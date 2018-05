Nueva York— Los estadounidenses siempre han tenido una gran capacidad para ser fantasiosos. Jay Gatsby es un clásico héroe estadounidense porque construyó una versión fantasiosa de sí mismo y luego intento vivirla. John Wayne construyó una versión fantasiosa del oeste estadounidense que mucha gente aún intenta imitar.Como escribe Kurt Andersen en su libro “Fantasyland”, durante cerca de tres siglos los impulsos fantasiosos y realistas de Estados Unidos existieron con cierto equilibrio, pero ahora la fantasía parece estar arrasando el terreno.Yo diría que el giro fundamental se dio a principios de la década de 1960. Hugh Hefner creó una versión fantasiosa de la masculinidad. Ken Kesey creó una imagen fantasiosa de una Nueva Era con gotas de ácido.Los dos grandes escritores que murieron este mes siguieron la huella de la explosión del pensamiento fantasioso. En 1961, Philip Roth escribió un ensayo para Commentary llamado “Writing American Fiction”, en el que respaldó la observación de Benjamin DeMott de que entonces Estados Unidos experimentaba un “descenso universal hacia la irrealidad”. Roth se dio a la tarea de sacarle el mayor provecho. “Hacer una biografía de mentiras, una historia falsa, fraguando una existencia medio imaginaria a partir del drama verdadero de mi vida es mi vida”, le dijo a The Paris Review.Tom Wolfe lanzó el frenesí estadounidense hasta la estratosfera. Se coló con su libro Pump House Gang. Hizo la crónica de los creyentes en la percepción extrasensorial y los aristócratas del Upper East Side que imaginaban ser Panteras Negras radicales.Recientemente hemos dejado que la fantasía llegue a la farsa. “Donald Trump es un ser que pertenece a la tierra de la fantasía, es su apoteosis”, escribe Andersen. Trump es la celebridad que absorbe al Gobierno. Todos los días produce grandes géiseres de fantasía, algunos de los cuales hacen trizas el tejido cultural (los violadores mexicanos), mientras otros sólo lo tensan (“Obama hizo que ‘intervinieran mis líneas’”).Por lo general, las fantasías de Trump chocan con la realidad, y hasta ahora la realidad lleva un perfecto porcentaje de ganancia. Eso es lo que sucedió con Corea del Norte el jueves. Yo estaba de acuerdo con los esfuerzos de Trump de darle a Corea del Norte la oportunidad de cambiar, pero sus fanfarronadas, halagos y monedas conmemorativas no llegaron a ser nada más que una pseudopolítica: un merengue verbal sin el respaldo de sustancia analítica o ventajas institucionales, sin verdadera fuerza.Lo peligroso del mundo fantasioso de Trump no es que se disuelva en la nada, sino que nos seduzca a entrar en él. No es que ignore los hechos, sino que los reemplace con una realidad virtual alternativa y nos embauque a cocrearla.Eso es lo que ha hecho con la investigación que dirige Mueller. Lo que intuyo es que la campaña de Trump nunca se coludió de verdad con los rusos porque en realidad nunca hubo una verdadera campaña de Trump, por lo menos no en ningún sentido orgánico de esa palabra. Era más bien un montón de parientes y parásitos en juntas aleatorias con alguna vaga esperanza de enriquecimiento personal y profesional.Sin embargo, independientemente de lo que pienses del crimen subyacente, está claro que Trump ha deslizado la investigación de Mueller hacia la telenovela central de “yo contra el pantano” que es su presidencia. Hay muchos personajes conocidos en el reparto: los “cazadores de brujas”, Michael Cohen, Paul Manafort, los medios. Los tuits de Trump dan pie a los giros diarios en la trama. Y, por supuesto, el pueblo estadounidense se ha hecho adicto. Si quieres una gran audiencia en la televisión por cable o muchas visitas en tus páginas, tienes que darles cobertura, desempeñar tu papel y hacer sonar los bombos y platillos.El primer problema es que no le puedes ganar a Trump en su propio juego fantasioso. Como comprendió Daniel Boorstin en 1962, no puedes refutar una imagen con un hecho. Cualquier pseudoevento “se vuelve más interesante con cada uno de nuestros esfuerzos por desmentirlo”. Trump consigue monopolizar la atención abarcando cada vez más y logra profundizar su credibilidad como un héroe que se enfrenta a las instituciones.El segundo problema es que cuando aceptas operar dentro de su fantasía, incluso si lo que te motiva es la atracción de la repulsión, le has entregado tu cerebro a ese hombre. A veces mis amigos que critican a Trump y yo parecemos marionetas que él mueve.Hubo un fascinante ensayo en Literary Hub escrito por el agente literario Erik Hane. Él lee todo el sentimentalismo de las nuevas novelas entregadas. En estos días, muchas de ellas tratan sobre Trump. Hane escribe que los novelistas han perdido el control sobre su propia conciencia: “Estos autores no están escribiendo sobre el momento político, sino que el momento los está escribiendo a ellos”.Hane, quien escribe con toda la fuerza posible, continúa: “Una de las metas del fascismo es monopolizar nuestra atención. Quisiera encoger nuestra imaginación… El fascismo da la bienvenida a nuestros intentos de jugar un ‘gotcha’ lógico con sus contradicciones porque sabe que perderemos… no porque no vayamos a encontrar una falacia, sino porque esta no importará”.Hane afirma que extraña las novelas que tratan sobre la experiencia real vivida por alguien más. Echa en falta gente que piense en el mundo fuera del campo gravitacional de la irrealidad trumpiana y en el mundo después de Trump: el mundo que deberíamos estar construyendo.Estamos en medio de una gran transición histórica, y es muy difícil saber en qué creer. Cuanto más tiempo pasemos en la telenovela trumpiana, menos probable es que podamos saber dónde estamos parados o qué debemos hacer.