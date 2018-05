Washington— Justo hace un año escribí en este espacio un texto sobre el miedo que un sector de la sociedad mexicana siente ante la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena triunfen en las elecciones del próximo 1 de julio. Con ironía titulé la columna “El hombre más peligroso de México”, para referirme así a lo que me parece una incongruencia fundamental entre los anti-AMLO.Su pronóstico de un México descompuesto en el que el ciudadano promedio dejaría de tener acceso a educación de calidad, a un salario digno y a justicia, es hoy una realidad para la enorme mayoría de los mexicanos. Los críticos que ven en AMLO una reencarnación de Chávez pintan un país en el que el mal Gobierno provocaría daños irreversibles ignorando el costo histórico de los errores cometidos durante las últimas administraciones. Aseguran que les preocupa la imagen de México como un Estado fallido en el que se violan las garantías individuales sin entender que esto sucede todos los días en nuestro país.Me parece que hay mucho qué criticar de López Obrador, pero el argumento del miedo queda superado por la realidad. Por la corrupción, la violencia, la impunidad y hasta la sumisión frente a los agravios de Trump que han generado las condiciones ideales para una candidatura y un candidato de las características de Andrés Manuel López Obrador. Un hombre que hace menos de seis años perdió la elección contra el PRI de Enrique Peña Nieto por más de 3 millones de votos.Desde entonces, no ha cambiado mucho en la plataforma y el tono de AMLO quien, en esencia, sigue siendo el mismo de 2006 y 2012. Lo que cambió fue el país y para mal. Crecieron las frustraciones económicas, el enojo frente a la inseguridad y la decepción con un sistema plagado de corrupción. Creció la demanda social por un político que rompa con el modelo de político en México, al menos en el discurso.A mí no me da miedo López Obrador, pero me aterra el México en el que vivimos. El hombre más peligroso de México no es un candidato, tampoco el político corrupto, el empresario cómplice o el delincuente en la parte alta de la lista de los más buscados.El hombre o la mujer más peligrosos de México son los que por apatía o conveniencia se niegan a ver la realidad hasta que toca a su puerta. Quienes se preocupan por México cada seis años mientras el resto del tiempo ignoran el caos en el que viven los demás. La indiferencia, sugería el Nobel de la Paz Elie Wiesel, también es un arma letal.@Enrique_Acevedo

