San Diego— Los estadounidenses están confundidos. No podemos decidir si deshacernos de los inmigrantes porque nos asustan o importar más porque hacen que nuestras vidas sean cómodas.En un momento, el presidente Trump quiere deportar a inmigrantes ilegales, desterrar la inmigración legal y construir un muro. Al siguiente, quiere traer trabajadores invitados, probablemente de México.“Para los agricultores, está bien, se va a poner bien”, dijo recientemente Trump a sus partidarios en Michigan. “Vamos a dejar que entren sus trabajadores invitados”, afirmó.Hace una década, el Congreso casi aprobó la reforma migratoria. Los trabajadores invitados fueron el obstáculo. Los republicanos los querían, y no negociarían. Pero los demócratas recibieron órdenes de los trabajadores organizados, que odian la competencia, de oponerse a ellos.La idea suena atractiva. Traemos unos pocos cientos de miles de trabajadores temporales. Cuando termina el trabajo, se van a casa.Pero hay una trampa. Como dice el refrán, no hay nada más permanente que un trabajador temporal. Los seres humanos se enamoran, se casan, tienen bebés y nunca se van.Los trabajadores invitados datan de la escasez de mano de obra durante la Guerra Civil. En 1864, con el apoyo del presidente Lincoln, el Congreso aprobó la Ley para Fomentar la Inmigración, que permite a los empleadores contratar trabajadores extranjeros y pagarles para llegar a Estados Unidos.Más trabajadores invitados vinieron durante la Primera Guerra Mundial.Pero los trabajadores invitados más famosos en la historia de los Estados Unidos fueron los braceros. El Congreso importó a estos trabajadores de México en 1942 para compensar la escasez de mano de obra causada por la Segunda Guerra Mundial. El término “bracero” viene del español y significa alguien que trabaja con sus brazos.Cuando la guerra terminó en 1945, el programa continuó, por otros 19 años. En total, participaron cerca de 5 millones de trabajadores mexicanos. El Congreso finalmente lo retiró en 1964 en medio de informes de que los braceros estaban siendo explotados por los empleadores.¿Quién podría haberlo predicho? ¿Los empleadores consiguieron mano de obra barata con pocas condiciones, y los trabajadores fueron maltratados? Eso suena a naturaleza humana.Cualquier nuevo grupo de trabajadores invitados probablemente iría a las granjas. Muchos agricultores son partidarios de Trump que están pagando por sus pecados al lidiar con una grave escasez de mano de obra debido a los esfuerzos en la aplicación de la ley de inmigración.Eventualmente, otras industrias tenderán sus manos. Los hoteles, restaurantes y empresas de construcción necesitan trabajadores.Mientras más crudo sea el trabajo, es más probable que lo hagan los inmigrantes, legales o ilegales. Y con la administración Trump apuntando a ambos, los trabajos difíciles y sucios no se llenan.Tome la industria del cangrejo de Maryland. De acuerdo con The Baltimore Sun, casi la mitad de las empacadoras de cangrejos en la costa este no tienen trabajadores para romper conchas y elegir la carne que se vende en restaurantes y supermercados. Durante las últimas dos décadas, este horrible trabajo, que paraliza las manos, ha sido realizado por mujeres inmigrantes mexicanas. Ahora que la administración ha reducido las visas, el negocio del cangrejo podría quedar pronto fuera.Muchos trabajadores nacidos en Estados Unidos evitan el trabajo forzoso y les enseñan a sus hijos a hacer lo mismo.Con los adolescentes de hoy, los trabajos no son geniales. Según el Centro de Investigación Económica y Política, los adolescentes ahora representan sólo el 30 por ciento de los trabajadores de comida rápida. Muchos jóvenes ya no buscan empleos de verano. Según la firma de recolocación ejecutiva Challenger, Gray & Christmas, cada año se contratan menos adolescentes y la tasa de participación de adolescentes en la fuerza de trabajo se reduce a sólo 34.8 por ciento. Treinta años atrás, era casi un 56 por ciento.Mientras tanto, los empleadores de Estados Unidos pueden tratar a los trabajadores invitados como si fueran sus nietos: juegas con ellos por un tiempo y luego, cuando actúan mal, los envías a casa.Eso parece ser lo que Trump está pensando.“El pronóstico del desempleo es tan bueno, tan fuerte, que debemos permitir que la gente entre”, dijo a la multitud en Michigan. “Van a ser trabajadores invitados. Van a venir, van a trabajar en sus granjas... Pero luego tienen que salir”.Más despacio. Cualquier nuevo programa de trabajador temporal necesitaría ser modernizado. Los trabajadores invitados necesitarían salarios dignos, atención médica, vivienda habitable, seguro de compensación para los trabajadores, libertad de cambiar de empleador y protección legal.Y ahí está el problema. Si los empleadores tienen que proporcionar todo eso, los economistas me dicen que negaría el valor de la oferta laboral. Entonces, ¿por qué participar?Los trabajadores invitados parecen una solución simple. Pero la realidad no es nada sencilla: para los empleadores, para los trabajadores y, sobre todo, para los estadounidenses que no pueden decidir si lo que nos enferma es que tenemos demasiados inmigrantes o muy pocos.