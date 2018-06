Las granjas de EU no compiten sin trabajadores extranjeros

Washington— Los agricultores estadounidenses se han quejado de la escasez de mano de obra desde hace varios años. Dado un declive de varios años en la inmigración ilegal, y una recuperación similar sostenida en el mercado de trabajo de Estados Unidos es poco probable que las quejas se detengan sin una revisión de las normas de inmigración para los trabajadores agrícolas.Los esfuerzos para crear una visa de trabajadores agrícolas más directa que permita a los trabajadores extranjeros quedarse más tiempo en los Estados Unidos y cambiar de trabajo dentro de la industria hasta ahora han fallado en el Congreso. Si esto no cambia, las empresas, comunidades y consumidores estadounidenses serán los perdedores.Quizá la mitad de los trabajadores agrícolas de Estados Unidos son inmigrantes indocumentados. A medida que menos trabajadores ingresan al país las características de la fuerza de trabajo agrícola están cambiando. Los jornaleros de hoy en día, si bien son predominantemente nacidos en México, tienen más probabilidades de establecerse, en lugar de migrar, y es más probable que estén casados que solteros.Ellos también están envejeciendo. A comienzos de este siglo, alrededor de un tercio de los trabajadores agrícolas tenían más de 35 años. Ahora, más de la mitad lo son. Y la cosecha es difícil en cuerpos más viejos.Una cura a menudo debatida para esta escasez de mano de obra sigue siendo tan inverosímil como lo ha sido desde el principio: los trabajadores nativos de los Estados Unidos no regresarán a la granja.En un estudio publicado en 2013, el economista Michael Clemens analizó 15 años de datos sobre el mercado de trabajo agrícola de Carolina del Norte y concluyó que “prácticamente no hay oferta de trabajadores manuales nativos” en el estado. Esto fue cierto incluso en las profundidades de una recesión severa.La mecanización tampoco es la respuesta, al menos no por el momento. La producción de maíz, algodón, arroz, soja y trigo se ha mecanizado en gran medida, pero muchos cultivos de gran valor y mano de obra, como las fresas, necesitan mano de obra. Incluso las granjas lecheras, donde los robots actualmente hacen sólo una pequeña parte del ordeño, tienen un largo camino por recorrer antes de que se automaticen.Como resultado, las granjas se han vuelto cada vez más dependientes de los trabajadores huéspedes temporales que usan la visa H-2A para llenar los vacíos en la fuerza de trabajo agrícola. A partir de 2012, las solicitudes de visas aumentaron drásticamente; de 2011 a 2016, el número de visas emitidas fue más del doble.La visa H-2A no tiene un límite numérico, a diferencia de la visa H-2B para el trabajo no agrícola, que se limita a 66 mil anualmente. Aun así, los empleadores frecuentemente se quejan de que no se les asignan todos los trabajadores que necesitan. El proceso es engorroso, costoso y poco confiable.Una encuesta encontró que las demoras burocráticas llevaron a los trabajadores H-2A a llegar al trabajo un promedio de 22 días de retraso. Y la escasez se ve agravada por las redadas federales de inmigración, que eliminan a algunos trabajadores y ahuyentan a otros.Peticionar cada año a los trabajadores, y esperar que el gobierno brinde lo suficiente, y que lleguen a tiempo, no es una forma de administrar un negocio. En una encuesta de 2012 realizada por el California Farm Bureau, el 71 por ciento de los productores de fruta de árbol y casi el 80 por ciento de los productores de pasas y bayas dijeron que les faltaba mano de obra.Algunos productores occidentales respondieron trasladando sus operaciones a México. Sin un acceso confiable a una fuerza de trabajo confiable, más productores estarán tentados a moverse hacia el sur.Según un informe de la Alianza para una Nueva Economía Estadounidense, los estadounidenses están consumiendo más productos frescos, lo cual es bueno. Pero una parte creciente de ella se cultiva en otros lugares.En 1998-2000, el 14.5 por ciento de la fruta que consumieron los estadounidenses se importó. Poco más de una década después, la proporción de frutas importadas había aumentado a 25.8 por ciento. Las comunidades rurales de EU que podrían haberse beneficiado no lo hicieron.En efecto, los Estados Unidos pueden importar alimentos o pueden importar a los trabajadores que lo recogen. Los EU necesitan una visa simplificada de varios años para los trabajadores agrícolas, acompañada de medidas para protegerse contra la explotación y un camino viable hacia la residencia en los Estados Unidos para los trabajadores que cumplan con los requisitos. De lo contrario, los productores seguirán luchando con la escasez y la incertidumbre, y el país en su conjunto saldrá perdiendo.