El Papa abre los ojos al abuso

Nueva York— El abuso de menores por sacerdotes pedófilos ha sido una de las sagas más dolorosas de nuestro tiempo, el horror se complicó por el conocimiento de que los jerarcas podrían haber detenido a los depredadores si no hubieran elegido, durante tanto tiempo, encubrir sus acciones. Ahora, por fin, el Papa Francisco parece haber vislumbrado la profundidad de la crisis mundial.El catalizador fue un escándalo en Chile, uno de los países más incondicionalmente católicos de América Latina, donde durante años el establecimiento de la iglesia no actuó en múltiples quejas de abuso sexual contra un influyente sacerdote, Fernando Karadima.En un viaje a Chile en enero, el Papa condenó las acciones del padre Karadima, pero luego se negó a reunirse con sus víctimas y desestimó las acusaciones de inacción de los obispos como “calumnias”.En la indignación que siguió, el Papa nombró a dos investigadores que produjeron un informe condenatorio que confirma los esfuerzos sistemáticos de la jerarquía católica chilena para ocultar el abuso sexual clerical.Eso llevó a una disculpa del Papa Francisco por los “graves errores” en Chile y una reunión de emergencia la semana pasada con los obispos de Chile en la que los 34 presentaron sus renuncias y pidieron perdón por el “dolor que causaron a las víctimas, el Papa, la gente de Dios y nuestro país”.Antes del encuentro con los obispos, el Papa realizó una visita extraordinaria de una semana con Juan Carlos Cruz, víctima de abusos sexuales por parte del padre Karadima, que se había enfrentado con el pontífice en Chile.En una entrevista con el diario español El País, el Sr. Cruz describió intercambios emocionales durante los cuales el pontífice emitió una profunda disculpa personal. El Sr. Cruz dijo que también habló sobre su homosexualidad con el Papa, quien respondió diciendo que el Sr. Cruz es como Dios quiere que sea: “el Papa también lo quiere a usted de esta manera, y debe ser feliz con lo que es”, el Sr. Cruz contó.El Sr. Cruz, quien dijo que sigue siendo un devoto católico, dijo que la reunión lo dejó con la esperanza de que el Papa estaba preparado para enfrentar seriamente el tema del abuso. “Él está tomando medidas sin precedentes; él sabe que todo el mundo está mirando”, dijo.Mirando, pero no esperando. El martes, el arzobispo católico de Adelaida, Philip Wilson, fue declarado culpable en un tribunal australiano de ocultar abusos sexuales a menores por parte de un sacerdote en los años setenta. Él enfrenta hasta dos años de prisión.El 1 de mayo, el cardenal George Pell, también australiano que manejaba las finanzas del Vaticano, fue condenado por “delitos sexuales históricos”.En el caso más destacado de los Estados Unidos, el cardenal Bernard Law se vio obligado a dimitir como arzobispo de Boston en 2002 después de que The Boston Globe expuso su papel en encubrir a los sacerdotes pedófilos. Murió en Roma en diciembre. Decenas de víctimas han presentado demandas por presuntos abusos cometidos por sacerdotes en Guam. Sin duda, hay más por venir.Todavía no está claro cómo el Papa Francisco se encargará de las renuncias masivas de los obispos chilenos, ya que al aceptarlos todos dejarían la iglesia allí sin líderes.Más importante es lo que hará para reparar el profundo daño hecho a la Iglesia Católica en todo el mundo por los sacerdotes pedófilos y sus habilitadores.El Papa ha hecho un buen y bienvenido comienzo al reconocer que sus obispos no le dijeron la verdad y en abrir sus oídos y corazón a las víctimas que no sólo han sufrido abusos sexuales, sino también la burla de los eclesiásticos con los que trataron de hablar. Pero esto es sólo un comienzo.

