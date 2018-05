En el gobierno de Trump, todo es posible

Washington— Antes habría torcido los ojos al ver una temporada de “Homeland” en la que los rusos hábilmente manipularan al gobierno para decidir si una mujer demócrata, una exsenadora subalterna neoyorquina cada vez más paranoica, ocuparía el Despacho Oval o no.El año pasado, se ganó mi desaprobación el argumento de “Billions”, en el que un policía neoyorquino de alto rango combate la corrupción de día y satisface su fetiche sadomasoquista de noche.Hubo una época en la que no me habría parecido probable que Kanye West dijera que comparte una “energía de dragón” con Donald Trump.Ahora no me inmuto. Todo es posible.Hemos pasado a una dimensión surrealista en la que nuestra imaginación es el límite. La identidad y los valores estadounidenses son intercambiables en este momento. Estamos descarrilados.Nuestras mentes están tan confundidas que nos empieza a parecer lógico que nada tenga sentido.Es disonante que la ciberpolicía Melania pasee por el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca para presentar su plan titulado “Be Best” que tiene como fin ayudar a niños en situación de riesgo al tiempo que su esposo ciberacosador desata su cruel plan para eliminar el popular programa de beneficios de atención médica dirigido a los niños.Sin embargo, en la era de Trump, claro, ¿por qué no? Todo es posible.Tomemos en cuenta cómo el presidente alabó a Gina Haspel, la reina de la tortura, destructora de evidencias, con un tuit: “¡No hay nadie que pueda dirigir la CIA mejor que ella!” Al mismo tiempo, la asesora de la Casa Blanca Kelly Sadler restó importancia a las dudas acerca de Haspel que expresó John McCain, quien sobrevivió torturas cuando era prisionero de guerra, y señaló despreocupadamente: “De cualquier manera, se está muriendo”.Lo más repugnante de la Casa Blanca. Todo es posible… hasta que Dick Cheney, con sus botas de jinete, asome su cabeza ponzoñosa para pedir que se reinstaure la tortura institucionalizada.La remodelación que Trump le hizo al Wollman Rink no es nada comparada con su sorprendente expansión del pantano de la capital. Ha traído a una nueva generación osada de criaturas de ciénaga, desde Scott Pruitt hasta Ryan Zinke y Steve Mnuchin, o el incomparable Michael Cohen, quien gozaba de presumir su relación cercana con Trump.Cohen, quien alguna vez tuvo que rogarle a Trump que fuera al bar mitzvah de su hijo, se abrió camino hasta el pantano fingiendo que el presidente siempre le hacía caso. Se inventó un trabajo vendiendo acceso a una Casa Blanca en la que ni siquiera pudo conseguir un empleo.Pasando la charola mientras se anunciaba como el “abogado personal” del presidente, reunió más de dos millones de dólares de una firma de abogados y algunas corporaciones, entre ellas AT&T, pero de inmediato quedó claro que, aunque se pavoneaba como un personaje salido de “Los Soprano”, no tenía conexión alguna.Increíblemente, las dos cosas que sí logró conectar fueron los dos anatemas de su jefe: la descarada estrella porno y la implacable investigación en torno a Rusia. Y el hábil abogado de Stormy Daniels, Michael Avenatti, reveló en Twitter que el dinero recaudado por Cohen y que se utilizó para pagarle a la actriz fue financiado, en parte, por un oligarca ruso, a quien interrogó el equipo de Robert Mueller.Todo es posible, incluso las escenitas desatadas de Rudy Giuliani en las que se refiere a Avenatti como un “proxeneta”.El resto del mundo quedó impactado por la revelación del artículo de Jane Mayer y Ronan Farrow en The New Yorker donde se describe la depravación de Eric Schneiderman. Aunque es posible que eso ya lo supiera el presidente de las columnas de chismes.Un abogado de dos de las mujeres que dijeron haber sido víctimas de las tendencias enfermizas de Schneiderman le dijo a la juez Kimba Wood, quien está a cargo de una disputa legal acerca de las redadas en la oficina y las residencias de Cohen, que había hablado de las acusaciones de las mujeres con el solucionador de problemas de Trump. Cohen pudo haberle contado todo a Trump, quien en ese entonces estaba en guerra con el fiscal general de Nueva York respecto de la Universidad Trump.En 2013, Trump proféticamente tuiteó: “Weiner ya no está, Spitzer se fue… a continuación vendrá el turno del debilucho de A.G. Eric Schneiderman. ¿Es un malhechor? Esperen y verán… es peor que Spitzer o Weiner”.Todos es posible.Justo cuando pensábamos que la saga de la familia de Trump ya no podía volverse más absurda, The New York Post, la publicación donde se revelan los divorcios de los Trump, exhibió un sorprendente relato acerca de la próxima ex de Don Junior: el romance preparatoriano de Vanessa Trump en el Lower East Side con Valentín Rivera, un miembro de la pandilla Latin Kings.Justo cuando pensamos que la pelea entre los bandos de Trump y Clinton se había acabado, Philippe Reines, el ex asesor del Departamento de Estado e incondicional de Hillary, entró a la discusión con un impactante tuit dirigido a Don Junior: “Que Vanessa estuviera con un Latin King debió ponerte muy celoso. El machismo, la pasión. Algo difícil de superar. ¿Te preguntabas si ella fantaseaba con Valentín Rivera cuando tenía relaciones contigo? Así es. Lo hacía cada vez”.Cada vez, todo es posible.Además, el otro día un encabezado del Daily Mail decía: “Steve Bannon fue el blanco de un complot de sobornos por parte de un alto funcionario catarí que invirtió en la liga de baloncesto de Ice Cube para llegar al estratega de Trump y presumió: ‘Mike Flynn tomó nuestro dinero’, afirma el rapero en el tribunal”.Todo es posible, incluso que el rapero Ice Cube se vea envuelto en escándalos al estilo de la empresa Black Cube.The Observer, otro periódico británico, reveló la noticia de que los asistentes de Trump contrataron a una agencia privada israelí de inteligencia para llevar a cabo una campaña para revelar escándalos sobre los funcionarios del gobierno de Obama que habían ayudado a negociar el acuerdo nuclear de Irán, entre ellos Ben Rhodes, el asesor en materia de seguridad nacional de Barack Obama. La firma era Black Cube, la misma que contrató Harvey Weinstein para espiar a las mujeres que atacó y a los reporteros que estaban investigándolo.Todo es posible.Finalmente, en “Jimmy Kimmel Live!” supimos la semana pasada que Woody Harrelson y Mike Pence eran compañeros en la universidad.Eso sí que es imposible.