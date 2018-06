Washington— El presidente ruso, Vladimir Putin, ha trabajado incansablemente para dividir a los Estados Unidos de sus aliados de la OTAN. Mientras más débil sea la OTAN, más fácil le resultará a Putin intimidar y dominar Europa del Este, revirtiendo, aunque sólo parcialmente, lo que él considera la mayor tragedia para su país: la caída de la Unión Soviética. Afortunadamente para Putin (y tal vez parte de su cálculo para entrometerse para ayudar a lograr la elección del presidente Donald Trump), el mandatario norteamericano le sigue el juego. Primero, rompió con la Unión Europea en el caso de Irán y los amenazó con imponer aranceles secundarios. Ahora Trump ha ido un paso más allá. The Washington Post informa:“El jueves, el presidente Donald Trump impuso aranceles al acero y al aluminio importados de la Unión Europea, Canadá y México, lo que desencadenó represalias inmediatas de los aliados de los Estados Unidos contra empresas y agricultores estadounidenses.“Los aranceles –25 por ciento sobre el acero y 10 por ciento sobre el aluminio– entrarán en vigencia a la medianoche del jueves, lo que marca una importante escalada de la guerra comercial entre los Estados Unidos y sus principales socios comerciales.“En respuesta, la Unión Europea dijo que impondría aranceles a una serie de importaciones de Estados Unidos”, refiriéndose a una lista de 10 páginas de objetivos para represalias que publicó en marzo, que incluía el bourbon de Kentucky y motocicletas Harley-Davidson. Los líderes también prometieron presentar una queja ante la Organización Mundial del Comercio.“Esto es proteccionismo, puro y simple”, dijo Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.“El Gobierno mexicano dijo que impondría impuestos de importación a las exportaciones estadounidenses de barrigas de cerdo, arándanos, manzanas, uvas, ciertos quesos y varios tipos de acero”.Para los republicanos y los conservadores de manera más amplia, esto representa un repudio a décadas de política de libre comercio. “El proteccionismo comercial resucita la economía del siglo XVII en detrimento nacional”, dice Alex Nowrasteh del libertario Instituto Cato. “Esta guerra comercial dará como resultado precios más altos para todos los estadounidenses, menos oportunidades de empleo y menos inversión en los Estados Unidos. Sólo un puñado de compinches conectados políticamente ganarán y muchos más de nosotros perderemos”, afirmó. Al racionalizar las tarifas sobre los argumentos altamente cuestionables de “seguridad nacional”, Trump ha abierto la puerta a reclamos similares por parte de los competidores.Además de poner en peligro la economía de Estados Unidos y las de nuestros socios comerciales más cercanos, la medida de Trump representa el asalto más grave a la unidad de la alianza occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña emitió una reprimenda inusualmente severa:“Estamos profundamente decepcionados de que Estados Unidos haya decidido aplicar aranceles a las importaciones de acero y aluminio de la Unión Europea por motivos de seguridad nacional. El Reino Unido y otros países de la Unión Europea son aliados cercanos de Estados Unidos y deberían estar permanentemente y totalmente exentos de las medidas estadounidenses sobre acero y aluminio. Defenderemos los intereses del Reino Unido de manera sólida. Seguiremos trabajando estrechamente con nuestros socios de la UE y consideraremos cuidadosamente las propuestas de la UE en represalia”.La ‘relación especial’ de los dos países ciertamente parece menos especial hoy en día.El ex zar de la industria del automóvil Steven Rattner me dice: “Las tarifas arancelarias deben ser un último recurso utilizado contra los infractores de las prácticas de comercio justo que ignoran flagrantemente las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Golpearlas precipitadamente en una amplia gama de aliados importantes no es sólo una política económica estúpida, es malo para la política exterior”. Cuando solicitemos la ayuda de aliados, desde inteligencia compartida hasta Siria y Corea del Norte, seguramente se lo pensarán dos veces antes de quitarse una extremidad para este Gobierno.Además, les indicamos a los países que deciden dónde colocar sus lealtades que somos poco confiables e irresponsables. Y finalmente, nuestra deslealtad hacia los aliados otorga a los adversarios, como Rusia y China, victorias propagandísticas.Irónicamente, Trump asumió el cargo diciendo que el ex presidente Barack Obama no había apoyado suficientemente a los aliados y fue demasiado solícito con nuestros enemigos. Trump hace que Obama se parezca a Winston Churchill, en contraste.Estados Unidos está perdiendo influencia, aliados y mercados a un ritmo alarmante. Esto es lo que parece perderse.

