Disfrutando poner en riesgo a las mujeres

Nueva York— Apelando a la derecha religiosa, Donald Trump está listo para cumplir su promesa de campaña de cancelar Planned Parenthood. En el proceso, pondrá en riesgo el acceso de las mujeres no sólo al aborto, sino a métodos anticonceptivos, pruebas de Papanicolaou, pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual y otros servicios de salud.Los funcionarios de la administración dicen que planean implementar una versión de la llamada regla de la mordaza doméstica, que prohibiría el financiamiento del programa federal de planificación familiar del Título X para las clínicas que hacen referencia a abortos o que realizan abortos por su cuenta.La norma podría devastar a grupos como Planned Parenthood, lo que les impediría proporcionar una gama de servicios de salud reproductiva y reducir el derecho de las mujeres al aborto constitucionalmente protegido.Durante la campaña de 2016, incluso cuando el Sr. Trump pidió la eliminación de los fondos federales para Planned Parenthood, porque la organización proporciona abortos —una pequeña fracción de sus servicios, notó— reconoció lo que se perdería.“Millones y millones de mujeres (cáncer de cuello uterino, cáncer de mama) reciben ayuda de Planned Parenthood”, dijo. “Entonces puedes decir lo que quieras, pero tienen a millones de mujeres pasando por Planned Parenthood que reciben una gran ayuda”.La organización, un espectro malvado para los conservadores sociales, tiene clínicas que reciben fondos significativos a través del programa Título X, que desde 1971 ha ayudado a mujeres de bajos ingresos a pagar servicios como anticoncepción y exámenes de detección del cáncer.El Título X no paga por abortos —el financiamiento federal para el aborto está prohibido en la gran mayoría de los casos en los Estados Unidos—, pero las clínicas de salud para mujeres han podido prestar servicios de aborto y planificación familiar en el mismo centro, siempre y cuando mantienen esas corrientes de financiación separadas.Un requisito actual bajo el Título X es que los pacientes reciban una referencia para abortos, ya sea que el aborto tenga lugar en esa instalación o en otro lugar. Las clínicas también deben aconsejar a los pacientes sobre el procedimiento.La administración Reagan reescribió esas reglamentaciones del Título X para crear la regla de mordaza, prohibir que otros servicios se presten en el mismo lugar que los abortos y prohibir las derivaciones y el asesoramiento sobre el aborto.Planned Parenthood y otros proveedores cuestionaron la legalidad de la mudanza; aunque el Tribunal Supremo finalmente decidió en 1991 que los cambios en las reglas eran permisibles, esos cambios nunca entraron en vigor por completo, y el presidente Bill Clinton los rescindió cuando asumió el cargo en 1993.El Departamento de Salud y Servicios Humanos bajo la presidencia de Trump no prohibirá ni requerirá consejería sobre aborto. Pero su regla vendría entre los pacientes y sus médicos, negando cuidados cruciales.En general, la administración Trump se ha doblegado más fervientemente hacia los conservadores religiosos que la administración Reagan. Ha impulsado la educación ineficaz y exclusiva para la abstinencia, al tiempo que reduce el acceso a la anticoncepción y brinda esperanza a aquellos que desean que se revoque Roe v. Wade.También ha impuesto una regla de mordaza global ampliada que impide que las clínicas en el extranjero que reciben asistencia sanitaria estadounidense proporcionen o discutan el aborto.Los defensores de la salud de las mujeres han luchado en contra de estos esfuerzos. A principios de este mes, presentaron una demanda por otros cambios al programa Título X. Pero esta será una batalla larga y cuesta arriba contra un presidente que parece no saber la diferencia entre H.I.V. y HPV —el virus del papiloma humano, una de las principales causas de cáncer de cuello uterino—.Su capitulación ante el movimiento antiaborto podría asestar un golpe significativo a las mujeres. No deberían olvidar esa traición.

