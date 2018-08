No recurras a los estereotipos raciales

Chicago— Ha habido una gran cantidad de historias sobre ansiedad de la población blanca en la última semana.Primero, un artículo de opinión del 30 de julio en The New York Times, “Cómo hablarle a un racista”, sugiere que la etiqueta hace poco para calmar las actitudes fanáticas, por lo que las personas deben verificar sus suposiciones antes de presentar tal acusación.Y al día siguiente, un artículo de formato largo, “Blanco, y en minoría”, apareció en The Washington Post, narrando la difícil situación de dos jóvenes trabajadores blancos que se sienten aislados en sus trabajos porque son los únicos que no hablan español.Invariablemente, los artículos y artículos de opinión como estos tienen la intención de humanizar a grupos —en su mayoría blancos rurales, en el espectro de la clase media a la clase trabajadora— que cada vez más son retratados en los medios como racistas irredentos. Los miembros de estos grupos son considerados racistas, ya sea porque llamen a la policía para denunciar a personas afroamericanas que no cometen ningún ilícito, o porque apoyan a candidatos políticos que abogan por la supremacía blanca.Pero este tipo de artículos por lo general no cumplen con la misión de relacionar a las personas con ansiedad racial y, en cambio, refuerzan algunos de los elementos que ponen a muchos de cabeza.Por ejemplo, el artículo del Post incluía esta pepita: “Los estudios han demostrado cómo algunos blancos, que mueren más rápido de lo que nacen en 26 estados, reaccionan cuando se dan cuenta de un cambio demográfico tectónico que, con poco precedente histórico, reconfigura la geografía racial y étnica de todo un país”.Este lenguaje refuerza la amenaza de extinción que sienten algunos blancos cuando los datos demográficos se presentan como “tsunamis” que traen como resultado “el oscurecimiento de Estados Unidos”.En un ensayo del New York Times publicado en 2017, el sociólogo Herbert J. Gans acusó formalmente a la Oficina del Censo de los Estados Unidos, y su pronóstico de “mayoría minoritaria”, por su papel en el incremento de la histeria demográfica. “Estas cifras se han convertido en un útil punto de datos para los blancos temerosos de estar siendo amenazados y abrumados por una creciente ola de personas de piel más oscura”, escribió Gans. “De esta forma, el censo puede haber incrementado involuntariamente el racismo blanco, justificando así la estrategia republicana de larga tradición para convertirse en un partido que abogue primero por los blanco”.Usar datos demográficos como arma daña a todos, ya sea para decir “Jaja, las personas marrones van a ser la mayoría pronto y luego los blancos verán lo que se siente”, o “los blancos tenemos que proteger nuestra cultura y nuestro patrimonio contra todos estas personas marrones e inmigrantes”.También es perjudicial hacer amplias generalizaciones sobre cualquier grupo demográfico basado en la experiencia de un pequeño grupo de personas que se utilizan para ejemplificar una tendencia más amplia.Algunos pueden apreciar a un escritor blanco en el New York Times tratando de ser sensato diciendo: “Cuando te encuentras con una persona que cree que simplemente está honrando a sus antepasados conduciendo un automóvil con una imagen de la bandera de batalla confederada en la etiqueta,... deténgase tan sólo por un momento y suspire”.Pero cuando veo la camioneta pickup que rueda por mi calle ondeando banderas gigantes de Estados Unidos y de la Confederación, está bien que suspire: porque temo por mi seguridad.De cualquier manera, las relaciones raciales son difíciles en este momento, y analizarlas no puede dejarse como anécdota o arquetipo.Existe un estudio riguroso y bien diseñado sobre el tema realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Illinois, la Universidad de Coventry y la Universidad de Columbia.Visitaron cinco ciudades: Nueva York; Phoenix; Birmingham, Alabama; Dayton, Ohio; y Tacoma, Washington, entre agosto de 2016 y marzo de 2017 para preguntar a más de 400 personas que se identificaron como “clase trabajadora blanca” por sus puntos de vista sobre identidad, inmigración, raza y cambio.El estudio concluyó que “los estadounidenses de clase trabajadora” son mucho más diversos de lo que se han descrito. A menudo tienen estudios universitarios y adoptan el concepto de diversidad racial, generalmente citando personas de diferentes razas en sus propias familias y comunidades.Sí, muchos expresaron su preocupación sobre los inmigrantes indocumentados y las personas de color que reciben tratamiento preferencial por trabajos, servicios o beneficios, ya que la calidad de vida de los blancos disminuye. Pero no todos se identificaron como partidarios de Donald Trump, y muchos expresaron un genuino conflicto sobre los dos candidatos presidenciales de 2016.El punto aquí es que nuestras percepciones sobre “cualquier grupo racial” no deben ser formadas por personas u organizaciones que buscan demonizar, valorizar o despertar temor o compasión por miembros de ciertas razas.Existen organizaciones no partidarias sin fines de lucro, como el Pew Research Center y el Roper Center for Public Opinion Research de la Universidad de Cornell, que realizan investigaciones demográficas diseñadas para informar, no para inflamar.Mire su trabajo y luego decida cómo diferentes grupos raciales y étnicos ven los asuntos que le interesan.