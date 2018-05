Nueva York— Después de la muerte de su padre, una prominente propietaria de un hotel en Seattle, Ella Henderson comenzó a tomar morfina para aliviar su dolor. Tenía 33 años, era educada e inteligente, y frecuentaba las zonas altas de la sociedad de Seattle.Pero su “sed de morfina” pronto “la arrastró al borde del libertinaje”, según un artículo de un periódico en 1877 titulado “Un bello devorador de opio”. Después de años de adicción, murió de una sobredosis.Al investigar la adicción al opio en los Estados Unidos a fines del siglo XIX, he encontrado innumerables historias como las de Henderson. Lo llamativo es cómo, aparte de una moralización de la época victoriana, se sienten tan familiares para un lector del siglo XXI: Henderson desarrolló una adicción en un punto vulnerable de su vida, encontró doctores que lo habilitaron y luego se autodestruyeron.Ella era sólo una de miles de estadounidenses que perdieron la vida por la adicción entre los años 1870 y 1920. La epidemia de opiáceos de finales del siglo XIX era casi idéntica a la que ahora se está extendiendo por los Estados Unidos.En aquel entonces, los médicos comenzaron a recetarle un medicamento rentable y eficaz, la morfina, administrada a través de una aguja hipodérmica, con demasiada liberalidad. Después de una década de sobre prescribirlo para dolencias menores e incluso para problemas relacionados con enfermedades mentales, comenzó a surgir una colonia de adictos estadounidenses.Su caso refleja los miles de sobredosis de fentanil y heroína que llevaron al presidente Trump en octubre a declarar el abuso de opiáceos como una emergencia de salud pública.Este primer brote, que generalmente se remonta a la popularización de la morfina inyectada hipodérmicamente, comenzó a extenderse a raíz de la Guerra Civil.Finalmente fue contenida por leyes estatales y federales como la Ley de Alimentos y Drogas Puras de 1906, la Ley Harrison Antinarcóticos de 1914 y la Ley de Heroína de 1924.Pero la adicción no desapareció. Sometidos a la clandestinidad durante las décadas de 1930 y 1940, el abuso generalizado resurgió a fines de la década de 1950 y duró hasta la década de 1970, aunque en una forma menos severa que la que tuvo a fines del siglo XIX.Esta vez, la respuesta a la epidemia fue una avalancha de facturas para regular a los médicos y las farmacias, o controlar la diseminación de medicamentos, y al mismo tiempo afectar el suministro general. Funcionó en su mayor parte, pero una vez más no puso fin a la turbulenta relación de Estados Unidos con las drogas.En respuesta a un suministro legal limitado, la heroína, la cocaína y la morfina continuaron dominando las economías de mercado negro de las calles y callejones laterales. El gobierno respondió adoptando un enfoque mucho más punitivo al problema, uno centrado en el encarcelamiento y la vigilancia.Más de un siglo después de la sobredosis de Ella Henderson, las ciudades estadounidenses sufrieron una epidemia de crack-cocaína que, cuando menguó, dio paso a nuestro problema actual —y decididamente rural— de heroína y fentanilo.En el caso de la epidemia de opioides, la historia se está repitiendo literalmente. Una vez más, demasiados estadounidenses están muriendo de sobredosis de drogas, y demasiadas comunidades ya vulnerables están siendo destrozadas.Al igual que nuestros predecesores en el cambio de siglo pasado, estamos preguntando qué se puede hacer para cambiar la situación. A diferencia de ellos, ya sabemos las respuestas.Resolvieron el dilema para nosotros.En primer lugar, debemos responsabilizar a los médicos, con multas y posibles condenas de cárcel, por la prescripción excesiva de drogas que crean hábito en beneficio de las ganancias. Ese fue uno de los pasos inmediatos tomados a raíz de historias como la de Henderson, y rápidamente mostró resultados.También debemos entender que si la atención médica de nuestra nación sigue siendo una industria privatizada y con fines de lucro, siempre existirá el incentivo de vender drogas potentes a los adictos.La industria del cuidado de la salud no estaba reglamentada a fines del siglo XIX; El “comprador tenga cuidado” se aplicaba a curanderismo tanto como a consejos médicos, y al principio no había nada que el gobierno pudiera hacer para evitar que los médicos prescriban en exceso la morfina.Eventualmente, sin embargo, los legisladores intervinieron con regulaciones sobre morfina y otros productos. Y a pesar de que la industria de la salud ya no es el “salvaje oeste”, hemos perdido nuestra apreciación del poder de la regulación para detener las epidemias de drogas.También hay lecciones que deben ser desaprendidas. Mientras que los médicos y políticos de fines del siglo XIX lograron un progreso significativo en la detención de las peores características de la epidemia de opiáceos, tendieron a reaccionar de forma exagerada cuando se trató del contexto de la epidemia.Esto condujo a una vergonzosa campaña mediática contra los inmigrantes chinos, que a menudo mantenían guaridas de opio, y la demonización de italianos, judíos rusos, afroamericanos, mexicanos, adolescentes, músicos, cualquiera que, según los estereotipos, figurara entre los abusadores típicos. Hacemos lo mismo hoy, bajo nuestro propio riesgo.También permitieron que la campaña contra el opio justificara un ataque general contra todas las drogas, incluso aquellas que presentan un riesgo mucho menor para la salud pública.Estamos empezando a retroceder leyes excesivas sobre el cannabis, por ejemplo, porque es dolorosamente claro que las razones detrás de su prohibición tenían más que ver con los prejuicios raciales y la histeria social que con las preocupaciones de salud pública.Con demasiada frecuencia imaginamos que nuestra crisis de opioides es nueva; el hecho de que ha existido, en diversos grados, durante 150 años es un pensamiento frustrante e incluso desgarrador. Pero también podemos inspirarnos en el hecho de que hemos abordado el problema anteriormente y hemos ganado.La parte difícil es desarrollar la voluntad de enfrentar los poderosos intereses que impulsan la sobreprescripción por un lado y la sobrecriminalización por el otro. Necesitamos políticos dispuestos a imponer nuevas leyes y regular los mercados farmacéuticos y médicos de una manera mucho más disciplinada. Esto generalmente ocurre primero en el nivel local y gradualmente se abre paso en la política nacional.Tenemos que mantener nuestra compostura emocional, evitar la hipérbole de prensa y abandonar nuestro impulso de racializar el tema. La tendencia a encarcelar nuestros problemas a menudo resulta en generaciones enteras de estadounidenses menos afortunados que abandonan la escuela secundaria para ir a la cárcel. Si no conocemos nuestro historial de medicamentos, podemos estar seguros de que habrá muchos más Ella Hendersons en el futuro.

