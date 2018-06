Los mitos comerciales de Trump

Washington – No se puede entender la llamada "guerra comercial" del presidente Trump sin reconocer que se trata principalmente de política y no de economía. Trump se ha embarcado en una gigantesca campaña de mercadotecnia para convencernos de que los extranjeros –sus exportaciones– son los culpables de nuestros problemas económicos. Es un llamado seductor llamado al nacionalismo, cuyo principal defecto es que es casi falso.Para ser justos, el mensaje de Trump ha sido constante desde los primeros días de 2016. Dijo que golpearía a nuestros socios comerciales con aranceles altos, y así lo hizo. La campaña continúa. Aquí hay un tuit reciente: "Estados Unidos ha sido estafado por otros países durante años en el comercio internacional, ¡es hora de ponerse listo!"La narrativa antiterrorista estándar es que los funcionarios estadounidenses han fracasado en las negociaciones comerciales, dando demasiado a los extranjeros y obteniendo muy poco para los exportadores de los Estados Unidos. Los déficits comerciales masivos son reales y destruyen empleos en Estados Unidos. La pérdida de empleo se ve agravada por las multinacionales estadounidenses que trasladan fábricas a países en desarrollo por sus bajos salarios. Los productos de bajo costo luego se exportan a los Estados Unidos.Ahora, todas estas declaraciones contienen algo de verdad. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue generoso al otorgar concesiones comerciales a Europa y Japón para ayudar a revivir sus economías. Del mismo modo, muchas multinacionales estadounidenses reubican fábricas en el extranjero. Estas declaraciones no son descaradamente falsas, pero sus efectos son enormemente exagerados.Tome la conexión entre los déficits comerciales y la pérdida de empleo. Obviamente, esto ocurre para fábricas individuales. Pero no existe para toda la economía. Considere: De 2009 a 2017, el déficit comercial anual de los Estados Unidos para bienes y servicios aumentó de 384 mil millones de dólares a 568 mil millones. En los mismos años, el número de empleados de nómina privada en EU aumentó en 15.5 millones, y la tasa de desempleo cayó de 9.3 por ciento a 4.4 por ciento.Si los déficits comerciales crearan grandes pérdidas de empleos, esto sería imposible. La principal explicación de la aparente paradoja es, como he argumentado durante años, que el dólar es la principal moneda internacional. Los extranjeros y los inversionistas quieren que los dólares conduzcan el comercio y la inversión global. Esto mantiene la tasa de cambio del dólar alta, lo que hace que las exportaciones de EU sean más caras y las importaciones más baratas. El déficit comercial resultante es estructural; pero el gasto de los estadounidenses en productos nacionales sigue siendo el principal factor determinante del empleo en los Estados Unidos.O tome la noción de que las multinacionales estadounidenses mueven fábricas al extranjero para explotar mano de obra barata, por ejemplo, plantas automotrices en México. Esto sucede claramente y es reportado rutinariamente por los medios.Pero no es la principal razón por la que las multinacionales estadounidenses invierten en el extranjero: el 71 por ciento de sus inversiones extranjeras ocurre en países desarrollados "donde los gustos de los consumidores son similares a los de Estados Unidos", informa James Jackson del Servicio de Investigación del Congreso. Tan solo Europa representó el 59 por ciento de estas inversiones.Presumiblemente, es menos costoso atender estos mercados extranjeros desde fábricas, almacenes y oficinas locales que exportar desde los Estados Unidos. Según el informe de Jackson, alrededor del 60 por ciento de las ventas de filiales extranjeras de multinacionales estadounidenses se dirigen a los mercados locales, por ejemplo, Francia. (El otro 40 por ciento se destina a exportaciones a otros países extranjeros o a los mismos Estados Unidos).Nada de esto significa que no tengamos problemas comerciales serios con algunos de nuestros socios, más que nada con China. Pero la idea de que los temas comerciales se encuentran en el centro de nuestras deficiencias económicas está en algún lugar entre la exageración salvaje y la mera ficción. Las políticas y la retórica de Trump tienen como objetivo convertir a los países extranjeros, a través de sus exportaciones y prácticas comerciales, en un odiado chivo expiatorio. Es su culpa.El costo de este ejercicio equivocado de desinformación es excesivo, como nos recuerdan los titulares de la prensa. Ha alienado a nuestros aliados históricos más cercanos (incluidos Canadá, México, Japón, el Reino Unido, Francia y Alemania) y ha creado suficiente incertidumbre sobre la política comercial como para poner en peligro el crecimiento económico mundial.En el mejor de los casos, la imposición de estos aranceles motivados por motivos políticos aumentaría los precios internos y desencadenaría represalias generalizadas contra las exportaciones de los Estados Unidos. En el peor de los casos, podría provocar el colapso del sistema de comercio posterior a la Segunda Guerra Mundial y marcar el comienzo de una era de reconstrucción que estaría dominada por China como la mayor nación comercial del mundo.

comentarios

