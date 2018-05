Nueva York— No todos los días comenzamos nuestra discusión de los eventos actuales con la vida sexual del presidente.Bueno, en realidad, tiene que ser bastante frecuente. Pero hoy vamos a hablar menos sobre lo que hace Donald Trump en la cama y más sobre sus esfuerzos por interferir con las relaciones íntimas de otras personas.“Cuando me postulé para el cargo, me comprometí a defender la vida. Y como presidente, eso es exactamente lo que hice”, dijo el martes por la noche a una multitud que lucha contra el aborto.A los opositores al aborto les gusta llamarse a sí mismos “pro vida”, pero la administración de Trump ha ido más allá de simplemente hacer que sea más difícil para las mujeres interrumpir un embarazo.Trump tuvo una guerra virtual contra el control de la natalidad, comenzando con un intento de eliminar la regla de que el seguro de salud del empleador cubre los anticonceptivos. Ahora ha creado un Departamento de Salud y Servicios Humanos que desea promover métodos de planificación familiar que impliquen ... no tener relaciones sexuales.Y ha recorrido un largo camino desde el tipo que una vez le dijo a un público de televisión nacional que era “muy pro-elección”. Aunque para ser justo, eso fue en 1999, cuando todavía tenía 50 y probablemente no había tenido tiempo para encontrar una posición madura en el tema.Desde que asumió el cargo, Trump ha estado permitiendo que activistas de derecha dirijan programas federales de planificación familiar. Están en guerra con Planned Parenthood, que no obtiene dinero del gobierno para abortos.Pero proporciona servicios de salud reproductiva a una gran cantidad de mujeres de bajos ingresos bajo el programa federal Título X.Bajo una nueva regla, los médicos y las enfermeras tendrían que negarse incluso a responder preguntas del paciente sobre cómo interrumpir un embarazo. Eso no va a suceder y veremos esto en la corte.Mientras tanto, las clínicas con puntos de vista muy conservadores pueden editar su información y eliminar cualquier discusión sobre, digamos, los DIU. O simplemente restrinja la conversación a la abstinencia. Sí, la presidencia de Donald Trump está impulsando una agenda sin sexo. Qué ironía.“¿Pero si los demócratas obtuvieron el poder? Tratarán de revertir estos increíbles logros. Estas son ganancias históricas”, advirtió Trump a su audiencia el martes. Fue una gala patrocinada por Susan B. Anthony List, un grupo antiaborto que asegura que sigue la voluntad de la gran madre fundadora feminista.En realidad, no hay una indicación real de lo que Susan B. Anthony pensó sobre el tema. Lynn Sherr, una biógrafa de Susan B., dijo que está segura de que la idea de ser una chica de póster antiabortista hubiera llevado a Anthony “absolutamente a la locura”.Es muy, muy poco probable que Trump haya reflexionado sobre este asunto. El año pasado, cuando la Casa Blanca celebró una reunión para el Mes de la Historia de la Mujer, preguntó a sus invitados si alguna vez habían oído hablar de Susan B. Anthony, como si estuviera entregando nueva información emocionante. Fue como preguntarle a un grupo de líderes empresariales republicanos: “¿Alguna vez has oído hablar de Ronald Reagan?” Pero no importa.Cada vez que surge la guerra de deliberación del presidente, uno no puede dejar de preguntarse si durante sus días de soltero (y O.K., sus días de adulterio) Trump no envió en ningún momento a una pareja a que terminara su embarazo. Sabemos por Stormy Daniels que no es tan cuidadoso con los condones.Maureen Dowd preguntó una vez a Trump si estaba “involucrado alguna vez con alguien que tuvo un aborto”.“Una pregunta tan interesante”, respondió. “Entonces, ¿cuál es tu próxima pregunta?”También hubo una entrevista en 2004 en la que Trump dijo que cuando su novia, Marla Maples, le dijo que estaba embarazada, se reincorporó, “Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto?”, Lo cual no parecía una invitación a ir de compras para cunas.Tienes que preguntarte si Trump alguna vez ha examinado sus verdaderos sentimientos sobre el aborto. Ciertamente, no parecía tener prioridad en su mente en el discurso del martes, cuando se desviaba hacia otros temas. Incluyendo, por supuesto, recordarle a la multitud que había ganado las elecciones en 2016. (“Esa hermosa y bella noche. Noviembre. ¿Recuerdas esa noche? ¿Podría haber sido más hermosa?”)Si él piensa en los derechos reproductivos en absoluto, tiene menos que ver con la biología o la ética que con su querida Base, que actualmente necesita ser activada para las elecciones de otoño.“Su voto en 2018 es tan importante como su voto en 2016”, leyó en su texto preparado. Luego agregó: “Aunque no estoy seguro de que realmente lo creo”. No, nada es tan importante como que Donald Trump ganó la presidencia. La firma de la Declaración de Independencia, las dos guerras mundiales, la invención de la imprenta... detalles, detalles.En el pasado, a Trump le gustaba señalar que odiaba “el concepto de aborto”, antes de agregar: “simplemente creo en la elección”. Eso, por supuesto, era totalmente razonable.El objetivo de grupos como Planned Parenthood es ayudar a las mujeres a tener hijos cuando lo desean y evitar quedar embarazadas cuando no lo hacen. Y cuando una mujer busca el aborto, para hacerlo seguro y fácilmente disponible para evitar esos procedimientos tardíos, Trump ahora ha descubierto que odia tanto.Es poco probable que haya pensado tanto. Este es el tipo, después de todo, que tuvo dos reuniones con Bill Gates y preguntó si había alguna diferencia entre HIV y HPV.