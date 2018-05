San Diego— Para los latinos que están tratando de sobrevivir a la Era Trump con su dignidad intacta, el odio sigue surgiendo.Los estadounidenses no han podido decidir si desean apropiarse la cultura latina o rechazarla. Hay momentos en que todos en el país están locos por los latinos y enseguida, dejan de estarlo.Llegó el momento de hacer un inventario. Enfoquémonos en 10 incidentes que ocurrieron en los últimos meses.La columnista Ann Coulter le comentó a Lars Larson, el comentarista radiofónico, que el colocar a la Guardia Nacional en la frontera entre Estados Unidos y México no sería suficiente para impedir que los inmigrantes la cruzaran a menos que “dispararan contra uno y les enviaran el mensaje a los demás”. El mensaje que recibimos es que Coulter es como un demonio necrófago.Al hacer alarde de su récord de deportaciones, el presidente Trump le comentó a una delegación de funcionarios de California; “Hemos estado removiendo personas de este país. No se pueden imaginar lo malo que es esa gente. No son personas, son animales”. Al día siguiente, Trump dijo que se estaba refiriendo a los integrantes de la pandilla MS-13.John Kelly, jefe de gabinete de la Casa Blanca, comentó que los inmigrantes indocumentados de Latinoamérica no son integrados a la sociedad porque usualmente no tienen suficiente educación y de una manera abrumadora “son personas rurales que no tienen ninguna destreza”. Por supuesto, lo mismo podemos decir acerca de los ancestros irlandeses de Kelly.Lahren, colaborador de Fox News, salió en defensa de Kelly e insistió en que recibir a los inmigrantes con “pocas habilidades y educación y que hablan idiomas extranjeros” no es lo que necesita este país. Es correcto, aunque lo más preciso sería decir que gracias a esos inmigrantes con bajas capacidades fue construido este país.En Havre, Montana, en una gasolinera que está cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, dos mujeres fueron interrogadas por un oficial de la Patrulla Fronteriza, ya que sospechaba que eran inmigrantes indocumentadas. ¿Cuál fue la razón? Que estaban hablando español, aunque las dos eran ciudadanas estadounidenses. Así que, ¿ahora lo lingüístico es una manera de discriminar?En un Starbucks en el sur de California, un joven ordenó un moca blanco y un macchiato de caramelo. La palabra “Frijolero”, que es un insulto racial para los latinos, estaba escrita en la etiqueta de sus bebidas. Starbucks se disculpó y dijo que iba a investigar el incidente. La empresa tiene un gran problema de imagen.Un iracundo abogado caucásico de nombre Aaron Schlossberg, fue captado en video insultando a dos mujeres por haber cometido el pecado de hablar español en un restaurante de Nueva York. Amenazó con llamar al Departamento de Aduanas e Inmigración. Posteriormente se disculpó y aseguró que no es racista. Por supuesto, sólo interpretó a uno de ellos en los videos.Un supermercado Albertons en San Diego fue sancionado por la Comisión de Oportunidad Equitativa de Empleos por someter a sus empleados latinos a un “ambiente laboral hostil”. ¿Qué provocó la hostilidad? Que los empleados estaban hablando español. La empresa dijo en un comunicado que no tenía establecida una política sobre el idioma. ¿Recuerdan el tiempo en que ser bilingüe era una ventaja?Tucker Carlson, presentador de Fox News, invitó a su programa a César Vargas —un inmigrante indocumentado y abogado— y lo empezó a acosar. Carlson le dijo a Vargas— quien desea convertirse en ciudadano de Estados Unidos— “Yo soy estadounidense y tu no. No creo que lo vayas a lograr”. Deberíamos votar para que esos americanos desagradables dejaran de tener la ciudadanía de Estados Unidos.En Georgia, unos candidatos republicanos a la gubernatura se enfocaron en inmigrantes mexicanos. El senador estatal Michael Williams hizo campaña en un “autobús de deportación” adornado con este mensaje; “Peligro! Asesinos, violadores, secuestradores, acosadores sexuales de niños y demás criminales a bordo”. Otro candidato, el secretario de Estado Brian Kemp, ha presumido que tiene una “camioneta grande por si la necesita para hacer una redada de criminales ilegales y llevarlos él mismo a su país de origen”. Georgia es famosa por sus duraznos, pero esos tipos parecen limones.¿Qué está pasando en el mundo? Si esto sigue avanzando, los latinos en Estados Unidos van a herir nuestros sentimientos. Por lo tanto, tenemos que concluir que —aun con todos esos anuncios en los que les solicitamos su ayuda— no nos van a querer. Alguien tendrá que irse.Pero, oigan, nosotros llegamos primero. Los colonos ingleses de Virginia fundaron Jamestown en 1607, sin embargo, los españoles se establecieron en Santa Fe de Nuevo México nueve años antes. Tal vez, los españoles les enviaron una canasta de regalo para darles la bienvenida al vecindario.Pero no nos vamos a ir. De ninguna manera. La gente que tiene que irse pronto es la que tiene ese problema. Si usted tiene ese problema, no podemos decirle otra cosa que adiós.