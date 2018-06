Chicago— ¿Por qué los Estados Unidos odian tanto a los niños?Es evidente que no nos importan lo suficiente como para reformar las leyes de armas poco estrictas o comprometer dinero para más trabajadores sociales, programas extracurriculares y otros sistemas de apoyo para evitar que los niños maten a sus compañeros de clase en el campus.Y cuando se trata de niños inmigrantes, nos estamos acercando lo más posible a la tortura.Comencemos con el miedo que se siembra en comunidades con un gran número de inmigrantes.No solo los padres están en alerta máxima para las redadas de Inmigración y Aduanas (ICE) en sus vecindarios, sino que la Secretaria de Educación, Betsy DeVos, dijo recientemente que dependía de las escuelas individuales o comunidades reportar a los funcionarios de ICE a los estudiantes indocumentados.DeVos está completamente equivocada.Como tantas personas señalan constantemente, somos una nación de leyes, y nuestras leyes dicen que ningún estado puede negar a los estudiantes una educación pública gratuita y apropiada debido a su estado migratorio. Sí, los niños inmigrantes indocumentados tienen el derecho constitucional, bajo la cláusula de protección igualitaria, de ser educados.Se supone que las escuelas ni siquiera deben preguntar sobre el estado legal, requerir documentación que pueda divulgar ese estatus o disuadir a las familias inmigrantes de inscribir a los niños en las clases.Pero asustar a las familias al amenazarlas con llamar al ICE es sólo la punta del iceberg.En 1996, bajo la presidencia de Bill Clinton, el programa 287 (g) se creó para mejorar la cooperación entre las agencias policiales locales y los funcionarios federales de inmigración. La administración de George W. Bush amplió el programa después del 11 de septiembre.Fue el 287 (g) el que forzó a las indocumentadas embarazadas retenidas en el sistemas detención de inmigrantes –para incidentes tan pequeños como el tráfico– a dar a luz mientras se encontraban con grilletes. Después de que las mujeres dieron a luz, sus bebés les fueron inmediatamente retirados y ubicados con familias sustitutas.Fue una barbaridad quitarle a los bebés recién nacidos a sus madres, pero no es mejor que la forma en que los niños un poco mayores han sido tratados.Debido a que los no ciudadanos no tienen derecho a un abogado en los procedimientos legales, incluso los niños pequeños se ven obligados a representarse a sí mismos en los tribunales, a menos que las organizaciones de socorro sin fines de lucro puedan proporcionarles uno.No fue sino hasta 2017 que los niños inmigrantes indocumentados y no acompañados tuvieron el derecho a una audiencia en la corte para determinar si podían ser liberados. Y aquellos que no fueron liberados a menudo fueron conducidos a celdas de detención cercadas con cadenas, donde dormían sobre colchones delgados sobre pisos de concreto. ¿Sus mantas? Sábanas de plástico.Sí, esto sucedió durante la administración Obama y sólo ha empeorado bajo el presidente Trump.Desde enero de 2017, Trump canceló programas que brindaban asesoría legal a niños no acompañados, mantuvo a niños detenidos por períodos más largos y comenzó a buscar como blanco a padres y familiares de niños no acompañados para su deportación, según reveló la organización sin fines de lucro de defensa de menores Kids in Need of Defense.La administración de Trump también ha dificultado la comprobación de las solicitudes de asilo, eliminando la definición de “menor no acompañado”, por lo que los derechos legales de los niños pueden verse reducidos y limitando la categoría de quién califica para el estatus de inmigrante juvenil especial, que se usa para proteger a los maltratados. niños. Más recientemente, la administración Trump también hizo la separación de los niños de los padres su política oficial fronteriza (esto también sucedió durante las administraciones de los presidentes anteriores, a pesar de que no estaba formalmente codificado como una política).Entonces, si un adulto ahora cruza la frontera con un niño, el menor será llevado a otra parte, incluso de uno de sus padres. A partir de ahí, el menor es detenido por separado, dejándolo “no acompañado”.Esto NO es cómo ocurrió que alrededor de mil 500 niños inmigrantes desaparecieron, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos. (Por cierto, en 2016, el gobierno de Obama informó haber perdido la noción de al menos 4 mil niños).Estos mil 500 niños llegaron originalmente como menores no acompañados, pero el hecho de que ahora no se les ubique pone de relieve lo que sucede cuando los inmigrantes son deshumanizados.Cuando a las personas de otros países se les llama repetidamente y sistemáticamente bichos, delincuentes y animales, los niños dejan de ser niños. Se vuelven genéricos, subhumanos que son dignos de odio. Y no hago distinción entre inmigrantes legales e ilegales, porque los que los desprecian no sienten que pertenezcan aquí.Acéptenlo, el que los estadounidenses miren hacia otro lado mientras los niños son perjudicados por nuestro gobierno está en nuestro ADN, como lo demuestran la esclavitud y los “internados” para educar a los nativoamericanos. La pregunta es: ¿Alguna vez haremos algo al respecto?