Washington— El jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, concedió una entrevista a NPR que se emitió recientemente, en la que hizo algunos comentarios sobre la inmigración que son muy problemáticos, tanto desde el punto de vista fáctico como filosófico.Una conclusión clave: a diferencia de su jefe, Kelly habla con calma y cuidado, pero sus ideas están enraizadas en el mismo tipo de ideas erróneas e incluso de intolerancia que impulsan el pensamiento del presidente Donald Trump y las políticas de esta administración.Esto es lo que Kelly dijo: “Déjenme dar un paso atrás y decirles que la gran mayoría de las personas que se mudan ilegalmente a los Estados Unidos no son malas personas. No son criminales. No son MS-13 ... Pero tampoco son personas que se asimilarían fácilmente a los Estados Unidos, a nuestra sociedad moderna. Son personas abrumadoramente rurales. En los países de donde proceden, las educaciones de cuarto, quinto y sexto grado son la norma. No hablan Inglés, obviamente eso es algo grande ... No se integran bien, no tienen habilidades. No son malas personas. Vienen aquí por una razón. Y simpatizo con la razón. las leyes son las leyes ... El punto importante es que eligieron venir ilegalmente a los Estados Unidos, y esta es una técnica que nadie espera que se use de manera extensa o por mucho tiempo”.Primero, debemos entender de quién estamos hablando. Aproximadamente la mitad de la población inmigrante indocumentada en Estados Unidos proviene de México, y otros países representan proporciones mucho menores. Según los datos del Departamento de Seguridad Nacional de 2014, las siguientes poblaciones más altas fueron de El Salvador (6 por ciento), Guatemala (5 por ciento), India (4 por ciento), Honduras (3 por ciento), Filipinas (3 por ciento) y China. (2 por ciento). Otras estimaciones varían levemente y el número de inmigrantes de México ha disminuido desde la Gran Recesión, pero ese es el panorama general: México, luego un montón de otros países.Ahora analicemos las afirmaciones de Kelly: “No son criminales”. Eso es al menos un paso adelante de lo que Trump dice sobre los inmigrantes indocumentados, que es precisamente que son criminales, delincuentes que vienen a matarte y violar a tus esposas e hijas. Así que podemos darle cierto crédito a Kelly por eso.“Tampoco son personas que se asimilarían fácilmente a los Estados Unidos”. Este es el infundio que se ha utilizado contra cada ola de inmigrantes de todos los países a lo largo de nuestra historia. Esos italianos, nunca se asimilarán. Esos chinos nunca se asimilarán. Esos judíos nunca se asimilarán. Siempre fue falso, porque hemos visto el mismo patrón cada vez: cada ola de inmigrantes logra integrarse en la sociedad estadounidense al tiempo que retiene suficiente de su cultura para enriquecer la cultura estadounidense.Uno debería preguntarse: ¿qué tipo de “asimilación” espera Kelly? Llegaremos al lenguaje en un momento, pero ¿cree que los inmigrantes deberían dejar de comer la comida de los lugares de donde provenían, o dejar de escuchar esa música? Si es así, uno tiene que preguntarse si va a un pub irlandés o a un restaurante italiano, con la cara enrojecida por la ira, y exige: “¿Por qué no se asimilan estas personas?” ¿Está Kelly defendiendo que cerremos las muchas celebraciones de la Oktoberfest que tendrán lugar este otoño? ¿Alguno de sus hijos tomó clases de karate o tae kwon do?“En los países de donde provienen, las educaciones de cuarto, quinto y sexto grado son la norma ... no tienen habilidades”. Es cierto que los niveles educativos en México son más bajos que en la mayoría de los países avanzados, pero no son tan bajos como afirma Kelly. Cuando dice que “las educaciones de cuarto, quinto y sexto grado son la norma”, eso significaría que la mayoría de los niños suspenden su educación alrededor de los 10 a los 12 años. Eso es falso. Según la OCDE, en México, “alrededor del 62% de los jóvenes de 16 años están matriculados en la educación media superior”, y la mayoría sigue asistiendo a la escuela a los 17 años.Pero el verdadero argumento de Kelly es que los inmigrantes indocumentados tienen muy poca educación y habilidades para contribuir con algo a la sociedad estadounidense. Es posible que se haya dado cuenta de que esto está 180 grados en desacuerdo con el “¡Nos están quitando nuestros trabajos!” argumento que los opositores a la inmigración a menudo hacen. De hecho, la mayoría de los inmigrantes indocumentados están trabajando y pagan decenas de miles de millones de dólares en impuestos cada año.Es cierto que es más probable que sean agricultores o trabajadores de la construcción que desarrolladores de aplicaciones, pero también necesitamos personas en esos trabajos, suponiendo que, como sociedad, nos interese tener comida y casas en las que vivir.“No hablan inglés, obviamente eso es algo serio”. Este es también un argumento que se ha utilizado contra cada ola de inmigrantes. La verdad es que cada familia inmigrante sigue el mismo patrón: aquellos que llegaron al país como adultos rara vez se vuelven completamente competentes en inglés; sus hijos son bilingües; y los hijos de sus hijos apenas hablan el idioma del nacimiento de sus abuelos. Así es como fue en mi familia, y es probable que también sea así en el tuyo.Como dice un informe de 2015 de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina: “A pesar de las preocupaciones populares de que los inmigrantes no aprenden inglés tan rápido como los inmigrantes anteriores, los datos sobre el dominio del inglés indican que los inmigrantes de hoy en realidad están aprendiendo inglés más rápido que sus antecesores.”A todo esto se suma la insistencia de que los inmigrantes no somos nosotros y que nunca se volverán verdaderamente estadounidenses. Kelly podría o no ser consciente de que así es exactamente como fueron retratados sus ancestros irlandeses hace un siglo y medio, como brutos sin educación que no trajeron nada más que crimen y violencia a Estados Unidos. Kelly también es de ascendencia italiana; su abuelo materno “nunca habló una palabra de inglés y se ganaba la vida vendiendo un carrito de frutas en East Boston”, según un artículo publicado el mes pasado en Político. Sin embargo, parece haberle ido bien.Finalmente, debemos entender que si bien la retórica de Kelly podría no ser tan inflamatoria como la del presidente, tiene esencialmente la misma perspectiva, y esa perspectiva ahora se está poniendo en práctica a través de las políticas de la administración. Trump ganó la nominación presidencial de su partido en 2016 en gran parte porque a diferencia de sus oponentes, vio a la inmigración no como un tema difícil que tenía que ser navegado cuidadosamente sino como un vehículo que podía conducir a la victoria si lo llenaba de suficiente miedo, resentimiento y odio. Y tenía razón.Entonces, no deberíamos esperar nada mejor de las personas que trabajan para él. Lo que deberíamos esperar, sin embargo, es que no se les permita arrojar información errónea sin que se les solicite.