países musulmanes.Un estrés agudo causado por Trump es el resurgimiento del racismo, que ha promovido la supremacía blanca con tintes de nazismo, que alega que los arios (blancos) son la raza superior, y que las demás razas son inferiores. De hecho, la televisión ha mostrado varias pancartas que dicen ‘Make America white again’. Es indudable que este racismo ha estresado a las personas no blancas del país.Otro estrés agudo causado por Trump es su plan de derogar el Obamacare. El solo temor de que esto pudiera suceder ha estresado profundamente a las 20 millones de personas que actualmente están inscritos en este programa, y que se quedarían sin cobertura y protección médica en caso de que Tump lo derogara .Otro grupo que también ha sido estresado por Trump son los ‘soñadores’ o ‘dreamers’ cubiertas por el DACA, que fue establecido por orden ejecutiva de Obama. Estas personas, que fueron introducidas ilegalmente a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños, tienen el derecho de vivir, trabajar y estudiar legalmente en EU por períodos de dos años, que pueden ser renovados. Sin embargo, Trump ha insinuado que podría deportar a los 760 mil ‘dreamers’ que siguen viviendo en el país. Está claro que para todas estas personas el estrés causado por Trump ha sido agudo, pues después de haber pasado todas sus vidas en EU, corren el riesgo de ser deportados.Trump también ha estresado grandemente a los 11 millones de inmigrantes ilegales residentes en EU –de los cuales la mayoría son mexicanos— a quienes Trump ha dicho que tal vez los deportará. Además del costo, el sufrimiento causado por la ejecución de esta deportación —la separación de los padres ilegales de los hijos nacidos en los EU – es terrible, y profundamente inhumano. Parece ser que ya existe una orden judicial que obliga que los hijos separados sean devueltos a sus padres.México también está siendo estresado grandemente por Trump. Existen tres razones. La primera es la posibilidad de derogar el NAFTA –Tratado de Libre Comercio de América del Norte—que, como es reconocido por todos ha sido de gran beneficio para los tres países signatarios—EU, Canadá y México. Ha quedado claro que la derogación del tratado perjudicaría no solamente a México y Canadá, sino también a EU. Trump ha sugerido que él establecería tratados separados con Canadá y México, lo cual destruiría el NAFTA.El segundo estrés causado por Tump a México, es el impuesto establecido para el aluminio (10 por ciento) y el acero inoxidable (25 por ciento). Anteriormente el iimpuesto no había sido aplicado a dos países firmantes del NAFTA, Canadá y México. Sin embargo Trump ya ha cambiado, y actualmente ya lo está aplicando a ambos países.El tercer estrés causado por Tump es la construcción un gran muro entre México y EU, que había dicho inicialmente que sería pagado por México. Desde luego Enrique Peña Nieto, presidente de México dijo que su país nunca lo pagaría. Actualmente, la Cámara de Representantes de los EU ha aprobado la construcción de un muro de 700 millas entre la frontera México y EU. En esta fecha ya se está construyendo un muro entre Santa Teresa, Nuevo México y San Jacinto, México. El muro será de 30 pies de altura (5.4 a 9.1 metros), con costo de 18 billones de dólares.Anotamos algunos datos adicionales a propósito del muro. Los dueños de las fronteras al Este son personas particulares, mientras que el dueño de la frontera del Oeste es el gobierno estadounidense. Hay en total 16 mil agentes de la patrulla fronteriza entre México y EU en las siguientes fronteras: 3 mil 691 en Arizona; 2 mil 181 en El Paso; mil 660 en Laredo, Texas; y 3 mil 130 frontera en Valle de Río Grande.Es indudable que Trump se ha dado cuenta del estrés que ha causado, pero esto no le ha importado debido a su personalidad egoísta y egocentrista.

