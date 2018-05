NFL se arrodilla a Trump

Nueva York— Los propietarios de la Liga Nacional de Fútbol han concluido, con el presidente Trump, que el verdadero patriotismo no se trata de defender valientemente los principios democráticos, sino de ponerse de pie, punto.En lugar de mostrar un poco de apoyo y apoyar el derecho de los atletas a protestar pacíficamente, la liga capituló a un presidente que disfruta demonizando a los atletas negros. Los propietarios votaron el miércoles para multar a los equipos cuyos jugadores no estén de pie durante el himno nacional mientras están en el campo.Esperemos que, de acuerdo con la visión apretada del patriotismo de la liga, los jugadores elijan honrar la letra pero no el espíritu de esta prohibición insultante.Podría ser divertido, por ejemplo, ver a los dueños atados en nudos por jugadores que eligen obedecer el mandato de “pararse y mostrar respeto”, mientras sostienen los puños con guantes negros en el aire. O quién elige pararse, mientras sostiene carteles que protestan por la brutalidad policial.Esperamos muchas más reuniones de multimillonarios que lleven a cabo muchos más votos sobre pequeñas reglas para prohibir nuevas formas creativas de protesta de los jugadores.Muchos jugadores, afroamericanos en general, han estado arrodillados durante el himno desde 2016, cuando el mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, comenzó a sentarse y luego arrodillarse durante la ceremonia de protesta contra el racismo y la brutalidad policial.Muchos fanáticos del fútbol y dueños de equipos pensaron que el Sr. Kaepernick mostraba falta de respeto por la bandera, o incluso por los militares, como si las barras y estrellas fueran un estándar de batalla y el campo de fútbol un campo de batalla sagrado. Los propietarios respondieron con la gran tradición estadounidense de engañar a las personas con las que no estás de acuerdo.Desde que el Sr. Kaepernick se convirtió en agente libre hace poco más de un año, ningún equipo le ha ofrecido un contrato, algo extraño teniendo en cuenta la nómina de mariscales de campo poco distinguidos de la liga la temporada pasada.Presentó una queja de colusión, que según los informes llevó a documentos que muestran que algunos de los mejores entrenadores en la liga dijeron que no sólo era lo suficientemente bueno para ser un mariscal de campo reserva, sino para ser titular.Conforme pasó el tiempo y surgieron más casos de brutalidad policial, más jugadores se arrodillaron en solidaridad con el Sr. Kaepernick y su causa.El presidente, oliendo un problema que seguramente incendiaría su base, se abalanzó sobre él. “No les gustaría ver a uno de estos propietarios de la NFL, cuando alguien no respeta nuestra bandera, que dijera, ‘saca a ese hijo de perra del campo en este momento, fuera, está despedido’”, dijo Trump en una reunión política en septiembre.Eso irritó a los jugadores, propietarios y fanáticos de ambos lados de la cuestión. El Sr. Trump y el vicepresidente Mike Pence continuaron provocando indignación. Más jugadores se arrodillaron. Más conservadores se indignaron y amenazaron con boicotear la liga.La furia que provocó el Sr. Trump fue tan preocupante que reunió a jugadores y propietarios de equipos en una reunión en octubre pasado para discutirla.“El problema que tenemos es que tenemos un presidente que usará eso como forraje para cumplir su misión que no creo que sea lo mejor para los Estados Unidos”, dijo Robert Kraft, propietario de los Patriots y partidario de Trump, sobre el arrodillado “es divisivo, y es horrible”.La liga ahora ha decidido que también desechará los mejores intereses de Estados Unidos y tratará de sustituir a un concurso falso de solidaridad por una poderosa lección de educación cívica.

