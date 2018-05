Retirada irreflexiva

Washington— El acuerdo nuclear alcanzado con Irán hace tres años distaba mucho de ser perfecto, pero la decisión del presidente Donald Trump de derogarla sobre la oposición de nuestros aliados europeos y sin una estrategia clara para reemplazarla es imprudente y, muy probablemente, contraproducente. Trump ha abierto una brecha con Gran Bretaña, Alemania y Francia, que fueron socios del pacto junto con Rusia y China, y le ha dado al régimen islámico de Irán algunas oportunidades desafortunadas.En un discurso ampuloso, Trump afirmó que “no podemos evitar una bomba nuclear iraní bajo la estructura podrida y podrida del acuerdo actual”. Lo que no reconoció es que los inspectores internacionales y los altos cargos de su propia administración han confirmado que Irán ha cumplido con el acuerdo, que ha reducido enormemente sus inventarios de uranio enriquecido y ha hecho extremadamente difícil que el régimen desarrolle armas nucleares durante la próxima década. El presidente sostuvo la posibilidad de “un acuerdo nuevo y duradero” que cubriría no sólo las armas nucleares sino también el desarrollo de misiles e intervenciones de Irán en las guerras de Medio Oriente. Pero no ofreció una hoja de ruta para lograr ese objetivo ambicioso.La primera consecuencia de la decisión de Trump podría ser el conflicto con los europeos. El régimen de sanciones que Trump reimpone busca obligar a otros países a reducir las compras de petróleo y otros negocios con Irán, y amenaza con sanciones si no lo hacen. Los gobiernos europeos, que han dicho que no renunciarán al acuerdo nuclear, pueden luchar contra cualquier intento de Estados Unidos de hacer cumplir las restricciones, incluso con sus propias sanciones. Tras haber intentado y fracasado en satisfacer las objeciones de Trump al acuerdo sin romperlo, es poco probable que colaboren de buen grado en un nuevo intento estadounidense de aplastar a la economía iraní.Irán y los gobiernos europeos podrían acordar continuar el pacto desafiando a Washington. Pero el aparato militar y de seguridad de línea dura de Irán, que siempre se ha opuesto al acuerdo, presionará para reanudar el enriquecimiento de uranio, restringir las inspecciones o incluso competir para crear una bomba.¿Cómo detendría Trump una escalada así, sin llegar a la guerra? Una razón por la cual se llegó a un acuerdo nuclear fue la conclusión por parte de las administraciones de George W. Bush y Barack Obama de que la acción militar era un medio arriesgado e incierto para evitar una bomba iraní.El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el gobernante saudí, Mohammed bin Salman, cuyos países ya están involucrados en guerras de bajo nivel con Irán, presionaron a Trump para que abandonara el acuerdo. Pero el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel ha dicho que el acuerdo nuclear “está funcionando y ha frenado de 10 a 15 años la concreción de la visión nuclear iraní”. La decisión de Trump podría eliminar ese período de gracia sin hacer nada para detener la actual agresión iraní en Siria, Yemen y otros lugares. Los sauditas y los israelíes pueden esperar que la decisión de Trump lleve a los Estados Unidos de regreso al Medio Oriente a través de una confrontación con su enemigo. El presidente ha dicho con frecuencia que no desea más guerras en el Medio Oriente; su decisión lo ha hecho una vez más probable.

