Cuidado infantil en el limbo vacacional

El verano pone de relieve el desajuste entre el trabajo y la vida familiar. Los padres que trabajan en familias de ingresos medios y altos ya han combinado actividades para niños.Tal vez la niña de 6 años está inscrita en el campamento de arte y taekwondo, la niña de 10 años está aprendiendo a codificar y mejorar sus habilidades de baloncesto, y una niñera o niñera llena las lagunas.Pero las brechas en la atención que frustran a las familias acomodadas durante el verano son una constante en las vidas de los padres de bajos ingresos, que trabajan desproporcionadamente con horarios que no están limitados a las horas de los días laborables y pueden cambiar inesperadamente.Es un segundo trabajo durante todo el año para encontrar supervisión segura, y mucho menos enriquecedora para sus hijos. Como parte de un estudio que mis colegas y yo hicimos sobre los arreglos de cuidado infantil de los padres en el sector minorista, un empleado de ventas por departamentos de medio tiempo me dijo que había trabajado un horario diferente cada día de la semana anterior: el domingo trabajó desde el mediodía hasta las 5:00 p. m., los lunes de 2:00 a 8:30 p. m., los miércoles de 5:30 a 8:30 p. m. y el sábado de 1:30 a 9:00 p.m. Más del 40 por ciento de los niños estadounidenses viven con un padre que trabaja principalmente durante horas cuando las escuelas no están abiertas y el cuidado infantil tradicional no está disponible, durante las mañanas, noches, fines de semana o durante la noche, y estos horarios de trabajo a menudo cambian a la último minuto.Algunos padres eligen estos cambios como parte de una estrategia compartida de cuidado con un cónyuge, pero la mayoría no tiene otra opción.Otra participante de nuestro estudio, una cajera de tiempo completo de una tienda de mejoras para el hogar y madre de un niño de 4 años, me dijo al describir su cronograma: "Todo es diferente y abierto. Nada es consistente. "Ella lleva a su hijo a un centro de cuidado infantil en el hogar la mayoría de los días. Pero cuando tiene que trabajar las noches o los fines de semana, confía en su madre, abuela o primo. "Sin mi familia", dijo, "no podría hacerlo".En una encuesta de 2015 de familias de bajos ingresos que reciben subsidios de cuidado infantil del gobierno que mi equipo de investigación y yo realizamos, el 38 por ciento indicó que recibieron un aviso de menos de una semana de su horario de trabajo, el 33 por ciento informó que sus horas de trabajo "O" mucho "y el 33 por ciento dijo que" a veces "o" muy a menudo "tenían que ir a trabajar inesperadamente o quedarse más tarde de lo programado.Sin embargo, solo el 8 por ciento de los centros de cuidado infantil y el 34 por ciento de los programas de cuidado infantil en el hogar que figuran en la lista ofrecen cuidado durante las horas no tradicionales. E incluso estos programas rara vez se configuran para acomodar a las familias con necesidades variables o de último minuto.Este desajuste entre las necesidades de cuidado infantil y las demandas de trabajo obliga a los padres a armar un conjunto complicado de arreglos, a menudo con cuidadores formales e informales. Estos arreglos pueden ser inestables y difíciles de mantener, acentúan las relaciones y amenazan la estabilidad de situaciones laborales ya precarias.Hay varios pasos que podemos tomar para abordar este problema. Uno podría imaginar centros de cuidado infantil que permanecían abiertos las 24 horas, los 7 días de la semana, y aceptaron inscripciones variables y de último minuto. Pero el uso generalizado de este modelo probablemente no funcionaría.Pocas empresas podrían pagar la dotación de personal necesaria para atender a un número impredecible de niños. Y muchos padres no querrían dejar a sus hijos en los centros de cuidado de niños durante la cena y la hora de acostarse de todos modos. Una solución mejor sería compensar adecuadamente a los cuidadores informales, que es probable que continúen haciendo la mayor parte del cuidado infantil.En la mayoría de los estados, se les puede reembolsar por servir a las familias que reciben el Subsidio en Bloque de Cuidado y Desarrollo Infantil. Pero los fondos solo sirven al 15 por ciento de las familias elegibles, y la mayor parte va a subsidiar la atención del centro. En última instancia, los empleadores deben ser parte de la solución. Los entornos de trabajo flexibles y las prácticas laborales favorables a la familia son piezas fundamentales del rompecabezas. Algunos empleadores han intensificado dando a los empleados horarios más predecibles y una mayor participación en sus horarios de trabajo.Un experimento en las tiendas Gap en Chicago y San Francisco mostró que las ventas y la productividad aumentaron como resultado. Más allá de los esfuerzos voluntarios de los empleadores, algunos gobiernos estatales y locales han fortalecido las políticas para apoyar a las familias trabajadoras y han aprobado leyes de programación que aumentan la previsibilidad de las horas de los trabajadores.Sin embargo, hasta ahora solo 10 estados y alrededor de 30 ciudades o condados han pagado las leyes de licencia por enfermedad. Solo cuatro estados ofrecen licencias familiares pagas. Y solo Oregon, Washington, D.C. y seis ciudades han aprobado leyes para reducir las prácticas impredecibles de programación. Más debería hacer lo mismo. Ya sea solo durante el verano o durante todo el año, muchas familias podrían usar una gran cantidad de ayuda para alinear el trabajo remunerado con las responsabilidades del cuidado. Los padres que trabajan necesitan una gama más completa de programas para niños y políticas del mercado laboral que reflejen las realidades del trabajo y la vida familiar.