El silbido de Trump para los racistas

Chicago— Yo nunca he visto un silbato para perros en la vida real ni conozco a alguien que lo utilice para entrenar a sus mascotas, pero sí sé para qué es: emite un sonido en un tono tan agudo que no puede ser escuchado por los humanos, pero que nuestros amigos de cuatro patas sí pueden percibirlo. Es por eso que el término “dog whistle” (silbato para perros) es por lo regular utilizado en la esfera política: un político que utiliza ciertas palabras en clave que bien pueden significar otra cosa, pero que en verdad envían un mensaje muy diferente a otro grupo.En el 2012, por ejemplo, Newt Gingrich llamó al presidente Obama “presidente de las estampillas de comida”. Gingrich sin lugar a dudas lo hizo para crear una conexión entre la raza de Obama y le percepción de que las personas afroamericanas utilizan una cantidad desproporcionada de beneficios para asegurar alimentos, a pesar de que el porcentaje mayor de los participantes en el Programa de Asistencia y Nutrición Suplementaria son anglosajones.Hace días, el presidente Trump agregó a su repertorio retórico su más controversial término hasta ahora: “animales”.Este nuevo trumpismo emergió durante una mesa redonda de discusión en torno a las “leyes santuario” de California, las cuales buscan proteger a los inmigrantes ilegales de ser referidos de manera automática a los oficiales federales de inmigración si son detenidos por la Policía local.Las palabras exactas de Trump: “Tenemos gente que entra al país, o que intenta entrar –los vamos a detener a todos… Ustedes no creerían lo mala que es esta gente. Estas no son personas, son animales, y las vamos a sacar del país a un nivel y a un ritmo que nunca antes se habían visto”.Algunos se quejaron de que nadie debería molestarse por el comentario. “¿Quién quisiera defender a pandilleros?, ¿podríamos acaso hablar sobre el contexto?”Seamos claros: El contexto es que el tipo que dijo esto llegó a la Casa Blanca llamando a los mexicanos “malos hombres”, “violadores” y “asesinos”.Trump, de hecho, hablaba específicamente sobre la MS-13, una pandilla que tuvo sus orígenes en Estados Unidos siendo conformada por refugiados centroamericanos que entraron al país en gran parte debido a políticas extranjeras estadounidenses que dieron pie a grandes emergencias humanitarias.Este es un clásico caso de un silbato para perros –decir algo que puede ser defendido debido a que fue dicho en cierto “contexto”, mientras que todas las demás personas que ya ven a los inmigrantes como subhumanos asienten en reconocimiento.El único contexto que en verdad importa en este caso es que los republicanos han estado describiendo a los inmigrantes –sin siquiera tomar en cuenta su estatus legal– como ratas, alimañas, insectos y roedores rabiosos por años.Después de la indignación, Trump enfatizó doble y triplemente en la conexión con la MS-13. Recientemente la Casa Blanca emitió un comunicado de prensa titulado “Lo que usted debe saber sobre los violentos animales de la MS-13”, utilizando el término “animales” en 10 ocasiones durante el comunicado de 448 palabras.Todo esto tiene la marca de Trump, cuya retórica ha sido bien documentada por expertos de marketing y lingüistas de ser persuasiva, repetitiva y calculada para validar las inseguridades de los votantes anglosajones de la clase trabajadora y para reforzar sus prejuicios en las mentes de los demás. (Pensemos en cosas como “Pequeño Marco” (Rubio), “Ratera Hillary” (Clinton) y en “el falso New York Times”. Él dice estas cosas una y otra vez hasta que sus partidarios las creen como si fuera el evangelio.)Para recapitular: la idea de que Trump sólo se refería a los pandilleros violentos –a quienes nadie en la izquierda política está defendiendo– el término animales resulta completamente ridículo. No hay nada en los comentarios y acciones de Trump que indique que tienen cierto matiz cuando se refiere a las personas de color que vienen a Estados Unidos desde otros países.Pero ¿qué si Trump se refería únicamente a los miembros de la MS-13 como animales?David Livingstone Smith, profesor de Filosofía de la Universidad de Nueva Inglaterra y autor de “Less Than Houman: Why We Demean, Enslave and Exterminate Others” (Menos que humano: Por qué socavamos, esclavizamos y exterminamos a otros), dijo lo siguiente en el podcast de NPR “The Takeaway”.“Cuando nos referimos a una parte de un grupo identificado por su raza utilizando este tipo de lenguaje, lo que los oyentes tienden a hacer –quienes responden a ese tipo de retórica derogatoria– tienden a generalizar. Así que si incluso si él específicamente tenía en mente –y por alguna razón no fue claro– que él se refería a los miembros violentos de una pandilla en particular, el hecho de que muchos de sus oyentes casi de manera automática lo van a generalizar hacia todos los inmigrantes hispanos indocumentados y, probablemente, incluso hacia los inmigrantes hispanos legales”.Hay que despertar y no escuchar este silbato para perros –es una efectiva parte llena de odio del plan de Trump para “hacer que Estados Unidos sea grande otra vez”.