El perdonador de las celebridades

Washington— En agosto de 2012, Dinesh D'Souza, un autor y polemista conservador, convenció a dos personas para que hicieran contribuciones ilegales para la campaña al Senado de Estados Unidos de la candidata republicana de Nueva York Wendy Long. Esta no fue una operación de un níquel y una moneda de diez centavos: D'Souza reembolsó a dos "donantes de paja" 10 mil dólares a cada uno por hacer donaciones a nombre de ellos y sus cónyuges. Era ilegal porque D'Souza ya había alcanzado el límite federal con su propia contribución.El 20 de mayo de 2014, D'Souza se declaró culpable en una corte federal de violar la ley de la campaña electoral federal y, de acuerdo con el anuncio del entonces fiscal federal Preet Bharara, "admitió que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y que la ley lo prohíbe". Un juez federal desestimó anteriormente el reclamo que hizo D'Souza al alegar persecución judicial selectiva, tras dictaminar que no había evidencia de ello. Fue sentenciado a cinco años de libertad condicional y a pagar una multa de30 mil dólares.El jueves, el presidente Donald Trump indultó a D'Souza, alegando que "fue tratado de manera muy injusta". Trump tiene el poder constitucional para hacerlo, y no es el primer presidente en otorgar clemencia a una figura desagradable. Lo que es ofensivo aquí no es el poder de perdón, sino el uso de él. Trump recompensó a un hombre que violó consciente y descaradamente las reglas del sistema político. Al hacerlo, mostró un abierto desdén por los tribunales, fiscales y jueces que identificaron las fechorías de D'Souza e intentaron obligarlo a rendir cuentas.El indulto es otra indicación preocupante de la falta de respeto de Trump por el sistema de justicia de los Estados Unidos. Ha librado una campaña despiadada e incesante contra la investigación continua realizada por el fiscal especial sobre su campaña de 2016. El perdón es una señal, de hecho, una advertencia, de que puede aliviar o anular cualquier castigo impuesto como resultado de la investigación de la injerencia de Rusia. Trump también pasó por alto el riguroso proceso y los estándares, supervisados por el fiscal federal de indultos de los Estados Unidos, a los que se someten miles de personas en busca de clemencia. Esta es la prerrogativa de Trump, pero sugiere que el indulto fue arbitrario, político e injustificado.Trump sugirió que quiere indultar al ex gobernador demócrata de Illinois, Rod Blagojevich, que ha cumplido seis años de una sentencia de 14 años por corrupción, y a quien una vez se le escuchó decir –en una conversación grabada por el FBI aprobada por un tribunal– cómo alardeaba sobre sus planes de vender un escaño del Senado de Estados Unidos al mejor postor. Antes de ir a la cárcel, sin embargo, el extravagante político hizo una aparición en el programa de televisión de Trump, "Celebrity Apprentice". Trump también está hablando de un perdón para la celebridad de la televisión Martha Stewart, quien pasó cinco meses en prisión por mentir a los investigadores sobre un caso de manipulación acciones, y encabezó brevemente una programa de televisión derivado del que protagonizaba Trump. La lógica detrás de tales acciones es autoritaria; perdones como el producto de caprichos presidenciales y favores personales.Lo que está en juego aquí no es la legalidad, sino los valores democráticos. Trump se comporta como jefe de su propio clan, no como el protector del estado de derecho de la nación en su conjunto.

