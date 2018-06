La rutina de los centavos de Medicaid

Nueva York— D’ashon, un niño de Texas con graves defectos de nacimiento, necesitaba atención de enfermería las 24 horas, los 7 días de la semana, para mantener limpio el tubo de respiración y evitar que lo jalara.Su madre adoptiva le pidió a Superior HealthPlan, la compañía de seguros que brinda servicios de Medicaid a los 30 mil niños de crianza del estado, por horas adicionales de enfermería, según una investigación de Dallas Morning News. La compañía Superior dijo que no, incluso después de que los médicos y enfermeras de D’ashon dijeran que era una cuestión de vida o muerte.Atar sus brazos con una suave férula para evitar que se quite el tubo de respiración cuando ninguna enfermera estaba de servicio, sugirió la compañía a la madre adoptiva de D’ashon. La compañía de seguros finalmente accedió a brindar cuidados de enfermería las 24 horas, después de que D’ashon se atragantó mientras ninguna enfermera estaba de servicio y pasó a un estado vegetativo permanente.A medida que una empresa adinerada y políticamente poderosa juega vidas con fines de lucro, los funcionarios de Texas miran para otro lado, nos dicen los reporteros de Morning News.Este es el lamentable estado de lo que se considera una atención lo suficientemente buena para los pacientes que dependen de Medicaid, una de las redes de seguridad más vitales para los pobres y desfavorecidos de los Estados Unidos, en el segundo estado más poblado.En otros lugares, los funcionarios se esfuerzan para que sea más difícil para las personas obtener Medicaid en absoluto.La semana pasada, Arkansas se convirtió en el primer estado en requerir que algunos beneficiarios de Medicaid trabajen para mantener su seguro de salud. Otros tres estados han obtenido el permiso federal para hacer lo mismo, y muchos otros tienen solicitudes similares pendientes con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.Los defensores de los requisitos del trabajo dicen que el objetivo no es castigar a los pobres, sino sacarlos de la pobreza empujándolos a la fuerza de trabajo. Pero décadas de experiencia con experimentos sociales similares nos dicen que no funcionará de esa manera. Las estrategias de asistencia social para el trabajo de los años ochenta y noventa tuvieron éxito en sacar a las personas de las listas del gobierno, pero sin aliviar su pobreza.Es probable que las propuestas actuales de Medicaid tengan el mismo efecto: el Instituto Urbano ha descubierto que en Arkansas (por poner un ejemplo) casi el 80 por ciento de los inscritos en Medicaid que estarían sujetos a los nuevos requisitos laborales enfrentan limitaciones que incluyen problemas de salud importantes, una miembro de la familia seriamente enfermo, sin vehículo o sin educación. Estas barreras dificultarían o imposibilitarían a muchos de ellos cumplir con los requisitos de informes mensuales de la nueva regla, incluso si lograran asegurar las 80 horas de trabajo requeridas cada mes.Si solo se aplicara tal escrutinio a las aseguradoras de Medicaid. Pero incluso a medida que más beneficiarios de Medicaid —incluidos aquellos con afecciones médicas complejas— son enviados a programas de atención administrada para ahorrar costos, se está haciendo muy poco para protegerse contra abusos como los que dejaron al pequeño D’ashon con daño cerebral permanente. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid comenzaron un programa de “tarjeta de puntuación” el lunes para rastrear el desempeño de los proveedores de Medicaid, pero la participación es voluntaria y los participantes no enfrentarán sanciones por el bajo rendimiento.“A los conservadores les encanta afirmar que el fraude de programas públicos es impulsado por las personas que utilizan los programas”, dice Frederick Isasi, director ejecutivo de Families USA, un grupo de defensa de la atención médica. “Pero en realidad son las empresas, los proveedores y los transportistas los que perpetúan la mayor parte”.Después de una investigación, los funcionarios de salud de Texas aconsejaron al estado que multara a la compañía de seguros Superior con 345 mil por su negligencia. Pero una portavoz de la compañía le dijo a The Dallas Morning News que no estaba al tanto de tal penalización.Mientras tanto, incluso cuando Texas permite a las aseguradoras niños como D’ashon, su rechazo a los fondos federales para la expansión de Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible lo ayuda a mantener su distinción como el estado con la tasa más alta de residentes sin seguro.Por supuesto, negaciones de seguros atroces no son exclusivas de Medicaid. Las cuentas de solicitudes de vida o muerte negadas o peligrosamente retrasadas por aseguradoras privadas ocurren todas las semanas. Pero Medicaid cubre a nuestros ciudadanos más vulnerables, incluidos los niños en hogares de adopción, los discapacitados permanentes y los ancianos, personas a quienes tenemos un deber especial de proteger.En 2018, ese deber de protección requiere que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid rechacen las exenciones de los requisitos de trabajo del estado, incluso las que están actualmente pendientes.Exige que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos se una a los afiliados de Medicaid en Kentucky que presentaron una demanda argumentando que tales exenciones son ilegales. Y debe llevar a los estados que buscan requisitos de trabajo similares a abandonar estos planes, y desviar su atención y recursos de la vigilancia de las personas más necesitadas para fortalecer la supervisión de las aseguradoras.Ahora se ha implementado la expansión de Medicaid en 33 estados, lo que significa que la mayoría de los ciudadanos comprende y acepta esta responsabilidad. Pero para cumplirlo completamente, la financiación y la supervisión deben estar en los lugares correctos.