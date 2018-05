Washington— Esta es una idea del Día de la Madre para la administración Trump: deje de socavar el futuro de la nación desinvirtiendo a millones de mujeres, madres y sus familias.Algunos hechos ayudan a enmarcar el análisis. En comparación con los hombres, las mujeres tienen más probabilidades de tener bajos ingresos y ser las principales cuidadoras de sus hijos.La mayoría de los trabajadores de bajos salarios, alrededor del 60 por ciento, son mujeres. Debido a que hay muchas más madres solteras y pobres que padres, estas madres son particularmente vulnerables a los recortes en los programas de redes de seguridad.Varias acciones de política de la administración y los republicanos del Congreso se están desarrollando hacia un ataque general contra muchos de los programas que han apoyado la salud y la movilidad económica de las mujeres y las familias.Han propuesto recortar los programas de asistencia nutricional, tomar medidas para socavar el acceso a la atención médica para muchas familias de bajos ingresos y reducir los agujeros en la red de seguridad económica. Y han fallado consistentemente en promulgar políticas impositivas y del mercado laboral que apoyarían a las madres de bajos ingresos.Más inmediatamente, los republicanos de la Cámara de Representantes han propuesto recortar más de 17 mil millones de dólares del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), que ayuda a las familias con problemas a poner comida sobre la mesa.SNAP reduce la pobreza y la inseguridad alimentaria, y promueve la salud y el bienestar a largo plazo de las familias. Esta propuesta podría reducir los beneficios de SNAP de más de un millón de familias. Se espera que la Cámara vote sobre ella tan pronto como la próxima semana.La administración de Trump también se enfocó en Medicaid, que atiende a casi 40 millones de mujeres. Como hemos escrito, después de que el Congreso no aprobó amplios recortes a Medicaid el año pasado, la administración ha comenzado a permitir que los estados reduzcan sus propios programas a través de políticas que quitan cobertura a los adultos que no pueden cumplir con los requisitos de trabajo, así como imponer primas excesivas y costos compartidos que pueden hacer que la cobertura sea inaccesible para las familias de bajos ingresos. Y la administración continúa su ataque contra el acceso de las mujeres a los servicios de planificación familiar, que son esenciales para la salud y la movilidad económica de las mujeres.La administración también está saboteando el mercado de seguros privados de maneras que harán que sea más difícil y costoso para muchas mujeres encontrar una cobertura de salud integral. Por ejemplo, la administración propuso recientemente permitir que las aseguradoras ofrezcan planes de salud “a corto plazo” que duren hasta un año completo, como alternativa a planes integrales que cumplan con estándares más estrictos.Los planes a corto plazo están autorizados a discriminar a las personas con condiciones preexistentes, y con frecuencia ofrecen escasos beneficios que no cubren la atención médica básica para las mujeres: en un análisis reciente de los planes a corto plazo disponibles en 45 ciudades principales, la familia Kaiser La Fundación descubrió que ninguno de los planes ofrecía cobertura básica de maternidad.En otro ejemplo más de políticas que dañarán a las mujeres y sus familias, la administración Trump recientemente dio a conocer una legislación que en última instancia aumentaría las rentas en un promedio de 44 por ciento en más de 4 millones de hogares de bajos ingresos con asistencia de alquiler, tres cuartas partes de los cuales encabezado por mujeres.La propuesta aumentaría las rentas de varias maneras, incluso elevando la “renta mínima” para los hogares con asistencia más pobre a 150 por mes. El hogar afectado típico es una madre con dos hijos con un ingreso anual de 2 mil 400 dólares, solo 200 dólares por mes. Después de pagar el alquiler según esta propuesta, le quedarían 50 dólares cada mes por necesidades tales como ropa, artículos de cuidado personal, pañales o útiles escolares, así como también alimentos o necesidades médicas que otras ayudas no satisfacen. Una propuesta republicana similar ya tuvo una audiencia en la Cámara.Esos son actos políticos de comisión. En términos de omisión, aunque los recortes de impuestos republicanos pusieron casi 2 trillones de dólares en la tarjeta de crédito de la nación, no solo no agregaron un dólar al crédito tributario por ingresos ganados, un subsidio salarial que beneficia desproporcionadamente a las mujeres (hay una mujer trabajadora en más del 60 por ciento de los hogares del EITC).En realidad lo cortaron. Sí, ampliaron el crédito tributario por hijos, pero una madre soltera que trabaja a tiempo completo con el salario mínimo recibiría todos los 75 dólares de la expansión de CTC, en comparación con 4 mil para una pareja casada adinerada con hijos.De hecho, esa mamá que gana el salario mínimo necesita un aumento por hora. Promulgar la propuesta de los demócratas de elevar el salario mínimo a 15 dólares para el año 2024 elevaría el salario de 7.6 millones de madres trabajadoras, un tercio de las madres que trabajan, según descubrió David Cooper, del Instituto de Política Económica.Los ingresos de estas mujeres representan dos tercios de los ingresos de sus familias. Ignorar la política es, por lo tanto, una oportunidad perdida de ayudar a las madres que trabajan.Parte de la celebración del Día de la Madre es reconocer las grandes inversiones: el tiempo, el amor, la crianza, el mantenimiento que las mamás aportan a sus familias. Todas las otras economías avanzadas reconocen el papel crítico del gobierno en el apoyo a esas inversiones para las madres económicamente vulnerables y sus familias. La cobertura médica, el apoyo nutricional, la vivienda segura y las ganancias seguras se entienden como inversiones esenciales en las familias y sus hijos.Al desinvertir en las mujeres, las madres y las familias, la administración de Trump no solo está enviando un mensaje severo sobre sus prioridades. También está minando el futuro de Estados Unidos.

