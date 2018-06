Una tragedia Americana

Nueva York— Cuando el presidente Trump viajó a Puerto Rico en octubre pasado después del huracán María, elogió el bajo número de víctimas mortales de la tormenta como prueba de que su administración había hecho bien su trabajo. “Cada muerte es un horror”, dijo. “Pero si nos fijamos en una catástrofe real como Katrina ... ¿cuál es el número de muertos en este momento? ¿17?”.Él estaba muy equivocado.El verdadero número de muertos podría superar los 4 mil 600, según un estudio publicado esta semana en The New England Journal of Medicine, que parece ser el recuento más riguroso hasta la fecha.Muchas de las víctimas probablemente murieron debido a la demora en la atención médica, algo que una respuesta gubernamental competente podría haber evitado. El conteo de fatalidades de Puerto Rico es ahora más del doble que el conteo de Katrina que Trump llamó una “catástrofe real”.Es fácil pasar por alto a Puerto Rico con todo lo demás, las últimas noticias sobre los aparentes esfuerzos de Trump para obstruir la justicia, sus continuas críticas a su propio fiscal general y demás. Pero le pido que no olvide a Puerto Rico. Aquí hay una selección de comentarios sobre el nuevo estudio:“Hay consecuencias de vida o muerte para poner a alguien como Donald Trump al mando del gobierno federal”, escribe Jamelle Bouie de Slate. “El profundo fracaso del liderazgo y la administración que los críticos de Trump temían ha sucedido realmente, y ahora estamos aprendiendo la magnitud de ese desastre”.“Si tuviéramos un Congreso responsable que tomara en serio la supervisión, habría una revisión de arriba abajo” de la respuesta de la administración, escribe Jennifer Rubin de The Washington Post. “Pero no contengas la respiración”.En Twitter, Andrea González-Ramírez de Refinery29 ha compilado una lista de los muertos e invita a otros a agregar los nombres de sus seres queridos. “La mayoría de estas muertes fueron prevenibles”, escribe.La crisis de Puerto Rico no es solo culpa de Trump. Como Laura Sullivan de NPR documentó para Frontline, décadas de préstamos irresponsables, falta de supervisión de Washington y malas decisiones financieras de los líderes de Puerto Rico también jugaron un papel. Dañan la economía y la infraestructura de la isla, empeorando el impacto del huracán.La metodología del estudio es inevitablemente impreciso, explica Vann R. Newkirk II de The Atlantic. El número de muertes podría ser mayor o menor que 4 mil 600. Sin embargo, casi con seguridad, “el huracán María es uno de los desastres naturales más significativos y destructivos en la historia reciente de Estados Unidos”, escribe.Cerca de 30 mil personas en Puerto Rico aún carecen de electricidad, señala Emily Atkin de The New Republic. Les falta, explica, debido a una combinación de incompetencia y negligencia del gobierno.La temporada de huracanes de este año comienza hoy. Varias áreas vulnerables en los Estados Unidos, incluido Puerto Rico, parecen preparadas para distribuir alimentos y agua más rápidamente que el año pasado. Pero muchos peligros permanecen. “No hemos solucionado el problema principal subyacente, que es una infraestructura totalmente no resiliente que, al final del día, determinará cuánto sufrimiento hay después de una gran tormenta", Irwin Redlener, director del Centro Nacional de Desastres de la Universidad de Columbia. Preparación, le dijo a Atkin.