Washington— Otro día, otras 10 víctimas, nueve estudiantes y un maestro, fueron asesinados a balazos, esta vez en una escuela secundaria en el suburbio de Santa Fe, en Houston.Y otro recordatorio de que Washington, del presidente Trump, no ha hecho nada respecto de medidas de control de armas integrales y sensatas. Como dijo el propio presidente el viernes, “esto ha estado sucediendo demasiado tiempo en nuestro país”.De hecho, fue doloroso ver a tantos estudiantes decir a los periodistas “que con el tiempo iba a suceder aquí”. Todavía es demasiado pronto para decir con certeza qué provocó este último horror: el supuesto tirador de 17 años era un estudiante de honor y un atleta cuya vida parece haber dado un giro oscuro recientemente.Las autoridades dicen que llegó a la escuela con una camiseta “Born to Kill”, armada con un rifle estilo AR-15, una pistola y una escopeta. Él también plantó explosivos en la escuela. Es una historia tristemente familiar.También lo es la repetida falla en cumplir el voto que hizo Trump una vez más el viernes: “hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a nuestros estudiantes, asegurar nuestras escuelas y mantener las armas fuera de las manos de aquellos que representan una amenaza para ellos mismos y para otros”.“Tras el tiroteo de Parkland, Florida, ocurrido en febrero, en el que murieron 17 personas, presentamos varias medidas que creemos proporcionan niveles de seguridad y al mismo tiempo protegen los derechos de propiedad de armas de la Segunda Enmienda. Incluyen aumentar la edad mínima para comprar un arma larga de 18 a 21, como lo es para pistolas. Al principio, Trump señaló su apoyo a la medida, pero luego se retractó después de la oposición de la Asociación Nacional del Rifle, quejándose de que “no hay mucho apoyo político” para ello.También ha ordenado al Departamento de Justicia que presente propuestas para prohibir la venta de acciones. Pero han pasado más de dos meses sin señales de que las regulaciones que prometió llegarán “muy pronto”.Y en ausencia de un liderazgo presidencial fuerte, un Congreso reflexivamente tímido se ha sentado en sus manos y no ha hecho nada.Se está cansando de seguir preguntando “si no ahora, ¿cuándo?” Especialmente a medida que aumenta el número de jóvenes en el cuerpo.

