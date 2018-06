Washington— Estados Unidos sufre de una persistente mala interpretación del papel del personaje en la vida pública. Para algunos, unos pocos que disminuyen, los líderes políticos deberían ser ejemplos morales. Deben ser hombres y mujeres a quienes los niños puedan admirar y emular.Los demócratas rindieron este estándar en su defensa del presidente Bill Clinton. Los republicanos están abandonando este estándar en su defensa del presidente Trump. Aparentemente, no hay circunscripción restante por la creencia de que un alto cargo debería involucrar un liderazgo moral.Dada la naturaleza humana, esta expectativa siempre fue una receta para la desilusión. Pero si bien es cierto que los políticos no están llamados a ser pastores, se ha perdido algo al abandonar el ideal de la rectitud.Clinton no sólo mantuvo una relación tranquila. Explotó una relación de poder desigual para favores sexuales. Él expandió los límites de la explotación aceptable. Trump no solo (supuestamente) tuvo una aventura. Se jactó de la agresión sexual y la descartó como una charla en los vestidores. Él expandió los límites de la misoginia aceptable.Una cosa es que los funcionarios públicos fallen un estándar moral. Eso los hace humanos. Otra cosa es cambiar un estándar a favor de la crueldad y el abuso. Eso los hace administradores pobres de la confianza pública.Esto apunta a un papel subestimado para la política. Los políticos pueden no ser ejemplos morales, pero ayudan a establecer los márgenes de la conducta y el discurso permisibles. No estoy hablando de la ley. Tenemos una Constitución que protege el lenguaje hiriente, incluso el odio. Pero los funcionarios públicos ayudan a determinar la forma del estigma social, que se basa en nuestra propia concepción como comunidad.El estigma tiene un valor determinado por el contexto. El estigma social contra el SIDA o contra la enfermedad mental daña vidas y socava la salud pública. Pero los estigmas que sentimos contra la misoginia y contra el racismo son enormes logros sociales. Cambiar esas expectativas sociales a favor de la decencia era el trabajo duro, a veces peligroso, de las generaciones.Y los líderes políticos, que muestran un buen carácter público, han ayudado a determinar esas expectativas. Importaba cuando el presidente Theodore Roosevelt invitó a Booker T. Washington a cenar en la Casa Blanca.Ayudó a romper una opresiva convención social contra la mezcla social de negros y blancos. Importaba cuando Clinton comenzó la tradición de celebrar Eid al-Fitr o festival musulmán del término del ramadán en la Casa Blanca.Envió la señal de que las tradiciones públicas estadounidenses van más allá del protestantismo, el catolicismo y el judaísmo. También importó cuando Trump en 2017 suspendió la celebración de la Casa Blanca del festival musulman.Un factor significativo en el atractivo de Trump ha sido el argumento de que la “corrección política” ha ido demasiado lejos. Hay campus universitarios, Evergreen State College, donde la conciencia se ha elevado a la estratosfera de tonterías y groserías. Pero el uso político de Trump de esta idea ha tenido poco que ver con la libertad académica y las protestas estudiantiles perturbadoras.Ha tenido mucho que ver con poner a prueba los límites del lenguaje público prejuiciado contra los migrantes (en particular los mexicanos) como posibles violadores y musulmanes (especialmente refugiados) como potenciales terroristas.Esto es un fracaso de carácter público con graves consecuencias. Trump está instando a los estadounidenses a beber en un pozo envenenado de intolerancia. Esto insensibiliza a algunas personas a la seriedad moral del prejuicio.Crea una atmósfera en la que los fanáticos ganan confianza y tracción. Y una triste consecuencia social es el racismo envalentonado de Roseanne Barr y muchos como ella, muchos de los cuales seguramente creen, con buenas evidencias, que el presidente de los Estados Unidos está de su lado. La combinación de Trumpismo, las redes sociales y (al menos según Barr) somníferos crea una poderosa desinhibición del odio.Hay muchos inconvenientes por ser ignorante e indiferente a la historia. Pero uno de los peores es la incapacidad de apreciar la profundidad del racismo en Estados Unidos y el heroísmo de la larga lucha en su contra.Somos un país en el que 1 de cada 7 personas era propiedad de otro. Teníamos una versión estadounidense del apartheid (segregación) dentro de la memoria viva. Fue una lección duramente ganada que el racismo es una forma de opresión que también destruye el alma del opresor.Honramos esa lección, no por sensibilidades tiernas, sino por una experiencia larga y difícil. Gran parte de lo que se ataca como corrección política en la política (a diferencia de en el campus) es realmente cortesía, respeto y memoria histórica.“Tenía de mi lado”, dijo Frederick Douglass, “todas las fuerzas invisibles del gobierno moral del universo”. Cierto. Pero finalmente ayudó a tener un refuerzo del gobierno de los EU Y duele tener a un presidente de carácter pobre colocando su pulgar al otro lado de la escala moral.