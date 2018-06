Cuando los demócratas se comportan como Trump

Nueva York – ¡Conmoción! ¡Horror! El presidente Donald Trump está haciendo algo bien.Tristemente, los demócratas en el Congreso están respondiendo de una manera muy trumpiana: parecen estar más preocupados de perjudicarlo que de apoyar un proceso de paz con Corea del Norte. Están en el mismo bando que el asesor de seguridad nacional John Bolton, quien en silencio obstaculiza los intentos de llegar a acuerdos de paz.Aunque la seguridad internacional es complicada, aquí hay una regla general: cuando estés del mismo lado que Bolton, da un paso atrás y vuelve a examinar tu postura.Claro, todos desearíamos que Trump tratara a Justin Trudeau o a Angela Merkel con el respeto que ahora le demuestra a Kim Jong-un. Sí, parece que Kim manipuló a Trump. Sin embargo, otra manera de decirlo es que Trump por fin está procurando el tipo de interacción diplomática que solía denunciar, y todos deberíamos aplaudirle por ello.El nuevo pragmatismo de Trump definitivamente es preferible a la amenaza de guerra nuclear que antes nos acechaba, así que es desconcertante ver que los demócratas se quejen de cualquier acuerdo posible con Corea del Norte.“Cualquier acuerdo que explícita o implícitamente le quite sanciones a Corea del Norte a cambio de cualquier otra cosa que no sea el cumplimiento verificable de sus obligaciones para desmantelar su arsenal nuclear y de misiles es un mal acuerdo”, advirtieron siete senadores demócratas, entre ellos Chuck Schumer, mediante una carta dirigida a Trump esta semana.La carta también insistió en las inspecciones “en cualquier momento y en cualquier lugar” de presuntos sitios nucleares norcoreanos, así como de aquellos vinculados con sus programas de armas químicas y biológicas.Es casi inimaginable que Corea del Norte permita inspecciones tan invasivas; cualquier país se rehusaría a que un enemigo husmee sus bases militares, refugios subterráneos antibombas y fortificaciones fronterizas. Así que los demócratas básicamente están diciendo que no hay acuerdo posible.“Los demócratas se pasaron de la raya con las condiciones que enlistaron en la carta”, dijo Joel Wit, un observador de Corea del Norte en el Centro Stimson en Washington. “Si lo dicen en serio, es una receta para el fracaso, porque nadie lograría esas condiciones. Quizá es venganza por todo lo que pasaron con el acuerdo iraní”.“Es como una inversión de los papeles”, agregó Wit. “Durante años, los demócratas criticaron a los republicanos por no querer involucrarse con Corea del Norte. Ahora que los republicanos lo están haciendo, los demócratas se preparan para criticarlos”.Además de Schumer, los senadores demócratas que firmaron la carta fueron Sherrod Brown, Richard Durbin, Dianne Feinstein, Patrick Leahy, Robert Menendez y Mark Warner.Me parece que para los demócratas es irritante ver que Trump se presente como un gran estratega que ha domado a Corea del Norte. El asesor de la Casa Blanca Larry Kudlow presumió en Fox News: “Que Corea del Norte haya aceptado estar en la mesa de negociaciones tiene mucho que ver con la postura firme del presidente Trump”.Qué tontería. Los líderes norcoreanos han estado dispuestos a reunirse con los presidentes estadounidenses durante décadas; es solo que ningún presidente previo aceptó por miedo a legitimar el régimen. En realidad, es Trump quien ha hecho concesiones sorprendentes: sostuvo una cumbre para conocer a Kim sin ningún prospecto de desnuclearización a corto plazo.El verdadero héroe aquí es Moon Jae-in, el presidente de Corea del Sur, quien hábilmente utilizó las Olimpiadas para comenzar el proceso de paz. Trump y Kim no obtendrán un Premio Nobel de la Paz, pero si el proceso de paz perdura, Moon se merecería ese reconocimiento.Durante décadas, sobre todo después del Marco Acordado de Bill Clinton en 1994 con Corea del Norte, eran los republicanos quienes arruinaban los acuerdos nucleares con Corea del Norte e Irán por igual.La petulancia republicana era mala para Estados Unidos. Bolton ayudó a acabar con el Marco Acordado, así que Corea del Norte expandió en gran medida su programa armamentista. Una petulancia similar provocó que Trump y Bolton intentaran destruir el acuerdo nuclear con Irán esta primavera; como resultado, Irán anunció esta semana que aumentaría su capacidad de enriquecimiento de uranio. Caray, eso sí que les salió bien.Ahora, una petulancia partidista similar parece convertir a algunos demócratas en aguafiestas. La interacción de Trump con Corea del Norte ha sido caótica y debió comenzar con un diálogo de trabajo, pero aun así es mejor que los líderes intercambien apretones de mano en vez de misiles.De acuerdo, hay muchos motivos para estar nerviosos por los acuerdos de Trump con Corea del Norte, y los planes todavía pueden colapsar. ¿Cómo manejará Trump a Kim si ni siquiera puede comportarse a la altura en una cumbre con las Águilas de Filadelfia?Con todo, aunque Corea del Norte no entregue sus armas nucleares en los próximos años, puedo imaginarme a ese país comprometiéndose en los siguientes meses a una moratoria sostenida de las pruebas nucleares y las pruebas de misiles de largo alcance, de la producción de combustible de plutonio y uranio y de la transferencia de tecnología nuclear a otros países, como Siria. Corea del Norte también podría destruir uno o dos misiles balísticos intercontinentales y aceptar que haya inspectores en sus sitios nucleares en Yongbyon. Trump y Kim podrían acordar intercambiar oficinas de enlace y declarar la paz en la península coreana.Es cierto que Corea del Norte también podría mentir, y que estas son solo medidas a medias, no una desnuclearización inmediata. Sin embargo, las medidas a medias para la paz son mejores que las iniciativas completas para comenzar una guerra.

