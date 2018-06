El verdadero éxito de Trump

Nueva York – La presidencia de Donald Trump ha tenido un éxito rotundo en un aspecto: se robó un partido político.La mayoría de las personas que solíamos identificar como republicanos, quienes simpatizan con Trump o al menos detestan las mismas cosas que él, no consideran al presidente una decepción; para ellos, es más bien una especie de dios.Como indicó el jueves el expresidente republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, en un evento político realizado en Michigan: “No existe el Partido Republicano. Es el partido de Trump. El Partido Republicano parece estar tomando una siesta en alguna parte”.Lamento decirle que no es así. El Partido Republicano, tal como lo conocíamos, se encuentra en estado de coma; Trump se ha encargado de que sea así. Trump fue hundiendo a su propio partido, frente a las miradas de los electores republicanos y entre vítores. En cuanto a sus supuestos dirigentes, han doblado las manos.Los congresistas han blindado y protegido a Trump; lo han disculpado y aceptado. El partido en su conjunto, o por lo menos la amplia mayoría de sus integrantes, le ha dado la espalda a muchos de los principios que antes defendía y, a partir de ahora, se adhiere tan solo a un sentido común de moralidad, ética y normas o decoro.Debo aclarar que gran parte de lo que ha salido a relucir sobre los republicanos gracias a Trump ha estado ahí siempre: sexismo, racismo, xenofobia, rechazo irracional hacia los inmigrantes. Lo que ha hecho Trump es llevar estas actitudes a otro nivel, convertirlas en objeto de veneración y crear una marca a su alrededor. Nos encontramos ante el Partido Trumpublicano, renacido a imagen y semejanza de Trump, con la única ocupación de alabarlo con lealtad ciega y seguirlo con reverencia mecánica.Como ejemplo, basta decir que Trump siempre ha sido un mujeriego. Los republicanos no le dieron importancia. Se revelaron grabaciones en las que presume de agredir a algunas mujeres. Los republicanos tampoco le dieron importancia. También salió a la luz que le pagó a una estrella porno por su silencio debido a una supuesta aventura, y los republicanos no hicieron nada al respecto.A la mayoría de estas personas, acostumbradas a la misoginia y el patriarcado (incluida la mayoría de mujeres estadounidenses de raza blanca que votaron por él en 2016), no les parece nada mal cómo trata Trump a las mujeres. Una encuesta realizada en abril en la Universidad Quinnipiac reveló que dos terceras partes de los republicanos creen que “Trump trata a las mujeres con el mismo respeto que a los hombres”.Además, una encuesta realizada por YouGov a finales de abril determinó que, si bien la mayoría de los electores que votaron por Trump creen que es probable que lleguen a ver a una mujer electa como presidenta, la mayoría espera que no ocurra. Trump ha atacado a personas de raza negra (atletas que decidieron manifestarse, inmigrantes de países africanos, el presidente Barack Obama) y de tez morena (mexicanos, musulmanes, inmigrantes llegados al norte), y los Trumpublicanos no han dejado de vitorearlo.Trump ha defendido a los nazis y no ha mostrado ninguna presteza ni decisión para criticar a los racistas. Invitó al provocador racista Ted Nugent a la Casa Blanca. Nugent ha dicho que Obama es una bola de excremento humano, se ha referido en una columna al discurso de Jesse Jackson y Al Sharpton como “balbuceos en su lengua vernácula o dialecto” y escribió en otra columna: “Empiezo a preguntarme si habría sido mejor que el sur ganara la guerra civil”.Trump no impuso ningún castigo al alguacil Joe Arpaio, quien ordenó la persecución racial sistemática de las comunidades latinas. En palabras de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles: “Ya fuera en los semáforos, en las redadas en los lugares de trabajo y cateos en los barrios, Arpaio ordenaba a sus subalternos perseguir a los residentes únicamente con base en su raza, y muchas veces detuvieron a personas sin ninguna sospecha razonable de que hubieran violado alguna ley que su agencia debiera proteger”.Apenas la semana pasada, Trump indultó al racista Dinesh D’Souza, quien, según describe Slate, “se ha dedicado al racismo y la homofobia durante casi 30 años, desde la época en que estuvo en Dartmouth, durante los primeros años del gobierno de Reagan, donde se encargaba de editar la publicación de derecha Dartmouth Review. En uno de sus números publicó un artículo en contra de la acción afirmativa, escrito en una especie de caricatura del típico inglés afroestadounidense vernáculo (el título del artículo era Dis Sho Ain’t No Jive, Bro) [...]”.Sin embargo, la misma encuesta de abril realizada en Quinnipiac determinó que un asombroso 82 por ciento de los republicanos creen que Trump trata a las personas de color con el mismo respeto que trata a las personas de raza blanca.Estas personas ya vivían fuera de la realidad, pero Trump les ayudó a crear una nueva realidad, una en la que su odio y fanatismo no son detestables, sino lo más característico de la corriente dominante. Ellos no tienen ningún problema; los demás estadounidenses son el problema.Únicamente en esa realidad alternativa, en ese otro mundo, fue posible que Gallup diera la semana pasada resultados de una encuesta conforme a la cual tres cuartas partes de los republicanos creen que Trump ofrece un firme liderazgo moral como presidente.Se trata de los mismos republicanos que respondieron a Gallup el mes pasado que creían que los estándares éticos de los nada éticos funcionarios del gobierno de Trump eran excelentes o buenos (71 por ciento), en vez de nada buenos o malos (27 por ciento).Tampoco quiero decir que el Partido Republicano anterior a la época de Trump esté muerto y enterrado, porque cualquier cosa puede suceder en la política. Pero lo que sí diré es que sufre una enfermedad muy grave, que está conectado a una serie de máquinas para mantenerlo con vida y Trump está de pie sobre el cuerpo inerte, con el cable de la corriente en su mano.Trump pasará a la posteridad por la conquista y paralización del Partido Republicano, aunque quizá esta no sea la forma en que sus partidarios esperen que se le recuerde. No obstante, estoy convencido de que los está conduciendo a la ruina.